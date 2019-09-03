Афганская армия разгромила талибов под Кундузом и Пули-Хумри, - А.Серенко

00:28 04.09.2019 Боевики "Талибана" не могут перехватить стратегическую инициативу в Северном Афганистане



Бойцы афганского спецназа в освобожденном от талибов Кундузе. Фото из аккаунта Special Operations Corps в Twitter

Афганские силовики сорвали планы "Талибана" (организация запрещена в РФ) по захвату двух ключевых городов в Северном Афганистане – Кундуз и Пули-Хумри. Неспособность талибов взять под контроль хотя бы один город страны показывает ограниченность их возможностей и возросший профессионализм афганских военных и полицейских, говорят кабульские политические эксперты. Источники "НГ" отмечают также эффективность действий спецназа Управления национальной безопасности (УНБ) Афганистана при проведении кундузской операции.

В ночь на 31 августа боевики "Талибана" атаковали город Кундуз – столицу одноименной провинции на севере Афганистана. Как сообщили источники "НГ", около 3.00 по местному времени отряды талибов окружили город с четырех направлений – со стороны районов Кабул Бандар, Имам Сахиб, Ханабад и Захиль. По словам спикера "Талибана" Забихуллы Муджахида, к утру 31 августа "все посты (местной полиции) по периметру города были захвачены". По его словам, боевики на рассвете продолжали развивать наступление, "атакуя заранее намеченные военные объекты" и отказавшись от тактики скрытного проникновения в Кундуз. "Целью талибов был захват города", - сказал "НГ" один из афганских силовиков.

До сих пор неизвестна точная численность боевиков "Талибана", атаковавших Кундуз. Судя по некоторым данным, их было несколько сотен человек. В составе передовых ударных групп действовало более 100 террористов, в том числе бойцы "красного отряда" - подразделения спецназа "Талибана" под руководством полевого командира Камиля.



Захватив 15 постов местных ополченцев и полицейских со стороны района Имам Сахиб, а также ряд постов со стороны Кабул Бандар, боевики, по словам Забихуллы Муджахида, не только блокировали трассу Кундуз-Кабул, но и углубились в город, дойдя до рынка Пиринч и улицы, на которой располагается кундузская тюрьма. Примерно до 10 часов утра талибы удерживали инициативу, продвигаясь с боями по городским улицам. Вопреки утверждениям представителей террористов о "бережном отношении" к гражданскому населению, в ходе ночных и утренних боев от действий талибов пострадали десятки домов и семей горожан.



Около 10.30 – 11.00 в боях за Кундуз произошел перелом. По приказу президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани из Кабула авиацией были переброшены три подразделения армейского и полицейского спецназа, а также бойцы отряда специального назначения УНБ. Вместе с солдатами и офицерами 217-го корпуса "Памир" Афганской национальной армии (АНА) они немедленно вступили в бой, остановили продвижение террористов и начали операции зачистки в ключевых районах города. "Спецназовцы, армейцы и полицейские работали в четком взаимодействии с афганской и американской авиацией, - отмечают источники "НГ", знакомые с ситуацией. – Уже к 11.30 по местному времени талибы понесли крупные потери – было убито более 40 боевиков, из них больше половины в районах Захиль, Кахва-Хана, Пул-Шинвари, Али-Хель и Кала-Кав".



Непосредственное руководство операцией афганских силовиков в Кундузе осуществляли министр обороны Афганистана Асадулла Халид и министр внутренних дел Масуд Андараби. Вместе с ними в Кундуз также прибыл командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер. К 16.00 по местному времени Кундуз был полностью очищен от боевиков "Талибана". Оставшиеся в живых террористы пытались скрываться от спецназовцев не только бегством, но и переодеваясь в женскую одежду. Вечером 31 августа бои афганских силовиков с талибами происходили уже за пределами города, угроза захвата Кундуза террористами была ликвидирована.

Как сообщают источники "НГ", знакомые с ситуацией, в результате операции в Кундузе было уничтожено не менее 60 талибов, более 40 боевиков попали в плен. Афганские силовики потеряли убитыми около 20 человек, 85 получили ранения. В результате нападения террориста-смертника получил тяжелые ранения начальник полиции провинции Кундуз Манзур Станикзай.



В ходе операции в Кундузе успешно проявили себя сотрудники афганской разведки, бойцы спецназа из 333-го и 905-го подразделений Управления национальной безопасности Афганистана. По информации "НГ", именно спецназовцы афганской разведки уничтожили командира "красного отряда" талибов Камиля, который руководил действиями штурмовых групп боевиков во время нападения на Кундуз.

