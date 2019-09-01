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КыргызПравительство отрицает разблокирование дороги Сох-Риштан. Дико-каменные добро-соседи...
08:49 03.09.2019

В правительстве Кыргызстана отрицают открытие дороги Сох-Риштан

Дорога Сох-Риштан, связывающая анклав с материковым Узбекистаном, еще не открыта. Об этом сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

По его словам, для открытия дороги необходимо решить ряд вопросов. "Во-первых, нужно урегулировать вопросы, касающиеся ЕАЭС. В рамках объединения у Кыргызстана есть обязанности по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. До решения этих вопросов мы не можем открыть дорогу", – говорит Жениш Разаков.
Ранее сообщалось об открытии дороги Сох-Риштан, закрытой шесть лет назад.

Глава Ак-Турпакского айыл окмоту Баткенской области Алчынбай Торалиев подтвердил информацию об открытии дороги 30 августа. По его словам, во время церемонии сообщалось, что дорога открыта на основании соглашения правительств двух стран. Но на следующий день дорога была закрыта.

В Государственной пограничной службе пока никак не прокомментировали ситуацию. Единственная автомобильная трасса, связывающая Сох с Узбекистаном, была закрыта после инцидента между пограничниками Кыргызстана и местными жителями эксклава, произошедшего 5-6 января 2013 года.

Трасса протяженностью около 70 км, которая связывает два района Ферганской области, почти полностью проходит через территорию соседнего Кыргызстана.
В течении шести лет, с тех пор как самый короткий путь, который соединял Сох с остальной части Узбекистана, местным жителям приходилось пересекать более 130 км через "Вуадиль", чтобы объездным путем добраться до областного центра (Ферганская область).

В прошлом году кв ходе встречи официальных делегаций Узбекистана и Кыргызстана президент Шавкат Мирзияев пообещал, что границы Узбекистана с Кыргызстаном будут открыты для народа. В январе 2013 года Риштанская трасса, ведущая в Сохский район Ферганской области, была закрыта после беспорядков, и единственной дорогой оставался пост "Вуадиль".

Источник - centralasian.org
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