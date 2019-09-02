Вышла в свет книга Валерия Коровина "Геополитика и предчувствие войны"

00:40 04.09.2019 Удар по России: от неизбежности к напряженности

о книге Валерия Коровина "Геополитика и предчувствие войны"



Дмитрий Павленко



Происходящие за окном события на "международной арене", одно за одним, становятся подтверждения крайней актуальности той их интерпретации, что изложены в книге отечественного политолога, директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина "Геополитика и предчувствие войны. Удар по России". Автор провел серьезный анализ внешней политики России в эпоху президентства Дмитрия Медведева с 2008 по 2012 годы, сравнив ее с последующим периодом возвращения Владимира Путина и сделал целый ряд интересных и, к сожалению, достаточно безутешных выводов.



Главный из них заключается в том, что серьезные просчеты Москвы на внешнеполитической арене, необдуманная сдача наших друзей и союзников отнюдь не привела к умиротворению Запада и гармонизации отношений между Россией и атлантическим блоком. Наоборот, тем самым, Россия позиционировала себя в качестве слабого игрока, дав повод своему геополитическому противнику для усиления давления, а, в конечном итоге, и нанесения удара с целью окончательного уничтожения российской государственности. При этом, помимо чисто военных и дипломатических методов, Запад активно использует против России и ее актуальных и возможных союзников новейшие сетевые технологии, с помощью которых устраняет слишком самостоятельные и недостаточно лояльные Западу политические режимы путем "мягкой силы". Череда "цветных революций" на постсоветском пространстве и в арабском мире тому наиболее яркое подтверждение.



С момента выхода первого тиража данной книги Валерия Коровина "Удар по России" (сейчас это уже шестое, дополненное и переработанное издание) прошло пять лет. За это время международная обстановка претерпела существенные изменения. Тем интереснее проанализировать данные ранее прогнозы. Основные тезисы, выдвинутые директором Центра геополитических экспертиз, нашли свое подтверждение. Между тем, печального сценария удалось избежать, благодаря решительным, логичным и закономерным шагам российского руководства, сорвавшим все планы американских стратегов. Такими шагами стали воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года и начало военной операции против боевиков ДАИШ и их союзников в Сирии.



Выделим теперь основные суждения автора книги "Удар по России", которые были реализованы в контексте двух наиболее крупных событий международного масштаба, вызвавших эскалацию извечного противостояния между континентальной, евразийской (Россия) и морской, атлантистской (Запад) цивилизациями – государственного переворота на Украине и вооруженного конфликта в Сирии.



Украинский кризис: точка невозврата



"Все меньше сомнений в том, что постсоветское пространство ждет и вторая, и третья волна "цветных" революций. До тех пор, пока американцы не реализуют свои стратегические цели или пока у них на североамериканском континенте не начнутся свои апокалиптические события, они будут продолжать гнуть взятую геополитическую линию отторжения от России все большего количества государств и все большего количества территорий. В конечном итоге – расчленение России. Эта задача является геополитической, исторической константой, она никуда не денется, и жесткость давления будет только усиливаться, потому как вряд ли американцы добровольно откажутся от своей миссии создания всемирной американской глобальной империи", - написал Валерий Коровин в своей работе, вышедшей первым тиражом в 2013 году.



Еще не успел исчезнуть с книжных полок первый тираж "Удара по России", как на Украине грянула вторая по счету "цветная" революция. Прошедшее с того момента время дает возможность безапелляционно утверждать о том, что так называемый "Евромайдан" был спланирован и реализован США с целью раз и навсегда оторвать Украину от России и не допустить ее евразийской интеграции. Согласно замыслу американских технологов "цветных" революций, Украина должна стать важным элементом "стратегии анаконды" - окружения и удушения России – указывает автор. Отрыв Украины от России полностью соответствует американской геополитической стратегии. Так, еще в 1990-е годы ведущий идеолог внешней политики Соединенных Штатов, ныне покойный Збигнев Бжезинский отметил, что без Украины Россия перестает быть евразийской державой. Потеряв Украину, Россия лишается выхода в Европу, тем самым, теряя перспективного стратегического партнера, который при определенных условиях может стать тараном американского однополярного мира. Осуществив на Украине государственный переворот, Вашингтон добился именно этого: превращения некогда богатой и относительно стабильной страны в зону хаоса и элемент санитарного кордона, направленный против России.



