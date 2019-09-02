 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Европе определяют идеальный по длине пенис, - Bild
18:33 03.09.2019

2 сентября 2019 г.
Юлия Хейне | Bild
Идеальный пенис по мнению женщин
"Как правило, речь идет о паре сантиметров, однако для мужчин они могут иметь огромное значение", - пишет немецкий таблоид Bild. Онлайн-клиникой Zava был проведен опрос среди 1 тыс. мужчин и женщин Европы о том, какую же длину должен иметь идеальный пенис.
Согласно опросу, средняя длина пениса у европейцев в эрегированном состоянии составляет 14,5 см. Что касается представлений об идеальном пенисе, то мужчины здесь далеки от средних значений - по их мнению, идеальная длина пениса составляет в среднем гордые 16,1 см. Женщины более близки к реальности - длина идеального пениса для них составляет в среднем 15,4 см, говорится в статье.

"Наше представление о том, что нормально и правильно, в значительной степени определяется нашим непосредственным окружением, но также и общественными идеалами и тенденциями. В том, что касается размера пениса, особую роль играет порноиндустрия. Она создает впечатление, что у многих мужчин очень большой пенис. Это ложное заключение, которое может вызывать неуверенность", - комментирует главный врач филиала Zava в Германии Беверли Куглер.

"Согласно исследованию, немцы, в сравнении с мужчинами других стран Европы, занимают 12 место - средняя длина пениса у них составляет 14,5 см. Лучше вех "вооружены" мужчины из Нидерландов (15,9 см), Франции (15,7 см) и Италии (15,4 см)", - отмечает издание.
"Несмотря на разницу между желаниями и действительностью мужчины всех возрастов, согласно опросу, довольны длиной своего пениса. При этом с годами довольство растет: так, в возрасте от 18 до 24 лет своим "достоинством" довольны двое из пяти мужчин (39,4%) , среди мужчин старше 45 лет доволен каждый второй (51%)".

"Но насколько длина пениса любовника важна для женщин? На самом деле лишь 13,6% опрошенных женщин указали, что длина пениса имеет для них важное значение. Две из трех женщин (68%) отметили, что длина имеет некоторое значение, однако его нельзя назвать большим. И почти для каждой пятой (18,4%) длина пениса мужчины не играет никакой роли", - передает Bild.
Источник: Bild

Источник - inopressa.ru
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