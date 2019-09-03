Уволена КирМинобраз Гульмира Кудайбердиева

10:41 04.09.2019

4 сентября 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Министр образования Гульмира Кудайбердиева уволилась



Гульмира Кудайбердиева освобождена от занимаемой должности министра образования и науки Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ, согласно которому принята отставка Гульмиры Кудайбердиевой. Она освобождена от занимаемой должности министра образования и науки согласно поданному заявлению.