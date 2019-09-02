Аркадаг уволил второго за год директора Туркменбашинского КНПЗ. Мухамметмырадов не оправдал доверия

13:23 03.09.2019

2 сентября во время совещания с вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу Мыратгелди Мередовым, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил со своего поста директора Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) Язмырата Мухамметмырадова "за серьезные недостатки, допущенные в работе".

Как заявил глава государства, эффективность работы ТНКПЗ все еще остается низкой несмотря на объявленный ранее Мухамметмырадову выговор.

На своей должности экс-глава комплекса НПЗ, назначенный в конце января этого года продержался семь месяцев.

Новым руководителем ТКНПЗ был назначен зампред госконцерна "Туркменгаз" Батыр Аманов.