Валерий Коровин за несколько месяцев до государственного переворота на Украине спрогнозировал эти события и представил собственное видение того, как их можно было избежать. Эксперт еще тогда обратил внимание на непоследовательность украинского лидера Виктора Януковича и его колебания в выборе политического курса. Придя к власти как альтернатива "оранжевым", абсолютно прозападным политикам, вроде Виктора Ющенко или Юлии Тимошенко, Янукович сам начал заигрывать то с Вашингтоном, то с Брюсселем, что в конечном итоге его и сгубило.



"Януковичу, который стал объектом жесткого прессинга со стороны Запада, можно посоветовать только последовательно держать геополитическую линию ориентации на Россию. Иначе, если он попытается заигрывать и с Западом, в первую очередь с США, и с Россией, то он не удержится ни там, ни там… Здесь нужно быть строго последовательным. Если же он сделает ставку исключительно на США – Украину ждет судьба Грузии: социальный хаос, обнищание населения, повальная коррупция, полная утрата суверенитета, территориальные проблемы и в конечном итоге распад страны", - отметил политический стратег, еще не подозревавший, что дни Януковича как политика уже сочтены. Сам гарант украинской конституции это, по всей видимости, осознал лишь тогда, когда уже было поздно. В своем послании Верховной Раде 6 июня 2013 года Янукович назвал евроинтеграцию "важнейшим внешнеполитическим приоритетом" Украины и пообещал подписать соглашение об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года. За месяц до саммита, 14 октября 2013 года украинский лидер вновь апеллирует к Европе, называя евроинтеграцию "стремлением к лучшим мировым стандартам". Янукович сам убеждает всех граждан Украины в том, что участие страны в американском проекте Евросоюза – несомненное благо для Украины и соглашение об ассоциации с ЕС "станет итогом той огромной работы, которую проводили многие годы многие правительства". Казалось, что украинский президент в тот момент не слышал и не желал слышать мнения ведущих политических и экономических экспертов, упорно доказывавших тупиковость выбранного пути. Не слышал гарант и своих собственных избирателей, в основной своей массе ориентировавшихся на интеграцию с Россией и Белоруссией. Лишь в самый последний момент здравый смысл наконец-то возобладал. 21 ноября Януковичем было заявлено о приостановке подписания соглашения о евроинтеграции. Сразу же после этого американцами была запущена технология "цветного" переворота на Украине. В итоге, спустя три месяца, Янукович был свергнут и бежал из страны, в которой уже начинала разгораться кровопролитная гражданская война.



