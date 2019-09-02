Китай переносит 55 особо вредных заводов в Казахстан. КазМИД опровергает

11:00 03.09.2019

55 китайских заводов в Казахстане - в МИД прокомментировали рассылку

Tengrinews.kz, 2 сентября



Заместитель министра иностранных дел Ермек Кошербаев прокомментировал информацию о переносе 55 китайских заводов в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"О 55 заводах. Такой программы не было и нет. Эту информацию распространяют блогеры или пользователи через WhatsApp (о том, что 55 старых заводов переведут из Китая в Казахстан). Официально заявляю, что такой программы нет, старые заводы никто не перевозит", - сказал Ермек Кошербаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.



Он отметил, что все отобранные проекты, реализуемые совместно с Китаем, проходят государственную экспертизу.

"Никто не будет привозить сюда старые заводы или вещи, даже если они хотят. Наша комиссия не даст этого сделать, запретит такой проект. В целом у нас есть 55 совместных проектов. Комиссия заседает в год два раза с китайской стороной, и мы каждый проект рассматриваем и изучаем, в чем сложности реализации, какую помощь нужно оказать нашим предпринимателям, и если нет динамики, то проводим актуализацию и убираем со списка. Старых заводов нет", - сказал Ермек Кошербаев.

По его словам, перечень совместных казахстанско-китайских проектов включает 55 проектов на 27,5 миллиарда долларов в сферах машиностроения, индустрии, агропромышленного комплекса, химической и фармацевтической промышленности, нефтегазовом секторе и в сфере энергетики.



Он отметил, что подобные программы по индустриализации и привлечению инвестиций разработаны не только с Китаем, но и с другими странами. В качестве примера заместитель министра привел США и Германию.

Ермек Кошербаев также подчеркнул, что на первом месте по инвестициям в Казахстан находятся Нидерланды, на втором месте США, на третьем Швейцария. Китай располагается на четвертом месте.