Примечательно, что после успешных действий афганских силовиков стремительно поменялась риторика пропагандистов "Талибана". Так, в первой половине дня 31 августа Забихулла Муджахид сообщал об окружении Кундуза талибами и стремительном развитии наступления боевиков вглубь города, давая понять, что целью террористов является захват административного центра провинции. Однако, уже на следующий день, 1 сентября, спикер "Талибана" заявил, что "целью вчерашней операции муджахидов не являлся захват центра города Кундуз и удержание его". Оказывается, "основной целью был захват военных баз и блокпостов противника, расположенных по периметру города и являвшихся "оборонительным поясом" города Кундуз, нанесение урона врагу в живой силе и материально, и захват трофеев".



"Разумеется, талибы пытаются теперь делать хорошую мину при плохой игре, - прокомментировал "НГ" ситуацию один из афганских силовиков. – Боевики планировали захватить Кундуз, тем более, что ранее они уже это проделывали дважды, используя недостатки в системе безопасности и свою "пятую колонну", которая работала на них в городе. Однако теперь ситуация поменялась. К руководству армией и полицией пришли новые люди, которые придерживаются линии на беспощадную борьбу с талибами. Принципиально изменилась и тактика борьбы с "Талибаном" в этом регионе Афганистана. Боевики сегодня не способны захватывать города в стране".

В настоящее время афганские силовики готовятся к проведению масштабной операции зачистки в уезде Имам Сахиб, который является одним из оплотов "Талибана" в провинции Кундуз. По словам представителей МВД Афганистана, уничтожение баз и отрядов талибов в Имам Сахибе обезопасит город Кундуз от новых неожиданных нападений. "Талибан" пытается, в свою очередь, сорвать проведение операции зачистки, используя террористов-смертников для нападений на автоколонны армейцев и полицейских. Одно из таких нападений произошло 2 сентября на автотрассе на окраине Кундуза, в результате чего погибли шестеро силовиков.

На следующий день после неудачного штурма Кундуза боевики "Талибана" предприняли атаку на город Пули-Хумри – административный центр северной афганской провинции Баглан. Как отмечают источники "НГ", "это нападение было организовано по кундузской схеме": "Боевики начали наступление примерно в 2 часа ночи по местному времени 1 сентября, также окружили город с нескольких сторон и попытались ворваться в Пули-Хумри, предварительно захватив несколько блокпостов, расположенных на окраине". По данным афганских силовиков, численность штурмовых групп талибов составляла не менее 40 человек. Боевики закрепились в двух окраинных районах города Заман-Хель и Хуссейн-Хель. Сюда была немедленно направлена группа бойцов афганского спецназа, которая уничтожила и захватила в плен около 10 террористов, заставив оставшихся бежать в район Каркар и блокировав их там. Спецназовцы при этом потерь не понесли.



Следует отметить, что в отражении нападения талибов на Пули-Хумри приняли участие не только сотрудники полиции, ополченцы и военнослужащие, но и обычные горожане. Как сообщает информационное агентство Khaama Press, по словам депутата совета провинции Баглан Бисмиллы Аташа, "жители Пули-Хумри, у которых в домах было оружие, выступили против боевиков "Талибана": "Жители города стояли плечом к плечу с афганскими силами безопасности, чтобы бороться с талибами". Сотрудники местного отделения УНБ также подтвердили, что "жители Баглана и общественные силы присоединились к силам безопасности для борьбы с боевиками движения "Талибан" на окраине города".

По информации "НГ", из города Пули-Хумри талибы были выбиты уже в первой половине дня 1 сентября, однако за пределами городской окраины бои продолжались еще около суток. "Несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков, им не удалось захватить столицу провинции Баглан, и это является для них очень серьезной неудачей", - прокомментировал "НГ" ситуацию источник в силовых структурах Афганистана.



Попытки захвата "Талибаном" сразу двух ключевых городов на севере Афганистана 31 августа – 1 сентября источники "НГ" связывают с несколькими причинами.

Во-первых, оба нападения были приурочены к началу очередного раунда переговоров между спецпредставителем Госдепартамента США послом Залмаем Халилзадом и делегацией талибов в Катаре. На эти же дни был запланирован визит Халилзада в Кабул. Очевидно, если бы атаки талибов в Кундузе и Пули-Хумри увенчались успехом, то это бы имело важное политическое и психологическое значение: террористы получили бы дополнительные аргументы для убеждения афганского и международного общественного мнения в своей силе. Однако афганские военные и полицейские показали, что "могущество" талибов имеет пределы и боевики по-прежнему не в состоянии захватить и удерживать под своим контролем хотя бы один город в стране.