Сценарий, написанный американскими политтехнологами - экспертами в области сетевых войн и организации государственных переворотов и реализованный марионетками, опиравшимися на одурманенные массы, был осуществлен без особых проволочек и потерь для Вашингтона. Во всяком случае, так могло бы показаться в 20-х числах февраля 2014 года, когда озверевшая от наркоты и крови толпа майдановцев крушила памятники Ленину, убивала и калечила беззащитных крымчан – участников Антимайдана и грозила направить "поезда дружбы" в не поддержавшие "революцию достоинства" регионы. А американские марионетки в Киеве, тем временем, занимались дележом должностей и министерских портфелей. Москва осудила произошедшее, но активно вмешиваться не спешила. Могло показаться, что Кремль, как обычно, ограничится демаршами в рамках ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и других международных организаций, представляющих собой не что иное, как инструмент американского однополярного мира. К тому же, момент для кульминации "цветного" переворота был выбран крайне удачно: у России были связаны руки Сочинской олимпиадой. На Западе ожидали от Москвы проявления слабости, гневных от бессилия речей в ООН и благополучной сдачи всей территории Украины, что вполне укладывалось в логику прежних действий нашей страны. "Когда речь идет о России, любые уступки с нашей стороны американцы воспринимают как проявление слабости, всегда используя их против нас… Оценивая итоги внешнеполитических усилий последних лет, следует понимать, что ни одно действие России на внешнеполитической арене не останется без ответа США. Но отсутствие вообще каких-либо усилий лишь приблизит конец России как суверенного государства… Каждое наше решительное действие откладывает агрессию. Пока своей беспомощностью мы лишь провоцируем врага, неминуемо приближая удар по России", - написал Коровин в 2013 году. Именно этой беспомощности и ожидали американские геостратеги. Крымская весна и воссоединение полуострова с Россией – то самое "решительное действие", о котором еще за полгода до этого патриоты-эксперты могли только мечтать, стало реальностью и неожиданностью для Запада. Кремль в лице президента Владимира Путина бросил прямой и жесткий вызов американской гегемонии. Крымские события стали началом нового этапа истории, точкой невозврата, началом нового столкновения цивилизаций и первым шагом на пути к демонтажу вашингтонской однополярности.



Стоит отметить, что воссоединение с Крымом повлекло за собой одно немаловажное последствие, на котором акцентировал особое внимание Коровин. В своей книге эксперт призывал российское руководство как можно скорее прекратить сотрудничество РФ с военным блоком НАТО: "Используя любой предлог, нужно срочно в одностороннем порядке разорвать любые отношения с НАТО. Это сделает картину более-менее ясной как для нас самих, так и для наших потенциальных союзников. Это нас хоть как-то мобилизует и тем самым затормозит стремительное вхождение США в Евразию, не даст Америке быстро и за наш счет решить свои стратегические задачи в регионах, окружающих Россию, и этим остановит неумолимое движение США к единоличному военному господству во всем мире". Превентивные действия России в Крыму, который американцы уже присматривали в качестве места для размещения собственных военно-морских баз, и стали тем самым предлогом. Весьма удачно для нас инициатором разрыва стал именно атлантический альянс, прекративший с 1 апреля 2014 года любое сотрудничество с нашей страной.



Таким образом, предсказанные Коровиным в 2013 году события на Украине стали реальностью. Стоит признать, что эксперту удалось довольно точно спрогнозировать американский сценарий действий, его угрозу для безопасности и суверенитета России и обозначить контуры ответной стратегии, которая была реализована Путиным в марте 2014 года. К разочарованию многих представителей патриотического экспертного сообщества, дальнейшие шаги российского руководства были куда более осторожными и нерешительными, что привело к кровопролитной затяжной войне в Новороссии и "Минским соглашениям", закрепившим неопределенный статус Донецкой и Луганской народных республик. Тем не менее, вопреки заблуждениям отдельной категории пессимистов, противостояние продолжается. Донбассу, который, по словам Павла Губарева, является новороссийским Пьемонтом, еще суждено сказать решающее слово в деле крушения антирусского проекта "Украина" и возврата исконно русских земель Новороссии и Малороссии в единое евразийское цивилизационное пространство.



Сирийский рубеж



Второй конфликтной точкой, в которой разгорелось цивилизационное противостояние России и Запада, стала Сирия. "Цветная" революция в этой стране была запущена американцами весной 2011 года почти одновременно с Тунисом, Египтом и Ливией. И если в Тунисе и Египте свержение Бен Али и Мубарака прошло с использованием "мягкой силы" - без прямого военного вмешательства Запада, то стойкость и сопротивление Каддафи и Асада привели к реализации жесткого сценария. В Ливии таковой был реализован вполне успешно. Авиаудары сателлитов США по Джамахирии привели к быстрому захвату территории страны вооруженными мятежниками с попустительства тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В результате сопротивление Ливии в считанные месяцы было сломлено. Каддафи был захвачен и растерзан боевиками. Таким образом, Запад наглядно продемонстрировал, какая участь ждет любого суверенного лидера, осмелившегося не подчиниться Вашингтону и тем самым бросить вызов американской гегемонии.



