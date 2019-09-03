 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 02.09.2019
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"Мы разоблачим коррупционеров"". Дочь Чингиза Айтматова Ширин анонсировала создание "народного движения Умут - 2020"
14:02 03.09.2019

Айтматова говорит: "Искореню коррупцию"

Автор: Нарынкуль Назаралиева

3 сентября 2019
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Ширин Айтматова давно пропала с политического горизонта и только недавно выступила с критикой в адрес парламента. Он озвучила свою точку зрения относительно подготовки к парламентским выборам 2020 года.
Айтматова создает народное движение "Умут-2020", чтобы "вернуть власть народу". Вот что она говорит: "Мы разоблачим коррупционеров, которые воруют государственные деньги. Укажем на депутатов, работающих в личных интересах". Могла бы озвучить хоть какие-нибудь планы. Наверное, Ширин пока не знает, что нынешняя общественность уже не верит сладким речам и пустым обращениям.

Источник: газета "Кыргыз Туусу" №67 от 03.09.2019 / стр. 4

Источник - gezitter.org
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