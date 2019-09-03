Пиар для дураков. В Астрахани во второй раз открылась первая туркменская школа

09:12 04.09.2019

2 сентября в Астрахани в селе Фунтово начала работать туркменская школа имени Махтумкули Фраги.

По данным ТАСС, в Астраханской области проживает около 2,3 тысяч туркменов, большая часть – в Фунтове. Прежняя школа в 2010 году была признана аварийной, учеников перевели в другие школы в соседних поселках.

Как рассказала директор школы Залина Абдрахманова, в школу, рассчитанную на 190 мест, набрали 164 ученика с 1 по 7 классы.



В день открытия школы был организован телемост с учащимися ашхабадской русской школы имени Пушкина.

"На данном мероприятии приняли участие представитель Министерства образования Туркменистана, заместитель министра просвещения РФ П.С.Зенькович, врио Губернатора Астраханской области И.Ю.Бабушкин и другие", – сообщает МИД Туркменистана.

Отметим, что в мае 2018 года в Фунтово уже проходила церемония открытия этой школы, однако набора учеников в сентябре так и не состоялось. Издание "Фергана" обнаружило на одном из астраханских форумов, что причиной этому стали недоделки и отказ в подписании акта приемки.

Изначально сообщалось, что школа будет рассчитана на 350 мест, потом на 240. Открытие учебного заведения планировалось на сентябрь 2017 года.