После пинка от Путина Греф тут же нарисовался в утонувшем Тулуне. Дед Мазай и зайки

11:06 04.09.2019

Герман Греф посетил Тулун и сообщил, что "Сбербанк" поможет региону

Ранее Путин раскритиковал "Сбербанк", который, по его словам, "не очень-то откликается" на просьбы пострадавших



Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год, - заявил глава Сбербанка.

Кроме того, "Сбербанк" намерен за счет собственных средств "в кратчайшие сроки построить в Тулуне инфекционное отделение больницы", сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Россия".

Ранее Владимир Путин раскритиковал "Сбербанк", который, по его словам, "не очень-то откликается" на просьбы пострадавших от паводка о реструктуризации кредитов. По словам Путина, для организации с такими доходами это "несерьезный вопрос".