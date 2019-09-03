"Любовь моя плывет!".. Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева написала стихотворение, посвященное озеру Иссык-Куль

10:03 04.09.2019

Дочь президента Азербайджана написала стихотворение, посвященное озеру Иссык-Куль. Лейла Алиева разместила его на своей странице в Instagram.

"О Иссык-Куль, покой, мечта без края! Здесь мыслям вопреки душа поет! Здесь в каждом взгляде есть частица Рая! Вслед за волной любовь моя плывет!" - написала дочь президента Азербайджана.

Пост в социальной сети за сутки набрал почти 12 тысяч просмотров. Многие кыргызстанцы пишут комментарии на странице Лейлы Алиевой, восхищаясь красотой озера.