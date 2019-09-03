Боевики в Идлибе срывают перемирие, - Вл.Мухин

00:23 04.09.2019

Москва и сирийский Генштаб готовят операцию по взятию под контроль автотрассы Алеппо–Дамаск



Ситуация в Идлибе остается напряженной.

Группировки боевиков, связанные с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), как передают сирийские СМИ, не соблюдают в Идлибе режим прекращения огня. Это подтвердил и руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин. Он заявил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации (ЗД) зафиксировано 40 обстрелов. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) наносили ответные удары. Интернет-портал Step News Agency сообщает, что артиллерийские дивизионы САА вели огонь в основном на юге провинции Идлиб.

Становится очевидным, что, во-первых, решение Дамаска в одностороннем порядке ввести режим прекращения огня – временная мера. А во-вторых, объявленное перемирие будет использовано противоборствующими сторонами для перегруппировки сил и скорее всего будет связано с началом новых боев.



Сопредседатель Ассамблеи демократической Сирии (АДС) Амина Омар считает, что эти бои преследуют цель взятия войсками Башара Асада международной автомагистрали Алеппо–Хама–Дамаск. Представитель АДС уверена, что такие договоренности достигнуты во время "экстренного саммита в Москве между президентами Турции и России". Об этом же пишет портал anna-news.info: "Циркулируют слухи о возобновлении наступления (САА. – "НГ") в южном Идлибе. Помимо этого отмечается переброска резервов САА на юго-запад Алеппо, в чем наблюдатели усматривают возможное возобновление наступления на Саракиб и постепенное взятие под контроль трассы Алеппо–Хама на всем ее протяжении. Если Турция не сможет как-то повлиять на действия боевиков и вытеснить "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ – запрещена в РФ) из этих районов своими силами, наступление САА будет практически неизбежно".

Это в Анкаре, видимо, хорошо понимают. Однако турецкой армии и протурецким вооруженным формированиям повлиять и нейтрализовать ХТШ, как было прописано в Сочинских договоренностях (сентябрь 2018 года) между Турцией и РФ, пока не удается. Что и побудило Дамаск при поддержке Москвы начать летом 2019 года наступление в Идлибской ЗД, в результате которого был взят под контроль один из важных городов провинции Идлиб – Хан-Шейхун. Успех наступления связан, как считают аналитики anna-news.info с тем, что "Турция сдала Северную Хаму и часть Южного Идлиба в обмен на "понимание" со стороны России в Рожаве (курдская автономия на севере Сирии. - "НГ")".



Как известно, во время недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву российское руководство поддержало его план по созданию так называемой зоны безопасности на турецко-сирийской границе, большую часть которой сейчас контролируют курды. Дамаск выступил против таких планов, но, как всегда, не критикует Россию за такую позицию.

Курдские СМИ пишут, что "угрозы турецкого государства вторгнуться в северо-восточную Сирию под предлогом создания "безопасной зоны" скоро могут стать реальностью". В подтверждение такого вывода они приводят слова турецкого лидера о том, что в Северный регион Сирии в Заевфратье Турция "может войти через две-три недели".



Курды и Дамаск рассматривают такие действия как оккупационные, поскольку Эрдоган намерен вторгнуться на территорию Сирии на глубину до 40 км. США же сформировали свою "дорожную карту" по созданию "зоны безопасности", с которой согласились курды. В их плане "зона безопасности" должна быть шириной всего 5 км.



Портал Kurdistan.today сообщает, что "Автономная администрация Северной и Восточной Сирии" согласилась на "отступление Сил демократической Сирии (СДС) на 5 км от границы с Турцией в указанном регионе, передача этого района местным военным советам и вывод тяжелого вооружения из 14-километровой внутренней зоны". Официальный представитель военного совета курдской автономии Медик Феяз заявил, что такие шаги уже сделаны.



Феяз сказал, что СДС отвели свои силы из региона, но добавил: "Безопасность региона поддерживается нашими советами". При этом он отметил, что "СДС готовы защищать свои земли и народы в случае нападения".

"Есть вероятность, что при негласной поддержке Москвы турецкие войска после военной операции в Идлибе по зачистке боевиков из ХТШ вторгнутся в Заевфратье. США и силы коалиции вряд ли смогут, а точнее – захотят помешать этому. Таким образом, активные боевые действия против Анкары будут вести только силы СДС", – сказал "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. Он считает, что Эрдоган провоцирует развязывание новой войны в Сирии, которой также будут охвачены и южные провинции Турции в местах компактного проживания курдского и армянского населения".



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

3.09.2019