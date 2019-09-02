В казахском Жанаозене опять акции протеста

10:59 03.09.2019

Более 100 человек вышли на акцию протеста в Жанаозене

Жители города требовали встречи с представителями исполнительной власти. Они хотели получить ответы на свои вопросы о строительстве новых заводов на территории Мангистауской области



Александр Рыжих, "Лада", 2 сентября



Жители города требовали встречи с представителями исполнительной власти. Они хотели получить ответы на свои вопросы о строительстве новых заводов на территории Мангистауской области.

Акция прошла сегодня, 2 сентября, в нескольких городах Казахстана.

В Сети появились видео с места проведения акции. На видеороликах местные жители выступили с требованиями против строительства китайских предприятий на территории Казахстана.

По словам горожан, они опасаются наплыва китайских граждан на новые рабочие места после строительства предприятий.

Аким Жанаозена Адилбек Дауылбаев предложил активистам переговорить в стенах акимата, однако протестующие не согласились с этим, ссылаясь на то, что диалог они намерены вести все вместе.

В пресс-службе акима Мангистауской области рассказали, что люди вышли на улицы нескольких городов страны, выразив недовольство строительством 55 китайских заводов.

- Утром 3 сентября на встречу с активистами в Жанаозене выйдет аким области Серикбай Трумов. При встрече вопрос будет решен, и будут даны ответы на все вопросы граждан, - пояснили в пресс-службе акима области.