Стоимость депутатского мандата в Киргизии достигла 1 млн долларов. Растем! - Факты.kg

14:06 03.09.2019

Стоимость депутатского мандата достигла 1 млн долларов?



27 августа 2019



Как понимать политику, которая уже не берет в расчет народ? В данное время общество устало от политики, от политиков, отмечает, что на предстоящих выборах нужно быть осмотрительным и выбрать молодежь. А старые политики невозмутимо и открыто говорят о том, что стоимость мандата в ЖК достигла 1 млн долларов. Депутат ЖК Дастан Бекешев на своем личном сайте разместил интервью одному из информационных источников. Был откровенный разговор о предстоящих выборах. Он подшутил над своими коллегами, заявив: "Это место – клуб миллионеров". Журналист задал вопрос: "Говорят, на выборах стоимость одного мандата будет составлять от 100 до 500 тысяч долларов". В ответ Бекешев озадачил, сказав: "100 тысяч? У вас устаревшая информация". По словам Бекешева, места в первой десятке будут стоить от 300 тысяч долларов и достигать до 1 млн долларов. "Оцениваться места будут в зависимости от степени богатства каждого". У него спросили: "А как они будут потом окупать такие расходы?" Бекешев ответил: "Дело не в деньгах. Туда люди идут, чтобы защищать свой бизнес".

Конечно, общественность все это видит, знает. Общественность говорит об этом и считает, что бизнес нельзя подпускать к политике. Но верхушка власти не спешит с этим бороться. Депутаты вроде Бекешева открыто рассказывают общественности о событиях, происходящих внутри ЖК. Общественности следовало бы заранее подумать, как отреагировать на это и за кого проголосовать на выборах.



Источник: газета "Факты.kg" №33 от 27.08.2019 / стр. 2