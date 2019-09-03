Лихо мотаем РосБюджет. Ежегодно "Школа Газпром" в Киргизии будет платить за аренду более 20 миллионов сомов

10:49 04.09.2019

04 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Фонд "Школа Газпром Кыргызстан" будет платить мэрии Бишкека за аренду имущественного комплекса более 20 миллионов сомов ежегодно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.



По ее данным, стоимость аренды - 1 миллион 734 тысячи 698 сомов в месяц.



Известно, что муниципалитет взял на себя строительство дороги и коммуникаций до учебного заведения. На эти цели потрачено более 20 миллионов сомов.

"Вопрос компенсации затрат мэрии сейчас рассматривается, проводим переговоры, пока к общему мнению не пришли", - отметил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.



Напомним, на внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты мэрии поручили включить имущественный комплекс в перечень муниципального имущества, передать объект в пользование общественного фонда "Школа Газпром Кыргызстан" на три года, а также заключить договор аренды без проведения торгов на этот срок.

Обучение в школе платное - 22 тысячи сомов в месяц. Для бесплатного обучения установлена квота 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.