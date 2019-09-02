Прима казахстанского фигурного катания Элизабет Турсынбаева получила тяжелую травму

14:27 03.09.2019

Элизабет Турсынбаева получила травму

По словам матери девушки, она молча плачет от безысходности.



Казахстанская фигуриста Элизабет Турсынбаева получила травму. Об этом сообщила ее мама Падишахан Султаналиева в Instagram, передает Zakon.kz.



"Мне очень грустно. Элизабет травмирована. Уже две недели ищем правильный способ лечения. Дай бог сил и мужества Лизе. Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя", - написала Султаналиева.



В прошедшем сезоне Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира. Она также стала первой в истории взрослой спортсменкой, которая исполнила четверной сальхов на официальных стартах.





