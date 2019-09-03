 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ирану предлагают миллиарды в обмен на мир, - И.Субботин
20:19 03.09.2019

Франция хочет скрепить "ядерную сделку" кредитами
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
03.09.2019

Европейские столицы пытаются вернуть Тегеран к выполнению обязательств в рамках "ядерной сделки". На этот раз иранское руководство хотят простимулировать финансово, чтобы оно не отказывалось от соблюдения пунктов подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Речь идет о сумме размером в 15 млрд долл. В экспертной среде называют предложение отложенным способом закупать нефть у республики. Однако, насколько этот механизм может быть эффективен, зависит от ряда факторов.
Французский президент Эмманюэль Макрон предложил своему иранскому коллеге Хасану Рухани кредит в обмен на выполнение "ядерной сделки".

Об этом саудовскому изданию Asharq Al-Awsat рассказали западные дипломаты, знакомые с деталями предложения. Инициатива предполагает, что Тегерану выдадут 15 млрд долл. в рассрочку. В ответ иранское руководство должно будет выполнять своих обязательств в рамках СВПД. Как отмечает саудовское издание, подобный план – в случае реализации – позволит выиграть время для дипломатических усилий. Главным противником "ядерной сделки" по-прежнему остаются власти США, которые применяют ограничительные меры против всех, кто ведет бизнес с Исламской Республикой. Исключений из этого санкционного режима очень мало.

Вероятно, тема СВПД будет поднята во время переговоров между французскими и американскими дипломатами на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Начальные фазы французского плана предполагают постепенную выдачу кредита при одновременном согласовании некоторых уступок в рамках "ядерной сделки". Финальный этап – это переговоры о направлении региональной политики Ирана, уточняют собеседники Asharq Al-Awsat. Известно, что представители наиболее влиятельной в Иране военно-политической организации – Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – потребовали, чтобы предложение Франции включало отмену экстерриториальных американских санкций против Ирана. Однако такое условие на ранних этапах кажется невыполнимым.

В интервью телеканалу "Россия 24" глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран всегда оставляет для дипломатии дорогу открытой, но уже 6 сентября руководство республики приступит к снятию очередной части обязательств в рамках СВПД. Это уже третий шаг Ирана по постепенному отказу от "ядерной сделки". Впрочем, Зариф уверяет: даже после него Тегеран намерен продолжать переговоры о сохранении "ядерной сделки", стремясь "не разрушать, а лишь исправлять европейские ошибки". "Все эти действия предпринимаются в рамках СВПД. Европейцам это очень хорошо известно, и они ничего нам не смогут предъявить, а тем более предпринять какие-либо санкционные действия, ведь нельзя осуждать того, кто справедливо карает преступника", – обратил внимание шеф иранской дипломатии.

При этом, по его словам, все те меры, которые уже предпринял Иран, имеют обратимый характер. "В любой момент, когда переговоры приведут к результату, мы в течение нескольких дней обратим все меры, которые предпринимали", – сказал глава иранского внешнеполитического ведомства 2 сентября.
"Одним из ключевых требований Ирана к ЕС для сохранения соглашения по ядерной программе является обеспечение закупок иранской нефти, – напомнил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – В связи с тем, что их боятся делать европейские компании из-за страха американских санкций, еще летом в качестве способа обхода санкционного режима началось теоретическое обсуждение возможности выделения Ирану европейских кредитов под будущие закупки иранской нефти. Насколько можно судить, предложение Макрона является как раз вариантом этого. То есть предлагается выдать Ирану кредит в размере 15 млрд в обмен на дальнейшее выполнение договоренностей по СВПД".
При этом эксперт полагает, что французское предложение может оказаться вполне приемлемым для иранского руководства. "Однако проблемы, как всегда, могут скрываться в деталях, – считает Лямин. – С одной стороны, для Ирана неприемлемо, чтобы выделение таких кредитов сопровождалось требованиями, выходящими за рамки СВПД, а с другой – США могут попытаться надавить на страны Евросоюза и пригрозить ограничительными мерами в отношении европейских финансовых институтов".
Французский лидер уже излагал президенту США Дональду Трампу предложение по возвращению Ирана к выполнению СВПД, в рамках которого Тегерану должно быть разрешено продавать некоторые объемы черного золота в обмен на ряд обязательств. На этом фоне иранские дипломатические источники указали агентству Bloomberg на то, что руководство республики хотело бы получить зеленый свет на экспорт нефти объемом не менее 700 тыс. барр. Ожидаемый объем продаж должен достигнуть уровня в 1,5 млн барр., если европейские столицы действительно намерены вести с Ираном переговоры по вопросу сохранения "ядерной сделки".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567531140
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