Разруха в умах и непогода над Флоридой. Несколько слов о польском абсурде, - И.Шумейко

08:57 04.09.2019

Игорь ШУМЕЙКО | 03.09.2019 |



Абсурд польского чествования 80-летия начала Второй мировой войны в компании с Зеленским имел, однако, свою логику. Предвоенная германо-польская история известна, достаточно обозначить ее пунктиром. 1934-38 годы: Польша заключает свой договор о ненападении с Германией и упорно предлагает Гитлеру себя в союзники для похода на СССР. Гитлер берет поляков в союзники, но только раз – в поход на Чехословакию. И делится с "гиеной Европы" (образ Черчилля) добычей: отдает полякам знаменитый Тешинский высокоиндустриальный округ…

Знамя польской русофобии профессор Исторического института Варшавского университета Павел Вечоркевич (автор книг "Политическая история Польши 1935-45" и "Кампания 1939 года") в газете Rzeczpospolita от 28 сентября 2005 года обвинил посла Польши в гитлеровской Германии Липского и министра иностранных дел Бека в… недостаточности усилий по уговариванию фюрера: "Гитлер никогда не относился к своим союзникам, как Сталин. Он уважал их суверенитет и правосубъектность, накладывая лишь определенное ограничение во внешней политике. Наша зависимость от Германии была бы значительно меньшей, чем зависимость от СССР, в которую мы попали. Мы могли бы найти место на стороне рейха почти такое же, как Италия и наверняка лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск. Грустную ассоциацию, конечно, вызывает холокост. Однако, если хорошо задуматься, придем к выводу, что быстрая победа Германии могла означать, что его вообще бы не случилось. Холокост был в значительной мере следствием германских военных поражений".

Назовем такой способ рассуждения "линией Вечоркевича". В соответствии с этой линией в холокосте (который произошел из-за германских поражений) виноват тот, кто эти поражения гитлеровской Германии нанес. А теперь пройдемся по известным ступеням истории: 1) свержение Гитлера (заговор генералов) было назначено на август-сентябрь 1938 года, и только удача фюрера (покорение Чехословакии) отодвинуло его на 1944 год. То есть запас власти и лучшая военная промышленность Европы (чешская) были получены Гитлером в союзе с Польшей; 2) советско-германский договор о ненападении был подписан пять лет спустя после аналогичного польско-германского договора о ненападении; 3) освободительный поход Красной армии в сентябре 1939 года (освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии) начался после того, как польское правительство сбежало и государство Польша перестало существовать.

Важная традиция польской шляхты: заплутав в отношениях с соседями, надеяться на дальнего покровителя. Польша – единственное государство в мире, в гимне которого по сей день воспевается иностранный государственный деятель. Не выкинешь же из "Еще Польска не сгинела" такие слова: Вислу перейдем и Варту / Дал пример нам Бонапарте / Как должны мы побеждать.

С тех пор мир изменился, теперь это не "Бонапарте", а американец, сидящий в Белом доме. После того как Европа – Ширак, Шредер, Берлускони – не поддержали иракскую авантюру Буша-младшего, Польша объявила себя "лидером новой Европы", на 100 % лояльной всему, что исходит из "сияющего града на холме". Это тоже "линия Вечоркевича".

В общем, памятные мероприятия 1 сентября получились у поляков бескозырными (trump – козырь), осталась только песня:

Польша – это главная звезда,

Гитлера разбила в одиночку,

И любую из военных дат

Вправе превратить в междусобойчик.



Разложили краковских колбас,

Яблок – что жалеть! – четыре тонны.

Тезка Туска нашего летит до нас,

Пан ясновельможный з Вашингтону.



Москалей не будем приглашать,

Надо быть крикливым и упрямым,

Чтоб порой от Трампа получать

Радости скупые телеграммы…



Вот она! Пришла не телеграф.

Анджей Дуда вслух нам зачитает,

Вытянули шеи как жираф –

Наш коханый Дональд подлетает…



"Здесь у нас туманы… и… дожди,

Вероятность есть больших осадков,

В общем, Польша, ты меня не жди,

Приглашай Андорру и Монако"…

Возможно, объявленная Трампом причина отказа приехать на мероприятие к полякам кому-то покажется недостаточно уважительной. Предлагаю конкурс "Варшавские отмазки" и подаю первые три заявки: визит президента США в Польшу отменяется, ибо: 1) важный бейсбол – "Рейнджерсы" против "Янки"; 2) снился вчера Обама на танке; 3) скоро рожает болонка Иванки.