 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.09.2019
11:26  Золотая Орда – золотая колыбель: истоки казахской государственности и современность, - Т.Козырев
11:24  На востоке Туркменистана пропала мука и подорожал хлеб. Лебап сосет лапу...
11:18  Тушить страсти в Жанаозен срочно послан новый аким. Туркменский уроженец Ибагаров
11:16  Казахский Жанаозен продолжает митинговать против засилья китайцев
11:09  Запад пиарит Зеленского как символ новой политической эпохи и элиты в СНГ
11:06  После пинка от Путина Греф тут же нарисовался в утонувшем Тулуне. Дед Мазай и зайки
10:49  Лихо мотаем РосБюджет. Ежегодно "Школа Газпром" в Киргизии будет платить за аренду более 20 миллионов сомов

10:41  Уволена КирМинобраз Гульмира Кудайбердиева
10:03  "Любовь моя плывет!".. Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева написала стихотворение, посвященное озеру Иссык-Куль
10:01  На кого опереться Кырпрезиденту? - А.Биялинов
09:55  УзбКомитет по делам религии возглавил чекист Абдугафур Ахмедов. Как в старые добрые времена...
09:53  КырПравительство отрицает продажу канадским золотоискателям заповедника Сары-Чат. Врут?
09:47  В Жогорку Кенеше КР новый постпред КырПравительства - экс-министр труда Абытов
09:17  Открывается ММКВЯ-2019. Сегодня Юрий Поляков презентует - "Веселая жизнь, или секс в СССР" (анонс)
09:14  Итоги выборов на востоке Германии: бывшая ГДР восстает против засилья мультикультурализма
09:12  Пиар для дураков. В Астрахани во второй раз открылась первая туркменская школа
08:57  Разруха в умах и непогода над Флоридой. Несколько слов о польском абсурде, - И.Шумейко
08:26  Индия и Россия запускают общее производство вертолетов, - Le Monde
08:25  Китай или Европа: Россия должна сделать выбор, - Рено Жирар
08:01  Миллиарды кубометров воды из кыргызской Токтогулки тупо сливают в Казахстан - Р.Умбеталиев
07:59  О чем звонит польский колокол? Память и предупреждение, - Д.Седов
07:58  Всемирный Банк обвинил "Таджик Телеком" в сознательном вредительстве
00:47  Через тернии к миру. Сирийский кризис и его последствия, - Александр Аксененок
00:40  Вышла в свет книга Валерия Коровина "Геополитика и предчувствие войны"
00:36  Танкерная война. Версия 2.0? Американо-иранские противоречия в Ормузском проливе, - П.Гудев
00:28  Афганская армия разгромила талибов под Кундузом и Пули-Хумри, - А.Серенко
00:25  Неверный поворот глобализации. Как он сказался на Америке, - Дани Родрик
00:23  Боевики в Идлибе срывают перемирие, - Вл.Мухин
Вторник, 03.09.2019
22:56  Самоуничтожение американской власти, - Фарид Закария
21:34  Израиль готовится к военному сценарию в Ливане, - И.Субботин
21:12  Бишкекские озера стали болотами. А ведь люди так любили там отдыхать
21:08  Политика достоинства и судьба либерального порядка, - Фрэнсис Фукуяма
20:22  Евреи-хасиды окончательно превратились в оккультнутую секту
20:19  Ирану предлагают миллиарды в обмен на мир, - И.Субботин
20:07  За чей счет богатеют "кремлевские олигархи", если страна беднеет
20:05  Не просто друг: Монголия стала стратегическим партнером России
18:33  О-хо-хунюшки... В Европе определяют идеальный по длине пенис, - Bild
17:40  Москва собирает военные трофеи в асадовской Сирии, - Financial Times
14:27  Прима казахстанского фигурного катания Элизабет Турсынбаева получила тяжелую травму
14:25  Бесхребетный змей: зачем Джонсон отправил в отпуск британский парламент, - Г.Лузинян
14:06  Стоимость депутатского мандата в Киргизии достигла 1 млн долларов. Растем! - Факты.kg
14:02  "Мы разоблачим коррупционеров"". Дочь Чингиза Айтматова Ширин анонсировала создание "народного движения Умут - 2020"
13:23  Аркадаг уволил второго за год директора Туркменбашинского КНПЗ. Мухамметмырадов не оправдал доверия
13:18  Стоит ли ждать Монголию в Евразийском Союзе? - А.Разуваев
12:53  "Стражи религии" под ударом: США уничтожили свыше 40 лидеров боевиков в Идлибе
12:51  4 сентября в Нур-Султане открывается первый Форум писателей стран Азии
11:26  Правой рукой Дариги Назарбаевой в КазСенате назначен китаист-таможенник Шакиров
11:13  Умерла известная переводчица Корана на русский язык Валерия Порохова
11:00  Китай переносит 55 особо вредных заводов в Казахстан. КазМИД опровергает
10:59  В казахском Жанаозене опять акции протеста
10:33  Кадровая Кадриль ЦентрАзии: итоги злого лета, на пороге долгой зимы, - В.Хлюпин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Разруха в умах и непогода над Флоридой. Несколько слов о польском абсурде, - И.Шумейко
08:57 04.09.2019

