Открывается ММКВЯ-2019. Сегодня Юрий Поляков презентует - "Веселая жизнь, или секс в СССР" (анонс)

09:17 04.09.2019

Дорогие друзья, читатели и авторы! Приглашаем вас на крупнейшее книжное событие года - Московскую международную книжную выставку-ярмарку - 2019 (ММКВЯ-2019) на ВДНХ! Издательство "Книжный мир" приготовило для вас интереснейшую программу. Вы сможете встретиться с самыми популярными авторами, приобрести их новые книги и получить автографы. На стенде будут представлены все новинки и проверенные хиты прошлых лет по издательским ценам! Выбирайте в программе, что для вас наиболее интересно, - и приходите к нам на весь день!



4 сентября



18.00-19.00 Поляков Юрий Михайлович - выдающийся русский писатель, драматург, публицист, Председатель редакционного совета "Литературной Газеты" проведет автограф-сессию и представит новую книгу "Босх в помощь".



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4 сентября



16:30–17:00

Взрослым

Встреча с автором / презентация книги

Юрий Поляков. Презентация книги "Веселая жизнь, или секс в СССР"



На встрече Юрий Михайлович представит свой роман "Веселая жизнь, или секс в СССР", который вышел весной 2019 года. В этом романе автор в своей характерной манере разворачивает перед читателями увлекательнейшую историю - остроумную, обросшую колоритными деталями, с виртуозно закрученным сюжетом, творческими интригами и рискованными любовными похождениями. Перед взором читателя проносится полуфантастическая советская реальность, где рутина сплетается с городскими байками, а отчаяние и серость жизни - с ярким, свежим, живительным юмором. И конечно, особое внимание в книге Полякова уделено советскому сексу.

АСТ Художественная литература

Площадка T41

Участники:

Юрий Михайлович Поляков,

писатель, Россия