 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырПравительство отрицает продажу канадским золотоискателям заповедника Сары-Чат. Врут?
09:53 04.09.2019

В правительстве КР заверяют: на территории заповедника "Сары-Чат – Ээр-Таш" разведка проводиться не будет

На территории заповедника "Сары-Чат – Ээр-Таш" разведывательные работы не проводились и не будут проводиться. Об этом "Азаттыку" заявил руководитель пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгул уулу. Он опроверг информацию о том, что 16 тысяч гектаров заповедника вернули "Кумтору".
"На территории заповедника "Сары-Чат – Ээр-Таш" разведывательные работы не проводились и не будут. Речь идет о 16 тысячах гектарах, которые не относятся к заповеднику. С 2013 года территория заповедника не менялась. Для правительства интересы государства стоят выше. В стратегическом соглашении нет ни слова о земле. Этот вопрос даже не рассматривался", - сказал Эсенгул уулу.

По его данным, в 1994 году Кумтору выделили 10 тысяч гектаров, в 1997 году территория достигла 26,6 тысяч гектаров. В 2005 году были внесены изменения и площадь составила 26,3 тысяч гектаров. В 2009 году была закреплена площадь в 26,4 тысячи гектаров.
Ранее сообщалось, что в рамках реализации стратегического соглашения с Centerra Gold Inc., подписанного два года назад, Кумтору вернули 16 тысяч гектаров земли за счет территории заповедника "Сары-Чат – Ээр-Таш". Председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков во время передачи "Азаттыка" "Ынгайсыз суроолор" сообщил, что правительство выполнило обязательства, взятые 10 лет назад.

"При утверждении концессионного соглашения в 2009 году Кумтору дополнительно было выделено 26 тысяч гектаров под месторождение. Но в 2012 году правительство своим постановлением сократило эту площадь до 10 тысяч гектаров. Во исполнение обязательств соглашения от 2009 года мы вернули им 16 тысяч гектаров. За счет предоставления дополнительных 26 тысяч гектаров в 2009 году мы увеличили долю акций в "Центерре" с 15 до 33 процентов", - сказал он.

6 июня 2009 года постановлением правительства часть юго-западной территории заповедника "Сары-Чат – Ээр-Таш" была передана компании "Кумтор Голд Компани". 14 июня 2010 года было выдано разрешение на геологоразведочные работы на участках Кара-Сай, Коенду и Уч-Коль, относящихся к заповеднику. В 2012 году правительство пересмотрело свое постановление, отмечая, что закон "Об особо охраняемых природных территориях" запрещает проводить на заповедниках геологоразведку.

Как отметила эколог Динара Кутманова, Государственное агентство охраны окружающей среды в 2009 году изменило границы заповедника, в итоге участки, расположенные близко к Кумтору, не попали в границы территории заповедника, и в результате его площадь уменьшилась.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567579980
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