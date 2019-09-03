Евреи-хасиды окончательно превратились в оккультнутую секту

20:22 03.09.2019 Хасиды попали под контроль оккультистов из СССР



Кто и зачем организует противодействие еврейским общинным центрам



Местные организации Федерации еврейских общин России (ФЕОР) практически одновременно подверглись обструкции в двух городах: Краснодаре и Перми. 23 августа группа жительниц кубанской столицы вошла в здание синагоги и обрушила на раввина Арье‑Лейба Ткача шквал вопросов о "зловредном влиянии секты Хабад". Ранее, 12 августа, в Перми прошло собрание участников публичных слушаний по поводу строительства в центре города общинного центра ФЕОР, и здесь также досталось раввину Залману Дайчу от сплоченной группы активных противников проекта. Совпадение этих событий показалось нам неслучайным, и "НГР" попытались разобраться в существе конфликта. В него, как оказалось, вовлечены участники, которых объединяет стойкое неприятие еврейских традиций.

Первую попытку проникнуть в синагогу Краснодара группа, именующая себя "Народным контролем", предприняла 21 августа. У входа в общинный центр активистов встретили запертые ворота. Спустя два дня "контролеры" вернулись в синагогу и застали здесь раввина Ткача. Духовный лидер общины в течение часа слушал взволнованных краснодарских граждан и отвечал на их вопросы. "Народный контроль" выяснил, что у раввина кроме российского есть и израильское гражданство, а также высказал свои претензии, среди которых была и такая: евреи навязывают России Библию и через чуждое русскому народу христианство прививают свои ценности. Третий визит в синагогу случился 30 августа. В результате лидер группы Марина Мелихова была задержана полицией, а после освобождения объявила о начале "партизанских действий" против иудейского центра.

Активисты обрушились с особенной критикой на любавических хасидов, называя их ультраортодоксальной сектой и высказывая недовольство содержанием основополагающего для движения Хабад богословского трактата "Тания". По мнению "контролеров", в книге, написанной в XVIII веке любавическим ребе Шнеуром‑Залманом, проповедуется превосходство евреев над другими народами.



Среди упреков в адрес хасидов прозвучало упоминание о ситуации со строительством общинного центра в Перми. Как раз незадолго до рейда кубанского "Народного контроля" в этом уральском городе состоялось собрание участников публичных слушаний по поводу планов возвести в центральном районе синагогу и сопутствующую инфраструктуру. 13 августа на странице еврейской общины Перми в соцсети появилось сообщение, которое завершается так: "Мы сожалеем о том, что в зале присутствовала организованная группа лиц, не являющихся непосредственно жителями данного района, которая активно старалась внести хаос в установленный законодательством регламент слушаний". Имеются в виду выступления с мест активистов, которые уже на протяжении нескольких лет противодействуют местному отделению ФЕОР.



Межрегиональная антисемитская группа

Есть ли связь между участниками акций в двух этих столь отдаленных друг от друга регионах России? Марина Мелихова подтвердила "НГР", что знает Романа Юшкова, пермского юриста, который не первый год противодействует планам ФЕОР, и общается с ним. В свою очередь, Роман Юшков сообщил, что он также знаком с деятельностью "Народного контроля". "Мы в курсе, мы немножко даже связь поддерживаем. Я не могу сказать, что они полные единомышленники, потому что это группа людей, которые возрождают СССР, а я категорически не сторонник СССР и не левый. Я полностью в курсе деятельности этих людей и ей сочувствую", – сказал он "НГР". "Мы совершенно точно не можем давать им никакие команды, потому что они и сами по себе не однородны, у них там разные лидеры, бурная дискуссия. Я понимаю, что пермская антихабадская активность и информационная работа в определенной степени их вдохновили", – пояснил наш собеседник.

На вопрос о существовании подобных групп в иных регионах России пермский активист ответил, что слышал о противодействии любавическим хасидам в Симферополе в украинский период. "К моему удивлению и сожалению, с приходом туда России, с приездом сына главного раввина (Йехезкеля Лазара. – "НГР") это исчезло полностью, и нам не удалось никаких концов найти. Они были очень активны, там были громогласные заявления, и куда‑то все исчезло", – посетовал он.



