"Стражи религии" под ударом: США уничтожили свыше 40 лидеров боевиков в Идлибе

12:53 03.09.2019 Что стоит за внезапной атакой американской авиации на террористическую группировку "Хуррас ад-Дин"



Андрей Онтиков



Не прошло и суток с момента объявления перемирия в сирийском Идлибе после масштабных боев в районе города Хан-Шейхуна, как в игру вступили США, которые нанесли удар по позициям боевиков. Эти действия Вашингтона уже подверглись критике со стороны Москвы. "Известия" разбирались, какие цели преследовали американцы, почему Москва осудила их, несмотря на то что удары были направлены против террористов, и могут ли действия Америки быть связаны с недавним визитом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.



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Удар по перемирию

США нанесли удар 31 августа по позициям группировки "Хуррас ад-Дин" ("Стражи религии"), которая считается одним из крыльев "Аль-Каиды" (деятельность организации запрещена в России. - "Известия") в Сирии. В Пентагоне рассказали, что целью были главари террористов, "ответственные за атаки, угрожающие гражданам США, их партнерам и мирным жителям".

По сведениям арабских СМИ, американцам удалось уничтожить свыше 40 лидеров и полевых командиров этой группировки. Это один из редких примеров, когда Вашингтон наносит удар по северо-западной части страны. В прошлый раз он это делал в районе Алеппо в конце июня (тогда также целью стала группировка "Хуррас ад-Дин"), а до этого - в начале 2017 года.



Примечательно, что американцы совершили атаку спустя всего несколько часов после того, как сирийские правительственные войска в одностороннем порядке объявили о введении режима перемирия. Этот шаг США вызвал резкую реакцию со стороны российского Минобороны.

- Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его, - отметили в ведомстве.



Резервация террористов

Сказать, что сирийский Идлиб стал прибежищем для террористов и экстремистов разных мастей, - ничего не сказать. Именно сюда из других частей страны свозили боевиков, отказавшихся идти на замирение с сирийскими властями. Тогда это был наиболее логичный вариант, который позволял обезопасить значительные территории, в том числе пригороды Дамаска, южные и центральные провинции, и создать на северо-западе своего рода резервацию радикальных организаций, которые к тому же зачастую враждуют друг с другом.



Тем не менее всем было ясно, что такая резервация - временное явление и Дамаск никогда не согласится, чтобы те или иные районы Сирии оставались неподконтрольными ему. А поскольку в Идлибе оказались наиболее непримиримые организации, действовать в отношении них приходилось преимущественно силовым путем. Какие-то шаги на этом направлении делала Турция, но основную роль в борьбе с боевиками взяли на себя сирийские правительственные войска, а также Россия и проиранские соединения. При этом США фактически отстранились от борьбы с террористами в Идлибе и, более того, обвиняли Москву в том, что та якобы уничтожает не радикалов, а оппозицию.



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Россия и Сирия периодически давали возможность стабилизировать ситуацию и вывести ее в мирное русло. В последний раз это было сделано в начале августа, когда Дамаск в одностороннем порядке объявил о прекращении огня. Тем не менее постоянные нарушения режима перемирия со стороны боевиков, в том числе атаки на российскую базу Хмеймим, привели к тому, что сирийская армия при поддержке своих союзников начала наступление на город Хан-Шейхун. Он был освобожден 22 августа. Также правительственным войскам удалось вернуть под контроль ряд близлежащих населенных пунктов.

После завершения операции в Россию 27 августа для переговоров с Владимиром Путиным в срочном порядке прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как минимум одна из целей визита была очевидна: в ходе наступления сирийские войска окружили турецкий наблюдательный пункт в районе поселения Мурек, выставленный там в рамках сочинских договоренностей, достигнутых в сентябре прошлого года, для контроля за режимом прекращения огня в идлибской зоне деэскалации.

