Индия и Россия запускают общее производство вертолетов, - Le Monde

08:26 04.09.2019

Индийская армия станет первым покупателем Ка-226Т, одной из главных новинок "Вертолетов России", которая оборудована французским двигателем Safran. Прототип Ка-226Т будет представлен на форуме во Владивостоке. В рамках "азиатского Давоса" президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди должны возобновить переговоры для утверждения последних условий сделки.



Российский завод, индийский клиент, французский двигатель: новый вертолет Ка-226Т стал воплощением промышленной и геополитической глобализации. "Образец международного сотрудничества и передачи технологий", - воодушевленно говорит Сергей Соломин, главный инженер завода "Вертолетов России" в Улан-Удэ. С помощью этого расположенного неподалеку от Байкала предприятия российская госкорпорация, которая славится своими Ми-8 и другими впечатляющими военными машинами, но стремится добиться диверсификации путем выхода на рынок легких вертолетов, намеревается реализовать этот ключевой проект российско-индийского сотрудничества.



На фоне того, как Москва и Нью-Дели наращивают политическое сближение и энергетическое сотрудничество, прототип Ка-226Т будет представлен 5 сентября на форуме во Владивостоке. В рамках проводимого Кремлем "азиатского Давоса" президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди должны возобновить переговоры для утверждения последних условий сделки на сумму в миллиард долларов. Кто станет получателем заказа? Индийская армия. Последний представитель семейства российских легких многоцелевых вертолетов должен внести вклад в модернизацию ее парка машин.



"Мы рассчитываем на окончательное подписание контракта до конца года", - говорит директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых. Он рассчитывает, что этот проект позволит обрести второе дыхание унаследованному со времен СССР комплексу, который в основном занимается сборкой различных модификаций Ми-8 и сейчас далек от объемов производства советских времен (вертолет в день против 76 машин за весь 2018 год). Мощности уже были модернизированы с применением цифровых технологий для производства Ка-226Т в рамках других контрактов, которые должны последовать за индийским. "За пять лет мы инвестировали 8 миллиардов рублей в новые покрасочные и логистические цеха, в том числе почти миллиард в индийский проект. На будущие пять лет запланировано еще десять миллиардов", - отмечает Леонид Белых.



Готовящаяся сборочная линия Ка-226Т занимает площадь порядка 50 метров на огромном заводе Ми-8. 15 из 5 500 сотрудников предприятия (в советские времена их было более 13 000) суетятся вокруг российских и немецких станков, подготавливая тысячи необходимых деталей. Причем все происходит в промышленном декоре удивительного розового цвета. "Это любимый цвет индийцев", - уверяет Сергей Соломин.

Как бы то ни было, главный инженер не скрывает нетерпение. После заключения сторонами рамочного соглашения прошло уже почти четыре года, но Министерство обороны Индии не спешит подписывать окончательный контракт. "Они не торопятся. Наверное, потому что верят в реинкарнацию и вечную жизнь", - иронизирует он, напоминая, что Франции тоже пришлось мириться с индийской неторопливостью при продаже Rafale.

Тень санкций



Отчасти задержка объясняется стремлением Нью-Дели сделать проект частью программы "Сделано в Индии". Было сформировано совместное предприятие. Рамочное соглашение касается 200 машин: первые 60 будут выпущены в России, остальные 140 - в Индии. Как бы то ни было, сторонам еще предстоит определить многие параметры, в частности график переноса производства, масштабы передачи технологий и раздел затрат на выбранном заводе в Бангалоре. Индийцы говорят, что местное производство обеспечит до 80% нового вертолета, а россияне утверждают, что 30-40% фюзеляжа все еще будут поступать из Улан-Удэ. Пока что все это - политические заявления, и торгово-промышленным экспертам не удается состыковать эти цифры.



Но будь то Улан-Удэ или Бангалор, двигатели всех 200 машин будут поступать из Франции, если точнее, с завода Safran неподалеку от По. Для облегчения процедуры сертификации и расширения экспортного потенциала этой машины гражданского и военного назначения (от транспортировки грузов до медицинской эвакуации) "Вертолеты России" обратились к французской компании, которая уже активно сотрудничает с российской авиационной промышленностью.

Стоит отметить, что над этими связями все же нависла тень западных санкций против Москвы. Они были введены после украинского кризиса и запрещают военное сотрудничество. "Я не вижу никаких препятствий, - уверен глава "Вертолетов России" Андрей Богинский, который представил первый Ка-226Т на авиасалоне МАКС на прошлой неделе. - Конечный клиент - не российская, а индийская армия".



Первые 60 Ка-226Т будут собраны в Улан-Удэ с французскими двигателями, которые поставят на машину военного назначения. "Мы соблюдаем санкции, и французские власти подтвердили нам, что проблем не возникнет. Отслеживаемость наших двигателей позволит удостовериться в том, что вертолет будет использоваться индийской армией", - говорит один из директоров Safran Эрик Салон (Eric Salaun), который присутствовал на МАКС и занимается проектом Ка-226Т. Французский поставщик инвестировал средства в разработку нового двигателя Arrius 2G1 специально для этой программы. Он уже направил 30 образцов "Вертолетам России" для прототипов и гражданских образцов. Тем не менее ни один из них пока еще не дошел до Улан-Удэ. Safran тоже начинает терять терпение из-за неторопливости индийцев.



Le Monde (Франция):

Николя Рюиссо (Nicolas Ruisseau)



Оригинал публикации: L"Inde et la Russie lancent une production commune d"hélicoptères

Опубликовано 02/09/2019