На вопрос об отношении к подобной активности религиозных организаций края, прежде всего епархии РПЦ, Юшков ответил, что "в кулуарах слова сочувствия высказываются, но ни одного молебна, ни одного публичного заявления". "Там, где пахнет еврейским вопросом, нашу православную церковь охватывает мистический ужас!" – патетически восклицает он. При этом, по словам нашего собеседника, на собрании 12 августа было "довольно много православных верующих, они знали друг друга", но сам Юшков "их увидел впервые". "Наряду с православными принимали участие язычники, когда у нас были пикеты, какие‑то митинги", – добавил активист после соответствующего вопроса "НГР". "У нас есть единомышленники, но как движение они не оформлены. Скажем так, группа активных пермяков", – охарактеризовал он свою группу. Во время разговора Юшков все время старался избегать уточнений, чтобы, по его словам, не навлечь на соратников "репрессии".

Советский союз оккультистов

Конфликт в Перми тлеет уже три года, а свежие видеоролики о рейдах "Народного контроля" в синагогу Краснодара быстро разлетелись по Сети и наделали много шума. Между тем участники этих акций представляют собой благодатную мишень для тех, кто убежден, что антисемитизм – удел маргиналов.

Краснодарские "контролеры" – пестрое сборище людей с крайне экстравагантными и одиозными взглядами. Начнем с того, что многие из них, в том числе Марина Мелихова, входят в сетевое сообщество под названием "Съезд граждан СССР". На этой "ленинско‑сталинской" интернет‑платформе участники движения вступают в перманентно длящуюся ругань между собой. Кроме того, по нашему предположению, Марина Мелихова, уже под фамилией Мещерякова, учредила с "помощью высших сил" оккультный "центр развития". Мелихова-Мещерякова на ресурсе этого центра утверждает, что "более 18 лет легко и радостно" занимается бизнесом, причем через ее "энергоструктуру проходят колоссальные материальные потоки", которые она "пропускает играючи, легко и позитивно". "Мастера центра" предоставляют услуги по "очищению кармы и исцелению", "гипнотерапии" и "ангелологии". Вместе с тем Мелихова замечена на мероприятиях вполне системных коммунистов. Так, сайт КПРФ упоминает ее среди выступающих на митинге в защиту Павла Грудинина 17 июля в Краснодаре. Что касается пермяка Романа Юшкова, то он сам себя называет "правым" по убеждениям и с идеологией "граждан СССР" не солидарен.

Единственная страсть, которая объединяет всех этих людей в Краснодаре, Перми и, вероятно, еще в других местах России, – стойкая неприязнь к евреям, которую они камуфлируют под разными эвфемизмами, самым заметным из них оказывается "разоблачение" любавических хасидов как "зловредной секты" и противопоставление их "традиционным иудеям". Впрочем, эта уловка ксенофобов не нова, она использовалась еще во время процесса Бейлиса в начале XX века.



Краснодарский раввин Арье-Лейб Ткач в течение

часа выслушивал претензии "граждан СССР".

Кадр из видео с канала Марины Мелиховой на YouTube

Роман Юшков изложил свои взгляды в разговоре с "НГР". По его мнению, любавические хасиды, которые составляют костяк ФЕОР, – "это секта иудео‑американских хасидов, которая возрождает самый древний, самый мрачный иудаизм". "У нас есть традиционная община, и с ней как‑то все более или менее мирно. Но только эти, придя в город и проводя свои празднества почему‑то в Государственном театре кукол, стали устанавливать впервые в истории города виселицы на Пурим и заставлять пермских еврейских детей в них играть. Стали раздавать печенье в виде отрезанных человеческих ушей, шокируя местную еврейскую интеллигенцию. В лице Хабада у нас возродился самый мрачный, самый средневековый иудаизм", – рассказывает он. Судя по всему, пермяк имеет в виду карнавальные обычаи, связанные с воспоминаниями о событиях библейской Книги Есфири.



