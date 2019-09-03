Запад пиарит Зеленского как символ новой политической эпохи и элиты в СНГ

11:09 04.09.2019

Из Зеленского создают символ новой политической эпохи

Образ нового президента Украины необходим Западу для атаки на старые элиты СНГ



Офис Президента ставит задачу максимально накачать рейтинг Зеленского, что даст возможность принять необходимые законы о рынке земли и приватизировать государственную собственность. Для этого прорабатывается ряд пиар-поводов с арестами бывших и действующих "ТОП" чиновников, с максимальным информационным наполнением для отвлечения внимания и поднятия максимального резонанса, пишет ТГ-канал "Легитимный"



Также Зеленский дал задание в кратчайшие сроки выполнить его обещания по принятию обещанных законопроектов. Один уже выполнили – сняли депутатскую неприкосновенность. На данный момент Зеленский имеет рейтинг более 50% и динамика положительная, он выполняет предвыборные обещания, и держится уверенно как президент. Теперь стоит задача сделать из его образа справедливого и принципиального политика, что даст возможность ОП реализовать задуманную программу. Самая сложная задача для президента состоит в имплементации "минских соглашений", а также продавливания "закона о земле", но в этом активно помогает еврейское лобби.

Зачистка радикалов даст возможность освободить улицы от "беспредела" украинских "патриотов" и угрозы радикальных протестов. Над этим работает СБУ, а министр МВД прекратил поддерживать карманных патриотов (официально). СБУ, ГБР, а сейчас еще и ГПУ, нацелились на сбор компромата на оппонентов.



Образ Зеленского необходим Западу для атаки на старые элиты СНГ, он должен стать символом новой политической эпохи, человеком новой политической культуры. Этот образ будут культивировать западные СМИ и эксперты.