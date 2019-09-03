УзбКомитет по делам религии возглавил чекист Абдугафур Ахмедов. Как в старые добрые времена...

09:55 04.09.2019

Сотрудник СГБ Узбекистана назначен председателем Комитета по делам религии



Председателем Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана назначен Абдугафур Ахмедов. До этого Ахмедов занимал пост в системе Службы государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что бывший председатель комитета Джасур Акрамов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.



Джасур Акрамов был назначен председателем комитета в апреле 2018 года вместо бывшего главы Ортикбека Юсупова, проработавшего в этой должности с 2003 года.