По просьбе "НГР" на эти обвинения ответил главный раввин России Берл Лазар: "У евреев есть несколько течений, между которыми есть определенные расхождения, но при этом все они вполне ортодоксальны. Одно из таких течений – хасидизм, а Хабад – крупнейшее на сегодняшний день направление хасидизма. Оно возникло и развивалось в России с XVIII века, а в XX веке распространилось по всему миру. Кстати, первая синагога в Москве, построенная еще при царе Николае I, была именно синагогой Хабад". "А антисемиты – знаете, эта публика всегда найдет к чему прицепиться, – продолжает раввин. – Им просто хочется, чтобы евреев в России не было, чтобы мы все уехали, скажем, в Израиль. Но я вовсе не убежден, что этого хочет Россия. Тем более памятуя о массовой эмиграции на рубеже 1990‑х годов, когда уехали полтора миллиона людей с высшим образованием – врачей, инженеров, изобретателей… Вообще наш исторический опыт доказывает, что антисемитизм растет, как раз если евреи боятся и замыкаются в себе. Чем больше мы открыты для окружающих, чем больше люди имеют возможность узнать о нас правду, тем меньше остается почвы для антисемитов".



"Что нас действительно волнует – так это то, что действия антисемитских групп реально направлены на разжигание национальной розни, то есть напрямую противоречат законам государства, но реакции государства и общества на эти выпады пока не видно. Да, речь идет о маргиналах, но ущерб престижу России они способны нанести – и уже наносят! – немалый", – добавляет Берл Лазар.

Правовую оценку показанного в ролике от 23 августа по просьбе "НГР" дал директор информационно‑аналитического центра "Сова" Александр Верховский: "Визит группы "Народного контроля" к раввину был задуман и реализован как "сеанс разоблачения врага": подтвердили двойное гражданство раввина, показали обложку особо популярной у наших антисемитов книги "Кицур Шулхан Арух" и т.д. Но при этом законов "контролеры" не нарушали. В здание они не вломились, а мирно вошли. Разговаривали местами не слишком‑то вежливо, но не более того".



"В Перми, насколько я понимаю, наблюдается внутриеврейский конфликт – сторонники Адольфа Шаевича хотят сохранить свою монополию и выступают против синагоги юрисдикции ФЕОР главного раввина Берла Лазара, – сообщил "НГР" руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. – Втягивать в это противостояние православное большинство было очень опрометчиво, особенно тиражированием конспирологических баек. С другой стороны, глядя на визит взбудораженного "Народного контроля" Краснодара в местную синагогу, понимаешь, что сильнее всего возбудились оккультисты и некрокоммунисты – которые верховные советы и народные суды СССР создают. Особенно мне понравился их пассаж про истинное значение меноры – оказывается, это перевернутое Славянское древо с подожженными корнями".

Юшков признается, что некоторые из его единомышленников выступают не только против иудеев, но и против других меньшинств. Он рассказал, что часть группы, к которой он принадлежит, "принимала активное участие в борьбе со строительством мечети рядом со строительным рынком, потому что было совершенно очевидно, что эта мечеть укрепит формирование мигрантского анклава". Он также вспоминал свое первое уголовное дело, открытое после того, как он "написал статью о чеченском этническом беспределе в Саратовской области".



Однако если бы в пермском сквере планировали строить православный храм, то он "не был бы столь активен". "Потому что по соседнему Екатеринбургу мы прекрасно знаем, что противников православных храмов у нас более чем достаточно. Вся либеральная интеллигенция нашла бы повод против этого выступить. А против евреев никто не выступит. У нас еврейский вопрос сакрализирован – 6 млн и т.д.", – сказал Юшков. Между прочим, с отрицанием Холокоста связано одно из его уголовных дел.

Еще одна "скверная" история?



