На кого опереться Кырпрезиденту? - А.Биялинов

10:01 04.09.2019

На кого опереться президенту?.. "Выбить из рук противников инструменты сопротивления"



Второй год президентства Жеенбекова по оценкам отечественных и зарубежных экспертов и политологов выдался весьма горячим. Головная боль, связанная с бывшим главой государства Атамбаевым, которая еще более усугубилась в связи с его арестом, проблема с вернувшимся Бабановым, неожиданный скандал с заместителем МВД К. Асановым, который вызвал определенное брожение в правоохранительной системе - все это вместе взятое создает в обществе довольно-таки серьезную напряженность. Кое-кто пытается на этом разыграть старую карту Север-Юг, но население в большинстве своем отвергает такую политику.



Тем не менее, надо быть очень щепетильным в кадровой политике, чтобы не давать повода для регионализма. Ко всему этому добавляется перманентная конфликтогенность на кыргызско-таджикской границе и уже откровенная информационная кампания, прямо указывающая на китайское доминирование в республике по событиям в Солтон-Сары и якобы введения в Кыргызстан китайских спецподразделений (охранных агентств) для защиты китайских инвестиций и китайских работников на нашей территории, опровергнутое позже правительством. И уж совсем из ряда вон выходящее событие – опубликование карты, где Кыргызстан как бы оказался в составе КНР.



Естественно, вся эта политическая турбулентность накладывается на критическую ситуацию в экономике, где положительные показатели в основном связаны только с неплохими результатами Кумтора. А в остальном наблюдаются болезненные симптомы, проявляющиеся в существенном снижении инвестиционной активности, опять же за исключением канадских инвестиций в кумторское месторождение золота, а также в замедлении темпов роста основных отраслей экономики, включая сферу услуг, и снижение динамики внешней торговли. В промышленности без Кумтора за первое полугодие 2019 года даже наблюдаются отрицательные показатели развития, а рост в сельском хозяйстве находится в границах статистической погрешности.



А недобор налоговых и таможенных платежей усугубляет бюджетное бессилие государства, что пытаются нивелировать за счет внешних заимствований. К тому же продолжаются, как это ни прискорбно, необъяснимые ограничения на ввоз наших товаров на российскую территорию. Можно было бы проглотить эту "пилюлю" от стратегического партнера, если бы российские граждане употребляли сплошь и рядом исключительно кристально чистую продукцию. Но, увы, это далеко не так. И, самое главное, над всей Центральной Азией и Кыргызстаном, в первую очередь, сгущаются тучи геополитического противоборства крупнейших игроков мировой политики, что не добавляет стабильности в республике.



Таким образом, на исходе второго года президентства Жеенбекова на республику воздействуют слишком большое количество угроз и вызовов национальной безопасности, которые, если их своевременно не устранить могут нанести непоправимый урон согласию в обществе и поставить под вопрос суверенитет и территориальную целостность страны. Оставить все как есть никак нельзя, само собой не рассосется, и прежде всего, необходимо разобраться с коррупцией – главной угрозой существованию государства, подтачивающей устои общества.



Надо отдать должное президенту Жеенбекову, который, несмотря на столь удручающую ситуацию, находит в себе силы для тотальной войны с коррупцией. Посадки чиновников за коррупционные преступления приобрели столь масштабный характер, что уже не хватает камер в СИЗО ГКНБ для их изолирования. Виданное ли дело – сидит бывший президент страны за коррупционные прегрешения, которые ему предъявлены следователями, окончательный вердикт о его виновности, конечно же, вынесет суд. Кроме него заключены под стражу два бывших премьера и вице-премьер-министр, министры, депутаты Жогорку Кенеша, сидят под домашним арестом бывший вице-премьер-министр и два бывших генеральных прокурора. А уж сколько закрыли чиновников рангом пониже невозможно подсчитать, поскольку посадки продолжаются почти каждый день.



Одним словом, как говорил герой нашей любимой кинокомедии, "сядем усе!" - можно сказать, все бывшее руководство республики пребывает в местах не столь отдаленных. Столь масштабная коррупция, возможно, есть только в странах Африки, с которыми мы, кстати, находимся в одной группе стран с запредельной коррупцией по данным Транспэренси Интернэшнл. Но по количеству арестов чиновников Кыргызстан уже вполне может претендовать на попадание в Книгу рекордов Гиннеса.



