К чему приведет мир ухудшение российско-американских отношений? - У Цзяньшу

06:54 03.09.2019

Российско-американские отношения начали ухудшаться после присоединения Крыма в марте 2014 года, а также в связи с поддержкой Россией режима Башара Асада в Сирии, пишет китайское издание. У Цзяньшу рассуждает о том, какие изменения могут произойти в отношениях двух стран. Он подчеркивает, что для них характерна цикличность, когда на смену напряженности приходит оттепель и наоборот.



По информации, размещенной на сайте "Цанькао сяоси" 29 августа, после того как Дональд Трамп начал демонстрировать свое расположение к Москве, отношения между Россией и сенатом США стали более напряженными, поскольку российская сторона отказала в выдаче визы двум сенаторам. Все это привело к тому, что отношения между странами еще больше охладились.

Российско-американские отношения начали ухудшаться после присоединения Крыма в марте 2014 года. Вслед за этим Россия поддержала в Сирии своего союзника Башара Асада, разгромив оппозицию, помощь которой оказывали США и другие западные страны. Таким образом России удалось сохранить свои политические интересы и укрепить влияние в Сирии. Однако это негативно сказалось на российско-американских отношениях.

После того как власть в США перешла в руки Трампа, которого за рубежом считают пророссийским президентом, отношения с Россией не только не изменились в лучшую сторону, а, наоборот, стали ухудшаться. 2 августа 2019 года Дональд Трамп официально заявил, что США выходят из Договора о РСМД, российская сторона пообещала принять ответные меры.



Обе страны всегда устраивали провокации и сводили друг с другом счеты, естественно, что в таких условиях отношения между ними будут продолжать ухудшаться. Подобная тенденция не только стала представлять огромную угрозу безопасности США и России, но и оказывает серьезное влияние на мир и региональную стабильность.

Контекст



По сей день Америка и Россия остаются странами с двумя самыми сильными в мире армиями. Ухудшение отношений между ними неизбежно должно привести к военной конфронтации. Подобное противостояние и конфликты станут причиной распространения нестабильности в регионах и по всему миру, а, может быть, и новой гонки вооружений или холодной войны.



В будущем отношения между США и Россией могут измениться следующим образом. Во-первых, в Америке сильны пророссийские силы, и правительство не сможет за короткий период времени скорректировать жесткую по отношению к России дипломатическую линию или политику.

Во-вторых, Путин - реалист, несмотря на давление со стороны США, он предпринимает жесткие дипломатические и военные меры, но не рубит с плеча. Президент России всеми силами хочет избежать открытого военного конфликта с США. В мае 2018 года, когда Америка совершила авиаудар по Сирии, находившиеся там российские части ПВО не оказали сирийским подразделениям помощи, что косвенно подтверждает позицию Путина.



В-третьих, "игры", которые США и Россия будут вести на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Латинской Америке могут поставить под угрозу мир и стабильность не только в данных регионах, но и на всей планете.

С более общей стратегической точки зрения, в отношениях между США и Россией будут и дальше чередоваться периоды напряженности и разрядки. Стороны прекрасно понимают, что их ядерных арсеналов достаточно, чтобы уничтожить не одну Землю. Это делает для стран невозможным длительное пребывание в плохих отношениях, так как оно может привести к масштабному политическому и военному конфликту, результаты которого будут одинаково разрушительными для обеих сторон.

Структурные противоречия на уровне государственных интересов не дают России и США в должной мере улучшить отношения друг с другом. Через некоторое время после разрядки они снова переходят в состояние напряженности. Крупные державы должны не только знать, как победить своего противника, но и понимать, как бороться с ним, не уничтожая окончательно. Россия и США хорошо знакомы с данной философией. Их сложные отношения никогда не приведут к разрыву и не ввергнут мир в катастрофу, подобную Первой или Второй мировой войне.



У Цзяньшу (吴建树)

China.com (Китай):

Оригинал публикации: 美俄关系持续恶化将会把世界带向何方？

Опубликовано 01/09/201