Во-вторых, захват Кундуза и Пули-Хумри позволил бы противникам проведения 28 сентября президентских выборов в Афганистане развернуть пропагандистскую кампанию за их отмену из-за отсутствия правительственного контроля даже над городами. Успешные действия афганских силовиков 31 августа – 1 сентября, напротив, показали, что ограниченный в своих боевых возможностях "Талибан" не сможет сорвать голосование на выборах главы государства.

В-третьих, атаками на Кундуз и Пули-Хумри талибы пытались решить две стратегические задачи.

Первая задача талибов – сорвать начавшуюся операцию правительственных войск против "Талибана" в северной провинции Бадахшан. В настоящее время боевики держат под своим контролем три бадахшанских уезда Вардудж, Ямган и Куран Ва Манджан. Это дает возможность талибам через афганскую провинцию Нуристан поддерживать постоянный канал обеспечения с Пакистаном, откуда боевикам поступают подкрепления, боеприпасы, компоненты для взрывных устройств. Кроме того, присутствие талибов в Бадахшане позволяет руководству "Талибана" играть мускулами перед лидерами центрально-азиатских республик, добиваться большего уважения со стороны соседнего Китая, а также России, озабоченной безопасностью своих союзников по ОДКБ. В четверг 29 августа афганские силовики начали операции зачистки во всех трех "талибских" уездах Бадахшана. "Операция талибов в Кундузе 31 августа должна была сыграть отвлекающую роль, оттянуть на себя силы армии, полиции и спецназа, - сказал в беседе с "НГ" один из компетентных кабульских источников. – Командиры "Талибана" рассчитывали, что афганское руководство перебросит под Кундуз подразделения из бадахшанской группировки, что позволит ослабить ее натиск в Вардудже, Ямгане и Куран Ва Манджане. Однако боевики просчитались. Резервы под Кундуз были переброшены с помощью авиации из Кабула. В результате и темп бадахшанской операции был сохранен, и талибы получили сильнейший удар под Кундузом".

Вторая задача талибов – надежно блокировать багланский логистический узел, через который поддерживается связь и снабжение между Кабулом и пятью северными афганскими провинциями. Для этого необходимо захватить город Пули-Хумри и большую часть провинции Баглан. Если бы боевикам это удалось сделать, то Кабул скоро потерял бы контроль практически над всем Северным Афганистаном. "Если бы пал город Пули-Хумри, то после этого падение провинций Кундуз, Тахар и Бадахшан стало бы делом времени, - заметил в разговоре с "НГ" один из афганских офицеров. – До тех пор, пока провинция Баглан и ее столица Пули-Хумри находятся под контролем силовиков, талибы не имеют шансов подчинить себе север страны".



Успехи афганской правительственной армии в стратегически важных боях с талибами 31 августа – 1 сентября, безусловно, усиливают политические позиции президента страны Ашрафа Гани и его команды. Речь идет не только о предстоящих выборах главы государства, но и о политических торгах, которые пытается вести сегодня с официальным Кабулом американский переговорщик Залмай Халилзад. "Президент Гани ведет себя сейчас как жесткий и уверенный лидер. И это настроение передается военному и полицейскому командованию, а также солдатам и офицерам, которые понимают, что будущее страны, жизни и судьбы их семей находятся теперь в их руках, - прокомментировал "НГ" ситуацию один из кабульских политических наблюдателей. – Если талибы в результате грязной политической сделки смогут вернуться к власти, то пощады афганским силовикам и их близким не будет. Поэтому единственный путь для них - остановить террористов, биться с ними насмерть, беспощадно. Проявление любой слабости сегодня просто недопустимо. Это понимают не только военные, но и гражданские – именно поэтому воевать с боевиками 1 сентября вышли простые горожане Пули-Хумри".



"Моральный стимул к ведению эффективных боевых действий это, конечно, важно. Но не менее важно и боевое мастерство, выучка, слаженность и профессионализм военных, полицейских, спецназовцев, - подчеркнул в беседе с "НГ" один из афганских офицеров. – Как показали события в Кундузе и Баглане, сегодня правительственные силовики, подготовленные инструкторами НАТО, находятся в очень хорошей профессиональной форме. Конечно, качество боевой подготовки у различных подразделений армии и МВД, у отрядов местных ополченцев, отличается. Однако его сегодня вполне хватает, чтобы блокировать попытки "Талибана" перехватить стратегическую инициативу и установить контроль над ключевыми городами и регионами Афганистана".



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

3.09.19 Источник - nvo.ng.ru

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