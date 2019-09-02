Новым премьером Грузии станет экс-МВД Георгий Гахария из "Грузинской Мечты"

09:09 03.09.2019

Объявлена кандидатура нового премьера Грузии



Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут правящей партией "Грузинская мечта" на пост премьер-министра страны, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом заявил председатель партии Бидзина Иванишвили после политсовета.



Согласно новой конституции Грузии, в течение двух недель после отставки главы правительства парламент должен выразить доверие новому кандидату в премьеры, его составу кабмина и правительственной программе, передает РИА "Новости".



Кандидатуру премьер-министра может выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат, в данном случае это правящая партия "Грузинская мечта".

Гахария уже заявил, что представит парламенту на утверждение обновленный состав правительства с новым главой МВД Вахтангом Гомелаури и министром обороны Ираклием Гарибашвили.



До этого Гомелаури возглавлял службу госбезопасности, а Гарибашвили занимал посты премьера и министра внутренних дел.

На пост секретаря совета безопасности Гахария предложил министра обороны Грузии Левана Изорию.

"Команда будет усиливаться и станет более эффективной", – сказал кандидат в премьеры.

При этом новые министры обороны и МВД являются приближенными к главе партии – миллиардеру Бидзине Иванишвили.

Выборы в парламент Грузии пройдут через год, впервые по пропорциональной системе и с нулевым барьером.



Аналитики считают, что за год до выборов "Грузинская мечта" начинает проводить более жесткую политику, чтобы не допустить попыток осуществить революционный сценарий сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили.

Отмечается, что ранее 44-летний Гахария был министром экономики Грузии. Кроме того, он учился в МГУ на факультете политологии. Также он окончил Высшую бизнес-школу МГУ.

При этом против политика уже несколько недель выступает оппозиция. Его обвиняют в жестком подавлении акций протеста в июне, когда после визита делегации Госдумы в Тбилиси радикалы штурмовали здание парламента.

Ранее стало известно, что премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку.



3 сентября 2019 Дмитрий Александров, Тбилиси