Естественно, такая массированная охота за коррупционерами насторожила бюрократический класс республики, госчиновники пребывают в прострации от такого хода событий, кончилась спокойная жизнь, когда можно было понемножечку отщипывать от общественного пирога и собирать с населения чиновничью дань, соглашаясь работать за относительно небольшую зарплату. Ведь не секрет, что коррупция охватила все госорганы, и она, как говорит молодежь, отобрала у общества государство и распоряжается им в своих интересах, оставив всех остальных без государственных институтов, которые по закону должны служить всем, а не только коррупционерам. И вряд ли после этого большинство чиновников, привыкших жить по-старому, поддержат от души давно ожидаемые реформы в Кыргызстане.



Но главу государства это не останавливает и логично предположить, что он в стратегическом плане намеревается создать государство без такой массовой коррупции, и очистка госорганов от нее – это лишь первый шаг в кардинальной перестройке всей системы государственного управления. Потому что без этого старая постсоветская система, существующая почти тридцать лет независимости, где государство все решает, будет автоматически воспроизводить коррупционные отношения, поскольку население и бизнес ежедневно сталкивается с почти 30-ю тысячами видов государственных услуг! В современном обществе, напротив, должно быть меньше государства в экономике и в жизни каждого человека.



Разумеется, проведение реформ, которые всегда болезненны и затрагивают интересы многих, требует общественной поддержки. Да, в ходе них небольшая часть населения, в основном чиновников, потеряет свои богатства, которые подпадают под статью "Незаконное обогащение". Поэтому будет и активное сопротивление реформам, что вполне закономерно. Однако большинство, которое было в свое время отодвинуто от достойного потребления общественного богатства, примут всей душой реформы, потому что они приведут к более справедливому его распределению, что уменьшит вопиющее социальное расслоение на очень богатых и очень бедных, когда разность в доходах и уровне жизни достигает несколько десятков раз.



Но самым главным оплотом реформ, несомненно, будет молодежь, которая на тридцатом году независимости выходит с активных позиций на политическую арену и требует перемен, которая обеспечит им достойную жизнь в новом государстве. Среди них немало выходцев из самых престижных в мире университетов и колледжей, которые на деле познали, что значит жить в современном высокоразвитом государстве и знают как достичь таких же успехов в Кыргызстане. В этом их позиция полностью совпадает с видением президента Жеенбекова о будущем нашей республики.



И здесь реформаторам надо не попасться "на удочку" противникам реформ, которые под их видом могут подсунуть какие-либо политические манипуляции, чтобы отвлечь внимание от главного. Коррупционеры просто так не сдадутся. И так уже потеряно два года на изнуряющую борьбу с коррупцией, а тут еще затянут в очередные политические игрища.



В настоящее время упорно циркулируют слухи о возможном роспуске Жогорку Кенеша и назначении досрочных выборов в высший законодательный орган страны. И что, в новый парламент придут новые лица? Да никак нет – на сцене снова окажутся те же люди, которых мы видим последние 10-20 лет, и которые ну никак не способствовали процветанию страны. Тогда зачем, спрашивается, менять шило на мыло за какой-то год с небольшим до окончания полномочий действующего парламента, терять почти год на выборы, когда действующий парламент мог бы принять кучу реформаторских законов после референдума, который определил бы облик современного кыргызского государства.



Вот референдум по новой конституции страны действительно необходимо провести как можно быстрее, потому что, как говорил один великий реформатор, "промедление смерти подобно". Поскольку эффективно отвечать на вызовы времени, как показала жизнь, существующие политические институты не способны. Но ставшие инструментом в руках коррупционеров отдельные из них (налоговые, правоохранительные и судебные органы) еще как могут быть использованы против реформаторов, особенно против активной молодежи, для того чтобы загасить в них стремление изменить систему, которая позволяет обогащаться за счет народа кучке мздоимцев.



Не допустить этого – задача всего общества, а это возможно только при быстрейшем проведении необходимых реформ – при изменении сути всех государственных институтов, чтобы выбить из рук ее противников все возможные рычаги сопротивления.



Алымбек Биялинов, эксперт по экономике и безопасности