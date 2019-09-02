 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.09.2019
14:27  Прима казахстанского фигурного катания Элизабет Турсынбаева получила тяжелую травму
14:25  Бесхребетный змей: зачем Джонсон отправил в отпуск британский парламент, - Г.Лузинян
14:06  Стоимость депутатского мандата в Киргизии достигла 1 млн долларов. Растем! - Факты.kg
14:02  "Мы разоблачим коррупционеров"". Дочь Чингиза Айтматова Ширин анонсировала создание "народного движения Умут - 2020"
13:23  Аркадаг уволил второго за год директора Туркменбашинского КНПЗ. Мухамметмырадов не оправдал доверия
13:18  Стоит ли ждать Монголию в Евразийском Союзе? - А.Разуваев
12:53  "Стражи религии" под ударом: США уничтожили свыше 40 лидеров боевиков в Идлибе

12:51  4 сентября в Нур-Султане открывается первый Форум писателей стран Азии
11:26  Правой рукой Дариги Назарбаевой в КазСенате назначен китаист-таможенник Шакиров
11:13  Умерла известная переводчица Корана на русский язык Валерия Порохова
11:00  Китай переносит 55 особо вредных заводов в Казахстан. КазМИД опровергает
10:59  В казахском Жанаозене опять акции протеста
10:33  Кадровая Кадриль ЦентрАзии: итоги злого лета, на пороге долгой зимы, - В.Хлюпин
09:16  АкиматМузАрт. Советником мэра Алматы назначен певец Мейрамбек Бесбаев
09:09  Новым премьером Грузии станет экс-МВД Георгий Гахария из "Грузинской Мечты"
09:06  Горькое обаяние американского социализма, - Д.Дробницкий
08:53  Канадская "золотая" "Кумтор" получит еще 16 тысяч гектаров земель кыргызского Сарычат-Эрташского госзаповедника
08:49  КыргызПравительство отрицает разблокирование дороги Сох-Риштан. Дико-каменные добро-соседи...
08:45  В Киргизии арестована... мечеть, построенная Атамбаевым, якобы, за свои деньги
07:53  Китай скоро "собственными механизмами" начнет решать проблемы в Киргизии, - Аждар Куртов
06:54  К чему приведет мир ухудшение российско-американских отношений? - У Цзяньшу
00:25  Сепаратисты Южного Йемена открывают второй фронт, - Р.Мустафин
00:23  Токаев вывел элиту Казахстана за рамки госзакупок, - В.Панфилова
00:19  В КирАрмии опять скандал. За что уволен полковник Султанбеков?
00:16  Авиаудар США по Идлибу: Мирное население Сирии опять умылось кровью
00:02  Депутатка КырПарламента Строкова оказалась владелицей незаконного "Фонда"
Понедельник, 02.09.2019
22:53  Невестка Аллы Пугачевой (прикола ради?) надела хиджаб
21:44  Запущен магистральный газопровод-отвод "Бишкек-Кант-Токмок"
20:28  На границе вновь конфликт. Таджикские пограничники отгоняли кыргызов стрельбой в воздух
19:20  Первого президента Крыма Ю.Мешкова разбил инсульт
19:04  Как Мамай отодвинул Чингисидов и захватил власть в Орде
18:58  Скончался российский посол в Египте Сергей Кирпиченко
18:27  Сирийский глава Асад обвинил в коррупции и арестовал своего брата Махлуфа
17:33  Гонконгские инсургенты заблокировали баррикадами аэропорт. Миром дело не кончится...
16:47  ЦАХАЛ-инвалиды. Израиль инсценировал ранение своих военных ливанцами
13:27  Закончились Мамукины муки. Премьер Грузии Бахтадзе подал в отставку
13:00  Запретный лот: как Европа борется с fake news
12:56  Жена немецкого миллиардера Тео Альбрехта-младшего бросила мужа ради беженца-афганца
12:54  УкрРада как мертвая электричка.., - А.Анпилогов
12:53  Нур-Султан. Стартовал отбор в "Президентский молодежный кадровый резерв"
12:12  Казахстанский транзит тихо сдох. Дарига Нурсултановна Назарбаева переизбрана спикером Сената
12:01  Толкование кланов. Токаев сам сочинял свое спаслание, - уверяет спичрайтер Карин
12:00  Головой Макрона... Последний гвоздь в гроб глобализации, - В.Коровин
11:48  На пороге Глобальной депрессии, - М.Делягин
10:33  "Хулиганские акции будут пресекаться...". К.Токаев выдал свое 1-е президентское послание КазНароду (текст)
09:26  В Узбе отпущен на свободу "яккабагский герой" - предприниматель, который облил бензином и поджег чиновника
09:13  До первой войнушки. Открылась закрытая 6 лет назад анклавная кыр-узб-автотрасса Сох-Риштан
08:41  Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне
08:34  Путин объявил о планируемой модернизации железных дорог... Монголии. Свои кончились?
08:23  Китайцы построили Рахмону Дангаринский НПЗ
08:21  Восток - дело тонкое... Мирзиеев наградил орденами чиновников, которых ранее называл "мразью" и "предателями"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
4 сентября в Нур-Султане открывается первый Форум писателей стран Азии
12:51 03.09.2019