Валерий Коровин в своей работе "Удар по России" подробно останавливается на событиях 2011 года в Ливии и роли нашей страны. Эксперт подвергает критике российское руководство в лице президента Медведева, допустившего фактическую сдачу Ливии на растерзание Западу. Как известно, на заседании Совбеза ООН 18 марта 2011 года Россия не стала использовать право вето при принятии резолюции № 1973, положившей начало западной интервенции в Ливию. Более того, Медведев объявил Каддафи персоной нон грата в РФ и отозвал из Триполи несогласного с действиями Москвы в Совбезе ООН российского посла Владимира Чамова, который якобы "неадекватно представлял себе интересы России в ливийском конфликте".



"Пассивная позиция и сдача Каддафи уже в ближайшем будущем обернутся для России плачевно. Сдавая одно, мы приближаемся к сдаче другого, третьего. Встав на этот путь и сдав свои интересы один раз, мы сдаем их раз за разом, что и происходит в течение последних лет двадцати, но особенно активно – в медведевскую эпоху, продолжившую начинания Горбачева и Ельцина. Пора прекратить эту порочную практику", - отмечает директор Центра геополитических экспертиз в своей книге. Коровин сетует на то, что в ситуации с Ливией Россия утратила шанс, позволяющий вернуть субъектность на международной арене. Кроме того, он предостерегает Москву от повторения подобной ситуации в Сирии. Эксперт убежден в том, что волна "цветных" революций не остановится на Сирии. Следующей мишенью для Вашингтона станет Иран, после чего революционное цунами обрушится непосредственно на Россию. И никакие заигрывания Москвы с Западом, следование либерального правительства Медведева в американском фарватере не спасут его, ибо "сетевая война ведется постоянно против противников, союзников и нейтральных сил". Любой же, самый незначительный демарш, попытка проявления самостоятельности, с точки зрения американцев, уже повод для "цветного" переворота, предупреждает Кремль автор "Удара по России".



Время показало, что призыв политолога-патриота был услышан на самом верху. Потерпев дипломатическое поражение в борьбе за Ливию, Москва сначала осторожно, но затем напористо и решительно вступилась за Сирию, не дав США довести "цветную" революцию против Башара Асада до логического завершения. В условиях отчаянного сопротивления со стороны законного правительства Дамаска ситуация грозила скопировать ливийский сценарий с финалом, в котором Асад повторил бы судьбу Хусейна или Каддафи. Почему же Россия, по сути, сдав Ливию, встала на защиту Сирии? По мнению автора, изложенному в нынешней версии книги, это связано с "рокировкой" в Кремле, когда в мае 2012 года к непосредственному управлению страной вернулся Владимир Путин, а также с неудачной, но в то же время, имевшей место попыткой "цветной" революции в самой России. Зимой-весной 2011-2012 годов по России прокатилась целая волна организованных извне акций протеста под предлогом якобы имевших место фальсификаций на парламентских и президентских выборах. Во главе протеста стояли откровенно прозападные ультралиберальные силы, спонсируемые иностранными НКО. Наиболее критический момент, когда, казалось, что ситуация может выйти из-под контроля и начать развиваться по арабскому сценарию, возник 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Путина. В этот день близ Болотной площади, отделенной от Кремля полоской Москвы-реки, имели место столкновения между участниками антиправительственной акции и ОМОНом, в которых были пострадавшие. Лишь политическая воля российского руководства позволила своевременно навести порядок, не допустив при этом человеческих жертв.



