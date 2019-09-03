Казахский Жанаозен продолжает митинговать против засилья китайцев

11:16 04.09.2019

Тургумбаев прокомментировал ситуацию в Жанаозене

Незаконные митинги будут пресекать - Тургумбаев.



Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал ситуацию в Жанаозене, передает Zakon.kz.

Около 500 жителей Жанаозена вышли на Центральную площадь, отреагировав на информацию о строительстве 55 китайских заводов в Казахстане. Митинги начались 2 сентября.



- Группа людей вышла против того, что якобы 55 китайских предприятий открываются в Казахстане. На сегодняшний день такая информация ложная и никаких таких предприятий не открываются. Дело в том, что есть совместные предприятия, есть инвестиции. Но в тоже время сейчас распространяется в соцсетях неправильная информация, она незаконна. Если там будут призывы к незаконным митингам, то органы внутренних дел будут эти митинги пересекать. На сегодняшний день нарушения общественного порядка нет, все спокойно, - заявил Тургумбаев.



Ранее развернутое пояснение по казахстанско-китайскому сотрудничеству в области инвестиций дали в Министерстве иностранных дел РК и МИИР РК. Ознакомиться с ними можно здесь.