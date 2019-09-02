За чей счет богатеют "кремлевские олигархи", если страна беднеет

20:07 03.09.2019

При этом никто из богачей ничего не отдает в экономику страны



Дмитрий Родионов

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Анатолий Баранов

Андрей Песоцкий



Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года выросло на 28,316 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI), в котором присутствуют 24 гражданина нашей страны.



Самым богатым гражданином России является один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чей доход увеличился на 3,88 миллиарда долларов, составив 23,5 миллиарда. На второе мест с первого опустился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с 22,3 миллиарда долларов (рост составил 2,85 миллиарда).



Третью строчку рейтинга занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (20,5 миллиарда, при росте на 2,64 миллиарда), четвертую - основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (18,8 миллиарда, рост 1,35 миллиарда), пятым оказался совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (18,2 миллиарда, рост 2,13 миллиарда).



На шестом и седьмом местах находятся Геннадий Тимченко (16,7 миллиарда, рост 2,83 миллиарда) и Алишер Усманов (16,3 миллиарда, рост 2,1 миллиарда) восьмую строчку занял Роман Абрамович (14,9 миллиарда, рост 742 миллиона) Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберг (у каждого 13,8 миллиарда), Михаил Фридман (13,6 миллиарда, рост 1,03 миллиарда) и другие.



Отмечается, что рейтинг основан на стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации - ред.) или цены акции к прибыли на акцию.



Как же так? Экономика не растет, санкции, мировой кризис, усугубляющийся противостоянием США и Китая, а состояние российских миллиардеров увеличивается?



- Что тут удивляться - у нас в стране олигархический капитализм, при котором основным выгодоприобретателем от всех изменений в экономике страны является крупный бизнес, зачастую напрямую связанные или работающий в связке с государством, - отмечает доцент кафедры труда СПбГУ Андрей Песоцкий.



- Известно и то, что экспорт сырья являются в большей степени источником дохода сверхбогатых. На данный момент, несмотря на санкции, российские ресурсы, скажем, нефть или никель, имеют устойчивые рынки сбыта. Серьезные проблемы имеет Олег Дерипаска, которого американцы фактически лишили контроля над РУСАЛом другие же сырьевые магнаты чувствуют себя вполне уверенно.



"СП": - Откуда вообще в России такое количество миллиардеров? Нормальная ли это ситуация?



- Часть сверхбогатых - это люди, получившие свои капиталы в ходе приватизации 90-х, имеющей тревожный полукриминальный, а то и просто бандитский шлейф. Другая часть таких людей - "друзья и сослуживцы", люди, окружавшие Владимира Путина в былые годы. Среди российских сверхбогатых фактически нет людей, которые начали бы бизнес с нуля, создавая новые продукты, прорывные технологии, крутые инновации. Точнее говоря, есть один такой человек - Валентин Гапонцев, гениальный физик-лазерщик, советский и российский ученый с мировым именем, разбогатевший в Германии собственным умом, но его пример - скорее исключение, да и ведет бизнес он не в России.



"СП": - Сохранится ли, по-вашему, эта тенденция? Какие явления способны изменить ее? Или наши олигархи будут богатеть в любых условиях?



- Если не брать в расчет скорее фантастические сценарии наподобие массового народного движения за национализацию крупных капиталов, то единственное, чего всерьез боятся наши олигархи - это персональные санкции со стороны США и других стран НАТО. В случае усугубления отношений России с Западом, миллиардерам может стать действительно не сладко. Но пока что это тоже гипотетический, хотя и куда более вероятный сценарий.



"СП": - Почему благосостояние российской элиты никак не отражается на благосостоянии народа? Почему не появляются новые рабочие места, не растут зарплаты?



- России нужна новая индустриализация - целенаправленная политика, направленная на создание рабочих мест в широком спектре отраслей промышленности. Но этого нет. Олигархическая экономика обслуживает сама себя и, что прискорбно, не нуждается в большинстве жителей России, которые для элиты "на другой планете живут". В нашей стране всего четыре региона-донора, наполняющих бюджет - Москва, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО. России олигархической вполне хватило бы этих четырех регионов, плюс-минус отдельные добывающие предприятия.



Крупный бизнес давно живет по принципу "приватизируем прибыль, национализируем убытки". Как только у сверхбогатых возникают проблемы, скажем, вероятность невыплат зарплат рабочим - обитателям моногородов, то государство помогает им держаться на плаву. Такая вот схема: капитализм - для себя, госплан - для нуждающихся. Ситуация возникла не вчера и даже не позавчера, и, по большому счету, непоколебима лет 15, как минимум.



- Я недавно подсчитал - на каждые 14 миллионов жителей планеты приходится по миллиардеру, - говорит главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатоли Баранов.



- Но у нас при 140 миллионах населения миллиардеров не десять, а 24, в два с половиной раза больше. Делайте выводы о степени ограбления нас с вами.



"СП": - Почему сегодня, когда экономика страны не растет, нефть давно не по сотне долларов, санкции, мировой кризис, усугубляющийся противостоянием США и Китая, состояние российских миллиардеров увеличивается?



- У нас не просто миллиардеры, у нас олигархи, то есть богачи, тесно связанные с системой власти. Слитые до степени смешения. Естественно, такая власть будет беспокоиться именно о росте крупных капиталов, а не о благосостоянии масс - зная, какие у нас "выборы", можно понять, что власть не чувствует своей зависимости от большинства народа, с покойно набивает карманы связанным с ней олигархам.



"СП": - Увеличение прибыли российских олигархов способна как-то повлиять на состояние экономики страны? Или это две никак не зависящие друг от друга величины?



- Наша статистика не дает нам данных о реинвестировании прибыли в производство, зато мы прекрасно осведомлены о выведенных за рубеж деньгах - тут и заводы покупаются, и акции на крупнейших биржах, не говоря о футбольных клубах, дорогущей недвижимости, яхтах и прочем. Так что связь между этими величинами не прямая, а обратная - чем больше прибыль, тем больше капиталов уходит из страны.



"СП": - В России доходы населения не растут, бедные беднеют, а богатые богатеют. Насколько это отразится на состоянии общества? Удастся ли сохранить его единство?



- Единство нашего общества - это вредный миф, который внедряют уже двадцать лет, со времени появления Путина. В реальности разве вы ощущаете единство с Абрамовичем или Потаниным? А он, как вы думаете, спешит единиться с вами?



"СП": - Являются ли доходы олигархов священной коровой для государства? Возможна ли ситуация, когда их попросят поделиться?



- Для того, чтобы государство попросило олигархов поделиться с народом, нужно, чтобы они перестали быть олигархами, то есть важной опорой действующей власти. И нужно, чтобы сменилась сама власть. Как только власть перестанет опираться на избранных, а сделается властью для всего народа, немедленно ситуация переменится.