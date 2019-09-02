Стоит ли ждать Монголию в Евразийском Союзе? - А.Разуваев

13:18 03.09.2019

если Москва не подсуетится, место Москвы займет Пекин

Александр Разуваев

2.09.2019



Владимир Путин посетит Монголию 3-4 сентября на празднование 80-летия военного столкновения на реке Халхин-Гол в Северной Монголии. Как известно, осенью 1939 года советско-монгольские войска отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии от японской агрессии. В советское время Монголия была плотно интегрирована в Союз, ее даже неофициально называли шестнадцатой советской республикой. Монголия оказала значительную помощь СССР во время Второй мировой войны. При этом размер помощи скромной Монголии оказался сопоставим с помощью СССР со стороны западных стран антигитлеровской коалиции.

Население Монголии составляет около 3 млн человек. Медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства. Согласно отчетам Национального статистического управления (НСУ) Монголии, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 7,3% в годовом исчислении в первой половине 2019 года. В период с января по июнь он составил 8,6 трлн монгольских тугриков ($3,2 млрд), что обусловлено хорошими показателями в горнодобывающей промышленности и сфере услуг. По прогнозам Всемирного банка, экономика Монголии вырастет на 7,2% в 2019 году и на 6,9% в 2020 году. Монголия – крепкий, с хорошей макроэкономической динамикой, субъект Федерации по российским меркам.

Основными торговыми партнерами Монголии являются Китай и Россия: экономика Монголии во многом зависит от этих стран. Однако, в отличие от Китая, сотрудничество с Москвой не несет для Монголии рисков геополитического поглощения. С нашей точки зрения, Москве стоит подумать об усилении экономического и политического сотрудничества. Было бы правильно увидеть Монголию в Евразийском Союзе, включая в будущем хождение единой денежной единицы или евразийского евро. Мир не терпит пустоты. И если Москва не подсуетится, место Москвы займет Пекин. Не стоит забывать, что действующий президент Монголии Халтмаагийн Баттулга женат вторым браком на Анджелике Даваин, русской по национальности и уроженке монгольского аймака Хэнтий.



При этом для Монголии, естественно, членство в Евразийском союзе будет накладывать определенные геополитические обязательства. Вероятно, не только перед Москвой, но и перед Астаной.