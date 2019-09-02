4 сентября в Нур-Султане открывается первый Форум писателей стран Азии

12:51 03.09.2019

Опубликовано: 03 Сентября 2019 Автор: Тлеужан ЕСИЛЬБАЕВ | Алматы



4 сентября в столице открывается первый Форум писателей стран Азии. Поделиться своими мыслями об этом событии корреспондент "ЭК" попросил участника форума Сафара Абдулло – известного писателя-востоковеда, лауреата международной премии им. аль-Фараби, учрежденной ЮНЕСКО, ISESCO и Министерством науки и образования Ирана.

– Мне очень приятно, что такое важное событие происходит на казахской земле, – сказал Сафар Абдулло. – Это возможность общения и встречи со старыми друзьями, а также приобретения новых. Надеюсь, что форум послужит еще большему взаимному сближению, установлению творческих контактов между писателями азиатских стран.

Думаю, что подобные встречи очень полезны. Они могут помочь политикам и государственным деятелям в их деле, хотя они, казалось бы, занимаются другими сферами человеческой деятельности. Политика – это тоже по большому счету искусство, и легко можно выявить более глубокую связь между политиком и художником. Но искусство, в частности литература, имеет одно преимущество. Художник – это личность, способная жить в настоящем, но которая может превращать это настоящее в вечное, создавая вечность настоящего ради концептуального выражения своего времени.



Сафар Абдулло

Азия – сложный, разнообразный и самый густонаселенный континент. Ее территория составляет почти 45 млн квадратных километров, где проживают около 4,5 млрд человек – это 62% населения Земли. Большинство стран мира, независимо от того, в какой части планеты они располагаются, все больше сталкиваются с одинаковыми вызовами своей безопасности. Это не только терроризм, экстремизм, распространение оружия массового уничтожения, наркобизнес. К ним добавились угрозы деградации природной среды, глобальное потепление, уменьшение площади лесных массивов и т. д. Серьезное значение приобретает угроза войн из-за борьбы за обладание водными ресурсами. Все эти вопросы весьма актуальны и для Азиатского континента, и для всего мира в целом.

Настоящие писатели всегда шли впереди общества, указывая пути решения проблем. Голос совести и вера в будущее не позволяют истинному писателю быть равнодушным ко всему, что его окружает. Он всегда в поиске ответов на существующие вызовы.

– Сафар Абдуллоевич, какова роль литературы в эпоху глобализации?

– Писатель обязан участвовать в просвещении своего народа, поднимать его уровень для понимания современного мира. Здесь уместно вспомнить слова великого поэта Олжаса Сулейменова о том, что освобождение от иноземного владычества достигнуто… большинством народов. Наступает время второго, более длительного и трудного этапа – время духовного освобождения.

Современный мир все больше и больше нуждается во взаимопонимании и взаимодействии. Человечество нуждается в веском слове писателей. Там, где порою полемика по разным причинам приводит к столкновению между различными народами и цивилизациями, настоящие писатели всегда находят общий язык. Здесь необходимо соединить стремления и литераторов, и государственных деятелей. Великий художник стремится воплотить в своих произведениях художественную правду, опираясь на способность к творчеству, проявляя целеустремленность, а великий государственный деятель точно так же, с такой же целеустремленностью и решимостью решает коренные, жизненно важные проблемы своей страны.

– Какие надежды вы связываете с Форумом писателей Азии в Нур-Султане?

– Подобные форумы являются еще и площадкой для диалога между различными цивилизациями. Азия – родина многих религий и учений. Мы должны говорить шире о культурном взаимодействии, взаимообогащении культур, недопустимости культурного господства и т. д. В качестве примера взаимообогащения культур можно привести взаимовлияние культур персоязычных и тюркоязычных народов, которое происходило на протяжении тысячи лет.

Все, что происходит в жизни наших народов, – это результат деяний тех, кто жил до нас на этой земле. ХХ век, которому нет равных по жестокости и бесчисленным войнам, беспрецедентному масштабу уничтожения и эксплуатации, – это и есть совместный продукт философских идей того времени и действий политиков. Увы, это имеет место и по сей день. Многочисленным вызовам, которые продолжаются в наше время, невозможно положить конец, коренным образом не изменив политическое и общественное мышление и сегодняшние международные отношения, не заменив их новой парадигмой – такой, как взаимодействие, диалог, взаимопонимание между народами и цивилизациями. Писатели должны давать себе отчет в том, что они сделали для того, чтобы мир стал хоть на шаг лучше, чтобы народы стали более просвещенными, чтобы люди планеты Земля поняли, что их будущее спасут только взаимопонимание и любовь. Ведь все мы живем на одной маленькой планете, и от нас, от нашей доброй воли зависит ее будущее.

Кто-то из мудрецов сказал, что литература изъята из законов тления, она одна не признает смерть… Если это так, мы должны, прежде всего, понять, что речь идет о настоящей литературе, которую создают не исполнительные, благонадежные, окололитературные чиновники, а отшельники, еретики, мечтатели, бунтари и скептики, то есть те художники Слова, которые родились Поэтами. Естественно, писатель своим творчеством говорит о Человеке, его судьбе, судьбе своей страны, человечности. На форумах писатели собираются для того, чтобы еще раз поразмышлять о судьбе человека, обменяться мнениями о роли литературы в современном, быстро меняющемся мире.

Мы, конечно же, знаем, что люди в разных частях мира не всегда с готовностью откликаются на разные призывы, которые они слышат. В подтверждение этого можно привести много примеров. Современный мир отличается своей нестабильностью. Но есть надежда, что интеллектуалы всего мира, более тонко чувствующие и талантливые литераторы, не останутся равнодушными к вопросам, касающимся судеб народов. 46 лет назад в Алма-Ате проводилась Международная конференция писателей стран Азии и Африки. Тогда Олжас Сулейменов говорил о том, что собрались вместе представители двух континентов, которые колониализм долгие годы насильственно оттеснял из основного русла цивилизации и которые возрождаются на наших глазах. Он выразил радость в связи с тем, что начался Афро-Азиатский Ренессанс, и был уверен в том, что завтра наступят лучшие времена для этих народов. И во имя этого должны трудиться писатели.

Несомненно, современные вызовы на Азиатском континенте еще больше должны сблизить народы. И писатели обязаны активно участвовать в данном процессе. В этом я вижу сегодня одну из главных миссий писателей по укреплению духовного потенциала наций.