Упоминание екатеринбургской истории в разговоре с Юшковым не случайно. Хотя и менее значимой, чем принципиальное неприятие любавических хасидов, но существенной причиной своей деятельности Роман Юшков считает несправедливость, допущенную при выделении участка под общинный центр ФЕОР. Действительно, можно провести аналогию между двумя конфликтами. И здесь, и там дом Божий намерены возвести на месте зеленых насаждений. И здесь, и там против строительства и кулуарных договоренностей с местными властями выступили гражданские активисты.

"Эта земля в 6346 кв. м и кадастровой стоимостью более 73 млн руб. в 2016 году администрацией Перми была предоставлена бесплатно. Это возмутило всех – и заинтересованных еврейским вопросом, и не заинтересованных. Участок подарен под прикрытием того, что это объект благотворительного назначения. Но мы знаем, что это не благотворительность, это будет традиционный "бейт‑Хабад", сугубо для нужд общины. Почему они не могут купить эту землю? Тогда бы мы, противники, ничего не могли сказать. В этом районе не хватает детских садов. В этом месте находится сквер, его предполагается вырубить", – возмущается Юшков.

Однако раввин Берл Лазар считает, что "сравнивать две упомянутые конфликтные ситуации бессмысленно". "Если я не ошибаюсь, конфликт вокруг строительства церкви в Екатеринбурге возник не из‑за того, что кто‑то был против православного храма, а исключительно из‑за выбора конкретной площадки для строительства, – говорит духовный лидер ФЕОР. – Оппоненты исходного проекта не хотели, чтобы пострадал сквер. В нашем случае ничего такого просто нет. Я сам побывал в Перми, на месте, которое городские власти выделили для нашего общинного центра: по‑моему, они приняли оптимальное решение – дали место, где новостройка никому не помешает, а пользы от нее жителям может быть немало". Раввин приводит в пример район Марьиной Рощи в Москве, где некогда появился комплекс Хабада. "В 1990‑е годы это был депрессивный район, а после того как нам выделили место для московской религиозной общины, вокруг нее возникли десятки магазинов, социальных объектов, даже музей! Так что пермскую администрацию, по‑моему, все должны искренне поблагодарить", – убежден Берл Лазар.

Между тем Александр Верховский видит параллели между пермской и екатеринбургской историями. "Например, у противников строительства мечетей в Москве тоже были аргументы и антимусульманские, и антимигрантские, и чисто локальные – не дать занять любимый сквер или пустырь, – уточняет правозащитник. – Мотивы у существенных по размаху протестов чаще всегда смешанные. Вопрос в том, какая мотивация важнее для большинства участников. Боюсь, я не могу оценить это издали в обоих случаях". "Но на уровне публичной риторики в Екатеринбурге было гораздо меньше неприятия православия, чем в Перми, – иудаизма вообще и Хабада как течения в нем в особенности", – замечает Верховский.

Теперь "антихабадники" Перми ждут решения городских властей. Проект положительного решения, между прочим, уже сейчас размещен на официальном сайте городской администрации www. gorodperm. ru. Активисты готовы к новым выступлениям. "Стараемся держать людей в мобилизованном состоянии", – заверяет Роман Юшков.

Скорее всего пермская община хасидов добьется своего. Но не станет ли торжество религиозной организации пирровой победой? Неужели корпоративные интересы ФЕОР важнее возможной угрозы для всех евреев России, если движение, которое скромно величает себя "антихабадским", развернет свою деятельность и в других регионах большой страны? "Речь не о "корпоративных интересах", а о служении единому Богу, – отвечает на это Берл Лазар. – Спросите у любого верующего человека: готов ли он отказаться от выполнения заданий от Всевышнего ради чего бы то ни было? Уверен, что вы получите одинаковый ответ от христианина, мусульманина и иудея. Что же касается безопасности еврейского населения – мы, слава Богу, живем в правовом государстве, и это государство реально заботится о безопасности верующих людей, представителей всех традиционных религий, о соблюдении их конституционных прав. Применительно к теме нашей сегодняшней беседы – чем больше у нас таких центров, чем больше люди о нас знают, тем выше наша безопасность".



Андрей Мельников

Ответственный редактор приложения "НГ-Религии"

3.09.19 Источник - ng.ru

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