Опубликовано: 03 Сентября 2019 Автор: Тлеужан ЕСИЛЬБАЕВ | Алматы

4 сентября в столице открывается первый Форум писателей стран Азии. Поделиться своими мыслями об этом событии корреспондент "ЭК" попросил участника форума Сафара Абдулло – известного писателя-востоковеда, лауреата международной премии им. аль-Фараби, учрежденной ЮНЕСКО, ISESCO и Министерством науки и образования Ирана.
– Мне очень приятно, что такое важное событие происходит на казахской земле, – сказал Сафар Абдулло. – Это возможность общения и встречи со старыми друзьями, а также приобретения новых. Надеюсь, что форум послужит еще большему взаимному сближению, установлению творческих контактов между писателями азиатских стран.
Думаю, что подобные встречи очень полезны. Они могут помочь политикам и государственным деятелям в их деле, хотя они, казалось бы, занимаются другими сферами человеческой деятельности. Политика – это тоже по большому счету искусство, и легко можно выявить более глубокую связь между политиком и художником. Но искусство, в частности литература, имеет одно преимущество. Художник – это личность, способная жить в настоящем, но которая может превращать это настоящее в вечное, создавая вечность настоящего ради концептуального выражения своего времени.

Сафар Абдулло
Азия – сложный, разнообразный и самый густонаселенный континент. Ее территория составляет почти 45 млн квадратных километров, где проживают около 4,5 млрд человек – это 62% населения Земли. Большинство стран мира, независимо от того, в какой части планеты они располагаются, все больше сталкиваются с одинаковыми вызовами своей безопасности. Это не только терроризм, экстремизм, распространение оружия массового уничтожения, наркобизнес. К ним добавились угрозы деградации природной среды, глобальное потепление, уменьшение площади лесных массивов и т. д. Серьезное значение приобретает угроза войн из-за борьбы за обладание водными ресурсами. Все эти вопросы весьма актуальны и для Азиатского континента, и для всего мира в целом.
Настоящие писатели всегда шли впереди общества, указывая пути решения проблем. Голос совести и вера в будущее не позволяют истинному писателю быть равнодушным ко всему, что его окружает. Он всегда в поиске ответов на существующие вызовы.
– Сафар Абдуллоевич, какова роль литературы в эпоху глобализации?
– Писатель обязан участвовать в просвещении своего народа, поднимать его уровень для понимания современного мира. Здесь уместно вспомнить слова великого поэта Олжаса Сулейменова о том, что освобождение от иноземного владычества достигнуто… большинством народов. Наступает время второго, более длительного и трудного этапа – время духовного освобождения.
Современный мир все больше и больше нуждается во взаимопонимании и взаимодействии. Человечество нуждается в веском слове писателей. Там, где порою полемика по разным причинам приводит к столкновению между различными народами и цивилизациями, настоящие писатели всегда находят общий язык. Здесь необходимо соединить стремления и литераторов, и государственных деятелей. Великий художник стремится воплотить в своих произведениях художественную правду, опираясь на способность к творчеству, проявляя целеустремленность, а великий государственный деятель точно так же, с такой же целеустремленностью и решимостью решает коренные, жизненно важные проблемы своей страны.
– Какие надежды вы связываете с Форумом писателей Азии в Нур-Султане?
– Подобные форумы являются еще и площадкой для диалога между различными цивилизациями. Азия – родина многих религий и учений. Мы должны говорить шире о культурном взаимодействии, взаимообогащении культур, недопустимости культурного господства и т. д. В качестве примера взаимообогащения культур можно привести взаимовлияние культур персоязычных и тюркоязычных народов, которое происходило на протяжении тысячи лет.
