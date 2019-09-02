АкиматМузАрт. Советником мэра Алматы назначен певец Мейрамбек Бесбаев

09:16 03.09.2019

Мейрамбек Бесбаев родился 7 ноября 1976 на юге Казахстана, в Таразе Жамбыльской области. В 1989 году будущий популярный певец переехал в Алматы и перешел в местную музыкальную школу.



Когда настало время выбирать профессию, Мейрамбек решил стать актером. Он поступил в Институт театра и кино и успешно закончился актерское отделение. Музыка Мейрамбека Беспаева со временем покорила сердца миллионов. Получив высшее образование, выпускник стал работать в театре и подрабатывать в консерватории, где его и заметили.

Мейрамбек Беспаев прославился вместе с группой, которую сам основал. МузАрт - эстрадное трио, в репертуаре которого и современные, и народные песни.