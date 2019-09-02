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Не просто друг: Монголия стала стратегическим партнером России
20:05 03.09.2019

Президент Владимир Путин отметил победу на Халхин-Голе и укрепил связи с Улан-Батором

Алексей Забродин

Официальным визитом в Монголию Владимир Путин подкрепил давно исповедуемый Москвой "поворот на Восток". 3 сентября в Улан-Баторе российский лидер принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе, и пригласил своего коллегу Халтмагийна Баттулгу приехать в Россию на празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне. Впрочем, обсудили президенты не только дела давно минувших дней, но и меры по восстановлению кооперации стран до уровня времен СССР. Первым шагом на этом пути стал Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Прошлое славное

Первая неделя сентября ознаменовалась активным разворотом России на Восток. Владимиру Путину предстояло не только принять участие в V Восточном экономическом форуме и побывать в нескольких городах этой части России, но и прилететь в Монголию.

Пока в Польше часть западного мира вспоминала начало Второй мировой войны, не бросая попыток в очередной раз на словах переписать историю, Владимир Путин отправился в противоположную от Варшавы сторону. Как пел Владимир Высоцкий, "я к полякам в Улан-Батор не поеду". И 3 сентября российский лидер прилетел в Улан-Батор к монголам, где поучаствовал в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск над японцами в битве на реке Халхин-Гол, а также встретился с руководителями страны.

Владимир Путин еще не успел приземлиться в аэропорту имени Чингисхана, а пресса бывшей "шестнадцатой республики Советского Союза" уже вовсю обсуждала, чем завершится этот визит, и вспоминала, как совместными усилиями советских и монгольских войск в мае–сентябре 1939 года была разгромлена японская армия на реке Халхин-Гол. Собственно, о той победе, а главное, о личной оценке тех событий первым делом и спросила президента РФ в преддверии визита местная газета "Одрийн сонин".

Владимир Путин напомнил, что это была одна из самых ярких страниц совместной истории, ведь в завершающей стадии ожесточенных боев с 20 августа по 16 сентября 1939 года плечом к плечу с монгольскими воинами части Красной армии "разгромили захватчиков, отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии". По словам российского лидера, победа на Халхин-Голе стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на СССР в 1941 году, что в целом оттянуло вступление Токио во Вторую мировую.

Владимир Путин выразил надежду, что президент Монголии Халтмагийн Баттулга в мае 2020 года приедет Москву на празднование 75-летия Великой Победы. Монгольский лидер согласился, пообещав привезти с собой представительную делегацию.

Настоящее стабильное

Прежде чем приступить к переговорам, Владимиру Путину предстояло пройти через торжественный прием. Обрушившаяся на Улан-Батор жара подкашивала даже избранных: минимум двоим солдатам из почетного караула стало плохо. И все равно застывший на троне Чингисхан у входа в Дом правительства, казалось, с одобрением смотрел, как пешие и конные воины приветствуют российского лидера.

По мнению президентов, переговоры прошли конструктивно и содержательно. Стороны обсудили энергетическое, военно-техническое, экономическое сотрудничество, потенциал сближения Монголии с ЕАЭС, а также совместную борьбу с терроризмом.

Конечно, в советские времена связи двух стран были крепче, а с распадом СССР началось снижение этого уровня, пояснил "Известиям" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Однако с 2000-х годов "отношения снова пошли в рост".

- Сотрудничество восстановлено. Растет экономическое взаимодействие, есть достаточно совместных проектов. Нельзя забывать, что эта страна обладает большими запасами полезных ископаемых. Один только горно-обогатительный комбинат "Эрдэнэт" чего стоит. Уверен, что после визита Владимира Путина двусторонним связям будут даны дополнительные импульсы, - подчеркнул сенатор.

Сейчас Россия занимает второе место (после Китая) во внешней торговле Монголии. В 2018 году товарооборот вырос на 21% и достиг $1,65 млрд, а за первое полугодие 2019-го увеличился еще на 11,8%, составив $800 млн. Тем не менее в этой структуре наблюдается некоторый дисбаланс, поскольку доля российского экспорта в Монголию составляет $1,6 млрд.

Будущее перспективное

Пожалуй, главный итог визита - подписание нового бессрочного Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До этого у России и Монголии уже были дружественные отношения, согласно прежнему соглашению от 1993 года. Однако для установления еще и стратегического партнерства потребовались годы подготовки. Всего в этот день было подписано 10 двусторонних договоров.

- В подписанном солидном пакете соглашений прежде всего выделю Межгосударственный договор о дружественных отношениях, - сказал Владимир Путин по итогам переговоров. - Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия, всеобъемлющее стратегическое партнерство, открывает значительные перспективы для его дальнейшего расширения по самым разным направлениям.

Тот факт, что Москва и Улан-Батор решили официально повысить уровень взаимоотношений, открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества, считает главный научный сотрудник, заведующий сектором Монголии в Институте востоковедения РАН Владимир Грайворонский.

- Закрепленный в документе уровень взаимодействия - скорее цель. В наших экономических отношениях есть над чем работать. Реальное положение дел отстает от существующих возможностей. Но визит Владимира Путина даст новый толчок отношениям, прежде всего в торгово-экономической сфере. Другими словами, стратегическое партнерство теперь надо наполнить конкретными экономическими делами, - сказал "Известиям" эксперт.

Помимо президента, Владимир Путин также провел переговоры с премьером страны Ухнаагийн Хурэлсухом и председателем Великого государственного хурала (парламента) Гомбожавын Занданшатаром. Возложив напоследок цветы к памятнику советского полководца Георгия Жукова, российский лидер покинул Монголию, взяв курс на Владивосток. В столице Приморья он и его монгольский коллега через пару дней встретятся снова. Правда, в более непринужденной обстановке - на соревнованиях по дзюдо.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567530300
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