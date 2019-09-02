Итоги выборов на востоке Германии: бывшая ГДР восстает против засилья мультикультурализма

09:14 04.09.2019

Оппозиционная националистическая партия "Альтернатива для Германии" празднует успех по итогам выборов в Саксонии и Бранденбурге



Вероника Туркот



2.09.2019



На политической карте Германии все более отчетливо выделяются два лагеря, один из которых обрисовывает границы бывшей ГДР. Прошедшие 1 сентября выборы в ландтаги двух восточных земель – Саксонии и Бранденбурга - еще более углубили пропасть между западной и восточной частями страны.

В этом году официальные европейские и немецкие СМИ ни на день не прекращали кампанию по дискредитации главной оппозиционной силы – правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). К ней были привлечены звезды спорта и шоу-бизнеса, к примеру, писавшие обращения к гражданам с призывом не допустить попрания европейских ценностей и идеалов открытого общества. Однако подобная риторика не действует на восточных немцев среднего и старшего возраста – среди них АдГ на фоне миграционного кризиса набирает все большую и большую популярность.



В Саксонии "Христианско-демократический союз" (ХДС) удержал первое место благодаря премьер-министру земли Михаэлю Кречмеру, который выделяется среди однопартийцев своими взглядами, более характерными для "нетолерантного" (по утверждению федеральных властей) востока. ХДС набрал 32,1% голосов, потеряв относительно результатов 2014 года 7,3%. А АдГ прибавила сразу 17,8% и набрала 27,5% голосов, разом перескочив на уверенное второе место. Тройку замкнула партия "Левые", набравшая вместо прошлых 18,9% всего 10,4%. Далее расположились "Зеленые", Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и "Свободные избиратели".



В Бранденбурге АдГ была ближе к победе. Правившая здесь на протяжении последних 30 лет СДПГ рухнула до 26,2%, а результат АдГ составил 23,5% - почти вдвое больше, чем в 2014 году. За ХДС проголосовали 15,6% избирателей, за "Зеленых" - 10,8%, "Левых" - 10,7%. Последними в парламент прошли "Свободные избиратели" с 5%.



Федеральное правительство благодарно Михаэлю Кречмеру, усилия которого оставили ХДС по главе земли, которая ровно год назад была охвачена крупными акциями протеста против миграционной политики, а в этом году встречала канцлера Ангелу Меркель свистом и улюлюканьем. Но всего несколько недель назад правительство ФРГ поносило Кречмера из-за его неоднократных требований снять антироссийские санкции, которые обернулись обрушением торговли для Саксонии и других земель бывшей ГДР, до сих пор тесно связанной с российской экономикой.



По итогам этих выборов АдГ станет сильнейшей оппозиционной силой, поскольку другие партии исключают сотрудничество с ней для формирования правительства. Однако ее успех, который не удается заретушировать властям, отражает важнейшую тенденцию не только в Германии, но и во всем Европейском союзе: население демонстрирует усталость от промиграционной политики, которая оставляет все другие социальные проблемы на втором плане.