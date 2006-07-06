 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правой рукой Дариги Назарбаевой в КазСенате назначен китаист-таможенник Шакиров
11:26 03.09.2019

Аскар Шакиров назначен заместителем Дариги Назарбаевой
Ранее Шакиров занимал должность Уполномоченного по правам человека, недавно был назначен сенатором.

Аскар Шакиров стал заместителем председателя Сената Парламента РК. Его кандидатуру предложила спикер палаты Дарига Назарбаева. Депутаты поддержали, передает корреспондент Zakon.kz.

- Пользуясь предоставленным Конституцией мне правом, предлагаю на должность заместителя председателя Сената депутата Аскара Оразалиевича Шакирова. Аскара Оразалиевича вы очень хорошо знаете, он известный государственный и общественный деятель. Многие годы трудился на различных политических должностях. В частности, был послом, замминистра иностранных дел, а также председателем Таможенного комитета, также Уполномоченным по правам человека, - сказала она.

Как добавила Назарбаева, Шакиров на высшем уровне выполнял свои обязанности на всех должностях.

- Он кандидат юридическим наук, владеет английским, китайскими языками. Образованный специалист, имеет большой опыт, который будет необходим в работе, - заключила спикер Сената.

Аскар Шакиров родился 2 февраля 1956 года в Караганде.
Окончил в 1973-1978 годах Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по специальности историк-востоковед.
Трудовой стаж:
· Адъюнкт, инспектор, старший инспектор Академии Министерства внутренних дел СССР в группе по обеспечению работы представителя Советского Союза в Комитете ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию (1978-1987);
· Референт отдела внешних сношений Министерства внутренних дел СССР (1987-1989);
· Начальник отдела ВНИИ Министерства внутренних дел СССР (1989-1992);
· Заведующий договорно-правовым отделом, Заместитель начальника, Начальник главного договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1995);
· Временный Поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корея (04.1995-03.1996);
· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (03.1996-04.1996);
· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (04.1996-11.1997);
· Директор департамента Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (06.1997-11.1997);
· Вице-министр - директор 4-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1998);
· Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (02.1998 - 08.1998);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Индии (08.1998-08.2004);
· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (08.2004-02.2006);
· Председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (02.2006-07.06.2007);
· Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан (с 24.09.2007; переназначен 09.2012, переизбран с 04.09.2017-08.2019)
Оксана Скибан, Нур-Султан

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567499160
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