В Жогорку Кенеше КР новый постпред КырПравительства - экс-министр труда Абытов

09:47 04.09.2019

04 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Жогорку Кенеше новый постоянный представитель правительства



В Жогорку Кенеше назначили нового постоянного представителя правительства вместо скончавшегося Аширбека Темирбаева.

Новым полпредом стал первый заместитель руководителя аппарата правительства Алмасбек Абытов.

Алмасбек Абытов начал трудовую деятельность в 1988 году инженером в Академии наук, возглавлял разные отделы аппарата Жогорку Кенеша, был депутатом V созыва Жогорку Кенеша.