Игорь ШУМЕЙКО | 03.09.2019 |

Абсурд польского чествования 80-летия начала Второй мировой войны в компании с Зеленским имел, однако, свою логику. Предвоенная германо-польская история известна, достаточно обозначить ее пунктиром. 1934-38 годы: Польша заключает свой договор о ненападении с Германией и упорно предлагает Гитлеру себя в союзники для похода на СССР. Гитлер берет поляков в союзники, но только раз – в поход на Чехословакию. И делится с "гиеной Европы" (образ Черчилля) добычей: отдает полякам знаменитый Тешинский высокоиндустриальный округ…
Знамя польской русофобии профессор Исторического института Варшавского университета Павел Вечоркевич (автор книг "Политическая история Польши 1935-45" и "Кампания 1939 года") в газете Rzeczpospolita от 28 сентября 2005 года обвинил посла Польши в гитлеровской Германии Липского и министра иностранных дел Бека в… недостаточности усилий по уговариванию фюрера: "Гитлер никогда не относился к своим союзникам, как Сталин. Он уважал их суверенитет и правосубъектность, накладывая лишь определенное ограничение во внешней политике. Наша зависимость от Германии была бы значительно меньшей, чем зависимость от СССР, в которую мы попали. Мы могли бы найти место на стороне рейха почти такое же, как Италия и наверняка лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск. Грустную ассоциацию, конечно, вызывает холокост. Однако, если хорошо задуматься, придем к выводу, что быстрая победа Германии могла означать, что его вообще бы не случилось. Холокост был в значительной мере следствием германских военных поражений".
Назовем такой способ рассуждения "линией Вечоркевича". В соответствии с этой линией в холокосте (который произошел из-за германских поражений) виноват тот, кто эти поражения гитлеровской Германии нанес. А теперь пройдемся по известным ступеням истории: 1) свержение Гитлера (заговор генералов) было назначено на август-сентябрь 1938 года, и только удача фюрера (покорение Чехословакии) отодвинуло его на 1944 год. То есть запас власти и лучшая военная промышленность Европы (чешская) были получены Гитлером в союзе с Польшей; 2) советско-германский договор о ненападении был подписан пять лет спустя после аналогичного польско-германского договора о ненападении; 3) освободительный поход Красной армии в сентябре 1939 года (освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии) начался после того, как польское правительство сбежало и государство Польша перестало существовать.
Важная традиция польской шляхты: заплутав в отношениях с соседями, надеяться на дальнего покровителя. Польша – единственное государство в мире, в гимне которого по сей день воспевается иностранный государственный деятель. Не выкинешь же из "Еще Польска не сгинела" такие слова: Вислу перейдем и Варту / Дал пример нам Бонапарте / Как должны мы побеждать.
С тех пор мир изменился, теперь это не "Бонапарте", а американец, сидящий в Белом доме. После того как Европа – Ширак, Шредер, Берлускони – не поддержали иракскую авантюру Буша-младшего, Польша объявила себя "лидером новой Европы", на 100 % лояльной всему, что исходит из "сияющего града на холме". Это тоже "линия Вечоркевича".
В общем, памятные мероприятия 1 сентября получились у поляков бескозырными (trump – козырь), осталась только песня:
Польша – это главная звезда,
Гитлера разбила в одиночку,
И любую из военных дат
Вправе превратить в междусобойчик.

Разложили краковских колбас,
Яблок – что жалеть! – четыре тонны.
Тезка Туска нашего летит до нас,
Пан ясновельможный з Вашингтону.

Москалей не будем приглашать,
Надо быть крикливым и упрямым,
Чтоб порой от Трампа получать
Радости скупые телеграммы…

Вот она! Пришла не телеграф.
Анджей Дуда вслух нам зачитает,
Вытянули шеи как жираф –
Наш коханый Дональд подлетает…

"Здесь у нас туманы… и… дожди,
Вероятность есть больших осадков,
В общем, Польша, ты меня не жди,
Приглашай Андорру и Монако"…
Возможно, объявленная Трампом причина отказа приехать на мероприятие к полякам кому-то покажется недостаточно уважительной. Предлагаю конкурс "Варшавские отмазки" и подаю первые три заявки: визит президента США в Польшу отменяется, ибо: 1) важный бейсбол – "Рейнджерсы" против "Янки"; 2) снился вчера Обама на танке; 3) скоро рожает болонка Иванки.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567576620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Аскар Мамин поручил к 7 сентября разработать проект Общенационального плана по реализации Послания Президента РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2019 года №631
- Н.Нигматулин: казахстанская модель межэтнического согласия может служить примером для других стран
- Председатель Совета Безопасности принял министра обороны Нурлана Ермекбаева
- Кадровые перестановки
- Серикбай Трумов: Информация о строительстве 55 китайских заводов не соответствует действительности
- Разъяснения по закупу пшеницы озвученной министром сельского хозяйства на пресс-конференции в Правительстве РК
- Страны ЕАЭС и Иран готовы углублять сотрудничество
- "Лучше бы не получали вообще ничего" – многодетные утверждают, что не могут вернуть АСП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  