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Вторник, 03.09.2019
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Канадская "золотая" "Кумтор" получит еще 16 тысяч гектаров земель кыргызского Сарычат-Эрташского госзаповедника
08:53 03.09.2019

По новому соглашению с компанией "Центерра Голд Инк." правительство Кыргызстана вновь согласилось предоставить 16 тысяч гектаров земли на территории Сарычат-Эрташского заповедника для добычи золота.
Информацию подтвердил председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков. Кыргызстан согласился передать "Кумтору" участок на площади, где обитают барсы и другие краснокнижные дикие животные, еще в 2009 году, согласно концессионному соглашению, получив взамен дополнительный объем акций в "Центерре". Но в 2012 году правительство под давлением общественности и экологов своим постановлением запретило выводить участок из под территории заповедника для разработки в качестве месторождения.

Согласно новому Стратегическому соглашению, как его называет правительство, постановление кабмина от 2012 года отменяется, а концессионное соглашение от 2009 года вступает в силу. Другими словами, правительство только выполняет обязательства, взятые десять лет назад, говорит председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков.

"При утверждении концессионного соглашения в 2009 году Кумтору дополнительно было выделено 26 тысяч гектаров под месторождение. Но в 2012 году правительство своим постановлением сократило эту площадь до 10 тысяч гектаров. Во исполнение обязательств соглашения от 2009 года мы вернули им 16 тысяч гектаров. За счет предоставления дополнительных 26 тысяч гектаров в 2009 году мы увеличили долю акций в "Центерре" с 15 до 33 процентов", - сказал он.

Участок в 16 тысяч гектаров с юго-западной части Сарычат-Эрташского заповедника был передан "Кумтор Голд Компани" постановлением правительства от 6 июня 2009 года. 14 июня 2010 года было выдано разрешение на геологоразведочные работы на участках Кара-Сай, Коенду и Уч-Коль, относящихся к заповеднику. В 2012 году правительство пересмотрело свое постановление, отмечая, что закон "Об особо охраняемых природных территориях" запрещает проводить на заповедниках геологоразведку. Но сейчас это постановление отменяют и снова передают участок.

Общая площадь Сарычат-Эрташского заповедника составляет 134 тысячи гектаров. На территории природного комплекса расположен крупный ледник Петрова длиною более 14 километров. В заповеднике обитают такие редкие виды животных, как снежный барс, архар и горный козел. Государственный заповедник был образован в 1995 году, куда входили, в том числе, участки Коенду, Кара-Сай и Уч-Коль.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567489980
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