Но, видимо, разговор получился более масштабным. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров лидеры России и Турции особо не вдавались в подробности достигнутых результатов. Тем не менее можно предположить, что прямым следствием той встречи стало объявленное 31 августа очередное прекращение огня сирийскими правительственными войсками. Именно его и нарушили США, когда нанесли удар по "Хуррас ад-Дин".



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Последователи "Аль-Каиды"

Группировка "Хуррас ад-Дин" образовалась в феврале 2018 года в результате раскола в рядах организации "Хейат Тахрир аш-Шам" (в прошлом "Джабхат ан-Нусра", запрещена в России. - Ред.). В новую структуру попали те, кто не согласился с решением лидера последней Абу Мухаммеда Аль-Джулани порвать отношения с "Аль-Каидой". По разным оценкам, в рядах "Хуррас ад-Дин" действует 1,8–2,5 тыс. боевиков, из которых чуть менее половины иностранцы.



Эту организацию выделяет то, что она в отличие от большинства других относится крайне непримиримо к любым российско-турецким договоренностям по Идлибу. В частности, именно "Хуррас ад-Дин" выступила против соглашения, достигнутого в сентябре прошлого года в Сочи, о создании демилитаризованной зоны и размещении наблюдательных пунктов для контроля за режимом прекращения огня.



Таким образом, назвать "Хуррас ад-Дин" протурецкой организацией довольно сложно. При этом имеются крайне скудные сведения относительно того, кто ее может финансировать. Небольшим источником дохода для боевиков этой группировки являются поборы с населения на тех территориях, которые они контролируют. Но едва ли это покрывает все нужды. А вот откуда они получают внешнюю подпитку, информации практически нет. В некоторых СМИ, правда, пишут, что, открыто демонстрируя свою лояльность "Аль-Каиде", "Хуррас ад-Дин" теоретически может получать помощь от нее. Тем не менее настоящие спонсоры этой организации остаются в тени.



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Тем загадочнее выглядит удар американской авиации. Получается, что США атаковали группировку с неясными источниками финансирования в месте, которое считается зоной влияния России, Ирана и Турции, и ровно в то время, когда в окружающих районах только-только установился режим прекращения огня.



Более того, речь идет, судя по всему, не просто о перемирии. Так, сирийская проправительственная газета "Аль-Ватан" сообщила со ссылкой на свои источники, что Москва и Турция согласовали эту короткую передышку, чтобы Анкара убедила лидеров "Хейат Тахрир аш-Шам" объявить о самороспуске и ликвидации так называемого правительства террористов, которое правит в Идлибе.



Эту информацию подтверждают и источники в оппозиционной "Сирийской свободной армии". Иными совами, если верить этим сведениям, то в ближайшее время на северо-западе Сирии ожидаются серьезные подвижки. А может быть - после американских ударов - уже не ожидаются.



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Что еще важнее, Вашингтон не уведомил о своих намерениях Москву, хотя должен был сделать это в рамках исполнения меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии. Конечно, этот факт можно было бы объяснить глубокими разногласиями между двумя игроками по поводу сирийского конфликта и в целом ситуации на мировой арене. Но точно так же США не уведомили о готовящемся ударе Турцию, которая является их партнером по международной антитеррористической коалиции.



При первом взгляде на ситуацию напрашиваются две версии того, почему американские военные поступили именно так. То ли они достаточно поздно получили информацию о встрече лидеров "Хуррас ад-Дин" и счет шел на минуты, чтобы их ликвидировать. То ли в Вашингтоне сильно не хотели, чтобы Москва или Анкара узнали о готовящемся ударе и каким-либо образом на эту информацию отреагировали.



Какие бы в итоге ни напрашивались выводы о целях и задачах американского удара по лидерам "Хуррас ад-Дин", ясно одно: США дали понять, что в любой момент скажут свое слово по поводу происходящего в Идлибе и отдавать на откуп развитие ситуации в этом районе Сирии другим игрокам они точно не намерены.



3.09.2019 Источник - iz.ru

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