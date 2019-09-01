В Киргизии арестована... мечеть, построенная Атамбаевым, якобы, за свои деньги

08:45 03.09.2019

Наложен арест на мечеть, построенную Атамбаевым



На мечеть "7 апрель шейиттери" ("Жертвы 7 апреля") наложен арест, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.



Напомним, на 135 единиц движимого и недвижимого имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников наложен арест.



Указанная мечеть была построена в память о кыргызстанцах, погибших в ходе апрельских событий 2010 года. Атамбаев предоставил для этого принадлежащий ему с 1990-х годов на праве частной собственности земельный участок в 7-м микрорайоне столицы. Возводить мечеть начали в 2015 году, строительство частично профинансировал экс-глава государства. Мечеть открыли в апреле этого года.



"Военная прокуратура расследует уголовные дела, связанные с коррупционными деяниями бывшего президента. В ходе расследования установлено, что мечеть была построена Атамбаевым. Земельный участок площадью один гектар и мечеть зарегистрированы за ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум", фактически принадлежащим Атамбаеву. Постановлением Первомайского районного суда на вышеуказанное имущество наложен арест", - говорится в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает, на какие деньги была построена мечеть.



Арест Атамбаева

7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Также арестованы несколько его сторонников.

Атамбаев обвиняется по нескольким уголовным делам. Как рассказал его адвокат, бывший президент с начала следствия не ответил ни на один вопрос, так как считает, что действия против него незаконны.