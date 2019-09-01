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Китай скоро "собственными механизмами" начнет решать проблемы в Киргизии, - Аждар Куртов
07:53 03.09.2019

Аждар Куртов: "Кыргызстан может повлиять на китайских инвесторов"

"Если местные власти действуют неэффективно или не действуют вообще, у недобросовестного бизнеса из Поднебесной "развязаны руки", - российский аналитик по Центральной Азии Аждар Куртов рассказал StanRadar.com о том, почему Кыргызстану важно мнение мирового сообщества в решении споров с китайскими инвесторами.
"Кыргызстану должны сочувствовать. Это важно"
StanRadar.com: Последний конфликт с китайскими инвесторами на месторождении Солтон-Сары и реакция на него официального Бишкека была мягко говоря спорной. Какие механизмы может применить Бишкек для влияния на китайских инвесторов, работающих в Кыргызстане?
- Возможности влияния на Китай у небольших государств ограничены. Тут много зависит от того, насколько собраны доказательства вины Китая.
Если говорить о конфликте в Нарынской области, то главный вопрос в том, действительно ли была отравлена почва? И действительно ли это последствия работы китайских золотодобытчиков?
Едва ли это положительные ответы что-то сильно изменит, но по крайней мере есть шанс на то, что в глазах мирового сообщества Кыргызстан может стать пострадавшей стороной.
Важно, чтобы Кыргызстану сочувствовали. Объясню почему. Если вина китайских инвесторов будет доказана - в этой ситуации поддержка позиции Китая не будет столь массовой. По крайней мере наблюдатели будут оставаться нейтральными или же будут предлагать свою помощь для исправления ситуации.
Для страны, в которой вопрос отношений с инвесторами давний и больной - это очень важно. Имидж республики, благодаря множеству неудачных попыток договориться с инвесторами "Кумтора" и между собой уже подпорчен.
Сейчас, кажется, стороны находят взаимопонимание. Однако, уже много раз казалось, что вопрос вот-вот решиться, а происходило наоборот. На данный момент заключение нового соглашения - это хорошо. Однако, насколько оно окажется жизнеспособным - отдельный вопрос.

Возвращаясь к китайским горнодобытчикам. В этом вопросе есть еще один важный компонент. Он касается всех инвестиционных проектов горнорудной отрасли страны. Это позиция власти. Если официальный Бишкек будет стоять в стороне от подобных конфликтов, наблюдая и не вмешиваясь в ситуацию, столкновения будут повторяться.
В этом случае китайская сторона будет использовать свои собственные механизмы решения проблемы. А население будет все больше озлобляться, ведь по их мнению это будет значить,что центральная власть не защищает их интересы. А это значит, что они сами будут решать проблемы доступным для них способом.
"Эйфория от легких денег опасна"

StanRadar.com: То есть вы считаете, что кроме обращения в международному сообществу иных механизмов решения споров нет?
- Они бы были, если бы стороны обладали примерно равным потенциалом. Даже с натяжкой. В отношениях Кыргызстана и Китая этот потенциал не сопоставим.
Какой бы элемент мы не брали - будь то финансовая составляющая, демографическая, военная и так далее. В этих условиях ожидать равноправия в международных отношениях очень сложно. Да, международное право декларирует, что все страны являются равными, но даже этот тезис далеко не всегда реализуется на практике, последовательно и должным образом.

Ведь что такое ООН? Эта организация строится таким образом, что есть постоянно действующие структуры, типа Совета безопасности, где становится совершенно очевидно - равенство всех перед всеми не существует.
То же самое касается Китая и его отношений с соседями. Конфликты на месторождениях с китайскими инвесторами, вроде тех, что произошли в Нарынской области Кыргызстана - не уникальны. Пекин постоянно сталкивается с тем, что его политику воспринимают не совсем адекватно очень многие соседи по региону: Северной Азии, Юго-Восточной Азии, да и других стран.
Пример - китайский проект "Пояса и Пути", который был воспринят многими его потенциальными участниками положительно. Страны увидели за этим проектов возможность получения китайских инвестиций, больших инвестиций.

Но когда эта инициатива стала претворятся в жизнь оказалось, что в нюансах китайское видение расходилось с национальными интересами потенциальных партнеров: маленьких государств и крупных региональных игроков.
Как только прошла эйфория от легких денег, некоторые страны просчитали последствия для себя и региона. В итоге - некоторые китайские проекты были приторможены, а от некоторых партнеры и вовсе отказались.
Возможно, столь резкая смена настроения от полного согласия до отрицания связана с давлением некоторых крупных стран. И это не только США. Это и Индия, которая предлагает свой альтернативный проект, опасаясь усиления Китая, который не только становится серьезным геополитическим соперником, но и возможно, в будущем станет и военным конкурентом.
"Инвесторы из КНР - самые проблемные"
StanRadar.com: В Кыргызстане в сфере горнодобычи работают инвесторы из Китая, из России и из других стран. Но такое ощущение, что большая часть претензии адресована именно бизнесменам из КНР...
- Ощущения правильные. В России, например, китайские инвесторы тоже одни из самых проблемных, в этом наши проблемы похожи.

Если местные власти действуют неэффективно или не действуют вообще, у недобросовестного бизнеса из Поднебесной "развязаны руки".
Еще один пример, подтверждающий разность подхода китайских инвесторов и инвесторов из условного СНГ. Экономика Китая, его промышленный потенциал создавался не только благодаря мудрости руководителей страны и работоспособности китайского населения. Но и за счет того, что рост происходит за счет экономии на вещах, на которых экономить нельзя.
Одной из вещей остается экология. В Китае сейчас ситуация близка к катастрофической.
И если они не берегут свою природу, с чего мы решили, что они будут беречь чужую?

Источник - stanradar.com
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