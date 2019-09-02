Умерла известная переводчица Корана на русский язык Валерия Порохова

11:13 03.09.2019

Прощание с покойной состоится в среду в Москве.

БИШКЕК, 2 сен - Sputnik. Умерла мусульманский общественный деятель, переводчица Корана на русский язык Валерия-Иман Порохова, сообщается на сайте Совета муфтиев России.



Муфтий РФ шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования семье Пороховой. Она скончалась на 79-м году жизни.



В Совете муфтиев отметили, что Порохова была не просто переводчиком-синхронистом, а единственной в мире переводчицей Корана на русский язык.

"Я разделяю боль утраты с супругом Мухаммадом Аль-Рошдом, семьей и близкими, молю Всевышнего о ниспослании родным и близким Валерии-Иман Михайловны мудрого долготерпения", - отметил Гайнутдин.

Джаназа-намаз по Валерии Пороховой состоится в среду, 4 сентября, в Москве.