Все, что происходит в жизни наших народов, – это результат деяний тех, кто жил до нас на этой земле. ХХ век, которому нет равных по жестокости и бесчисленным войнам, беспрецедентному масштабу уничтожения и эксплуатации, – это и есть совместный продукт философских идей того времени и действий политиков. Увы, это имеет место и по сей день. Многочисленным вызовам, которые продолжаются в наше время, невозможно положить конец, коренным образом не изменив политическое и общественное мышление и сегодняшние международные отношения, не заменив их новой парадигмой – такой, как взаимодействие, диалог, взаимопонимание между народами и цивилизациями. Писатели должны давать себе отчет в том, что они сделали для того, чтобы мир стал хоть на шаг лучше, чтобы народы стали более просвещенными, чтобы люди планеты Земля поняли, что их будущее спасут только взаимопонимание и любовь. Ведь все мы живем на одной маленькой планете, и от нас, от нашей доброй воли зависит ее будущее.
Кто-то из мудрецов сказал, что литература изъята из законов тления, она одна не признает смерть… Если это так, мы должны, прежде всего, понять, что речь идет о настоящей литературе, которую создают не исполнительные, благонадежные, окололитературные чиновники, а отшельники, еретики, мечтатели, бунтари и скептики, то есть те художники Слова, которые родились Поэтами. Естественно, писатель своим творчеством говорит о Человеке, его судьбе, судьбе своей страны, человечности. На форумах писатели собираются для того, чтобы еще раз поразмышлять о судьбе человека, обменяться мнениями о роли литературы в современном, быстро меняющемся мире.
Мы, конечно же, знаем, что люди в разных частях мира не всегда с готовностью откликаются на разные призывы, которые они слышат. В подтверждение этого можно привести много примеров. Современный мир отличается своей нестабильностью. Но есть надежда, что интеллектуалы всего мира, более тонко чувствующие и талантливые литераторы, не останутся равнодушными к вопросам, касающимся судеб народов. 46 лет назад в Алма-Ате проводилась Международная конференция писателей стран Азии и Африки. Тогда Олжас Сулейменов говорил о том, что собрались вместе представители двух континентов, которые колониализм долгие годы насильственно оттеснял из основного русла цивилизации и которые возрождаются на наших глазах. Он выразил радость в связи с тем, что начался Афро-Азиатский Ренессанс, и был уверен в том, что завтра наступят лучшие времена для этих народов. И во имя этого должны трудиться писатели.
Несомненно, современные вызовы на Азиатском континенте еще больше должны сблизить народы. И писатели обязаны активно участвовать в данном процессе. В этом я вижу сегодня одну из главных миссий писателей по укреплению духовного потенциала наций.

Источник - express-k.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567504260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
- Председателем Сената избрана Дарига Назарбаева
- Н.Нигматулин: депутаты обеспечат эффективную законодательную поддержку Послания Президента
- В Правительстве рассмотрены ключевые положения Послания Президента народу Казахстана
- "Раскрытие внутреннего потенциала": Ашимбаев о главных задачах Послания Президента народу
- Кадровые перестановки
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2019 года составила 3%
- Более 100 человек вышли на акцию протеста в Жанаозене
- Министерство финансов Республики Казахстан о выполнении Указа Президента по долговой нагрузке граждан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  