Из событий на Болотной площади власть сделала соответствующие выводы и приняла меры, скорректировав внутри- и внешнеполитический курс. В частности, внутри страны было ужесточено законодательство в области проведения массовых акций, а также была ограничена деятельность западных НКО. На международной арене Россия сделала все, чтобы не допустить крушения сирийской государственности. Так, 21 августа 2013 года Вашингтон через подконтрольных ему боевиков так называемой "Сирийской свободной армии" устроил масштабную провокацию в Гуте, связанную с применением химического оружия в виде нервно-паралитического газа зарин. Жертвами химической атаки стали по различным данным от 300 до 1500 человек, в основном мирных жителей. США и их марионетки по обыкновению обвинили в использовании оружия массового поражения правительственную армию Сирии и лично президента Башара Асада и заявили о начале военной операции против Дамаска в обход Совета безопасности ООН. На несколько дней мир замер в ожидании повторения сценария, опробованного атлантистами в Югославии, Ираке и Ливии. Спасла положение Россия. Устами министра иностранных дел Сергея Лаврова 9 сентября 2013 года Москва предложила свой вариант урегулирования, в соответствии с которым все сирийское химическое оружие следовало передать под международный контроль. Таким образом, Россия взяла на себя обязанности посредника между Дамаском и Вашингтоном. Именно к таким действиям и призывал в своей книге Валерий Коровин, сожалея, что подобного не произошло в ситуации с Ливией: "Именно ради сохранения своего существования в качестве субъекта, России и нужно было активно включиться в ситуацию с Ливией, что мы безвозвратно упустили, включиться в ситуацию с Сирией теперь более явно, более жестко и открыто". Еще "не просохли чернила", не успел выйти второй тираж "Удара по России", как наша страна сделала такой шаг, предопределивший все дальнейшие ее действия на международной арене.



В настоящий момент геополитическое противостояние в Сирии продолжается. Попытка США устранить непокорного Асада руками вскормленных самим же Вашингтоном террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" привела к необходимости военного вмешательства России. 30 сентября 2015 года по просьбе законного правительства Сирии Воздушно-космические силы России начали масштабную антитеррористическую операцию на территории страны. Таким образом, Россия вступила в открытую конфронтацию с США и ее марионетками, обозначив себя на международной арене в качестве игрока, способного защитить собственные интересы. Уместно задаться вопросом: что нас ждет дальше? Безусловно, наш противник активизирует сетевые войны против России, предпримет попытки дестабилизации внутренней обстановки в нашей стране. Сможем ли мы дать достойный ответ на этот вызов, зависит от того, будет ли сохранен тот последовательный и логичный курс, который Россия приняла, воссоединившись с Крымом и взяв под защиту Сирию. Следует помнить, в первую очередь всегда бьют по слабому. В течение прошедших с момента первого выхода книги лет Россия заявила о себе и своих интересах с позиции силы, а, следовательно, вероятность военного удара по России снизилась в разы. Что, однако, не сняло напряженность между Россией и Западом, но при этом сделало ситуацию более устойчивой.



"Хочется верить, что в мрачных прогнозах автор ошибается" - написал в послесловии к работе Валерия Коровина профессор ЮФУ, ныне покойный Виктор Черноус. – "Но это произойдет в том случае, если его голос будет вовремя услышан, в том числе и нынешней властью". Последовавшие в течение пяти лет с момента выхода в свет первого тиража книги "Удара по России" события убеждают нас в том, что мнение евразийца, видного отечественного эксперта в области политологии и геополитики Валерия Коровина было услышано и принято к сведению. Тем интереснее вновь взглянуть на серьезно обновленную версию данной книги, представляющую собой уже пятое переиздание. Россия сделала первые шаги на пути к восстановлению утраченного статуса мировой сверхдержавы, задача которой представить и претворить в жизнь новый проект цивилизационного объединения, альтернативный американской глобализации и способный стать реальным гарантом международной безопасности в нарождающемся многополярном мире. Развитию этой темы и посвящена новая книга Валерия Коровина "Геополитика и предчувствие войны. Удар по России". Ну а мрачные прогнозы… Они останутся лишь в качестве предостережения и назидания, если курс России на создание многополярного, справедилвого мира продолжится. Источник - Завтра

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