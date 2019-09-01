Израиль готовится к военному сценарию в Ливане, - И.Субботин

21:34 03.09.2019

ЦАХАЛ стягивает силы к северной границе



Израиль стянул дополнительные силы к границе с Ливаном из-за опасений, что организация "Хезболла" нанесет удар. Накануне генеральный секретарь "партии Аллаха" Хасан Насралла пообещал, что еврейское государство заплатит большую цену за недавнюю операцию в пригородах Бейрута. По его словам, применение Израилем дронов "меняет правила игры". В экспертной среде считают, что рост активности Израиля в борьбе с проиранскими формированиями приведет к тому, что Тегеран будет наращивать военную мощь в соседних с Израилем странах.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально сообщила, что разведка, военно-морские, сухопутные и военно-воздушные силы на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности. Этому предшествовало заявление, которое сделал шейх Насралла в очередном телеобращении. Он пообещал, что его сторонники заставят еврейское государство заплатить цену за нападения на объекты в Бейруте и на позиции проиранских формирований в Сирии и Ираке. "Мы столкнулись с откровенной израильской агрессией и не можем оставить ее без ответа", – сказал он, отметив, что военное крыло "Хезболлы" примет решение, где и когда последует ответный удар по Израилю. Лидер "партии Аллаха" намекнул, что это может быть любой участок границы. При этом он отверг обвинения израильской стороны, что в ливанской столице есть предприятия по производству высокоточного ракетного оружия.



В субботу бойцы ЦАХАЛ открыли артиллерийский огонь по пограничной местности на юге Ливана. Арабские СМИ сообщили, что военнослужащие обстреливали территорию из пулеметов и орудий в течение двух часов. По этим данным, израильтяне вели обстрел границы, опасаясь, что в этом районе формирования "Хезболлы" могут предпринять вооруженную вылазку. Миротворцам из состава Временных сил ООН в Ливане на этом фоне пришлось усилить патрулирование границы 31 августа.

За день до этого израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над южными районами. Арабские СМИ обратили внимание, что израильские самолеты имитировали нападения на населенные пункты. А 28 августа несколько израильских дронов нарушили границу, спровоцировав огонь со стороны ливанской армии. Все они вернулись на место базирования целыми. Вооруженным силам Ливана было приказано сбивать беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство страны.



За последние недели стало понятно, что Израиль меняет свою стратегию в отношении проиранских формирований на Ближнем Востоке. Например, власти Ирака жалуются, что взрывы, которые теперь регулярно происходят на базах шиитского ополчения, – это результат работы израильских беспилотников. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отрицать причастность ЦАХАЛ не спешит. Интенсивность израильских ударов по территории Ливана и Сирии также существенно возросла. Не исключено, что теперь израильское руководство делает ставку на превентивные меры. Важно и другое: этой осенью Израиль ждут внеочередные парламентские выборы, и тема безопасности, безусловно, играет немалую роль в предвыборной кампании.



"Иран может реагировать наращиванием военной помощи своим "прокси-силам" (посредникам. – "НГ") в Ливане и в Сирии, – допустил в разговоре с "НГ" руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, комментируя возможную реакцию Тегерана на новые шаги Израиля. – Это касается как оснащения их ракетными системами и реактивными системами залпового огня, способными наносить удары вглубь территории Израиля, так и их развертывания вдоль границы. В то же время надо заметить, что применение силы Ираном вряд ли даст нужный результат – это может лишь спровоцировать усиление интенсивности израильских ударов. Тем не менее рано или поздно все может случиться".



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



1.09.2019