Тушить страсти в Жанаозен срочно послан новый аким. Туркменский уроженец Ибагаров

11:18 04.09.2019

Назначен аким Жанаозена

Им стал Максат Ибагаров.



Назначен аким Жанаозена, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Новым акимом стал Максат Ибагаров.

Ибагаров Максат Онгарбаевич родился в 1970 году в Туркменистане.

Трудовой стаж:

· Оператор по подземному ремонту скважин (1992);

· Мастер по подземному ремонту скважин (03.1994-05.1994);

· Оператор по добыче нефти и газа (1994-1995);

· Мастер по добыче нефти и газа (1995-1996);

· Ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа (01.1996-06.1996);

· Заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 8 (1996-1999);

· Начальник цеха добычи нефти и газа № 2 (1999-2000);

· Главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО "ОзенМунайГаз" (2000-2001);

· Заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления № 2 (2001-2002);

· Ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО "ОзенМунайГаз" (03.2002-04.2002);

· Главный инженер нефтегазодобывающего управления № 1 (2002-2004);

· Главный инженер нефтегазодобывающего управления № 3 (2004-2005);

· Начальник нефтегазодобывающего управления № 2 (2005-2007);

· Начальник нефтегазодобывающего управления № 4 (2007-2008);

· Начальник отдела управления персоналом ПФ "ОзенМунайГаз" (2008-2009);

· Председатель ОО "Профсоюз работников ПФ "ОзенМунайГаз" (2009-2010);

· Начальник нефтегазодобывающего управления № 2 АО "ОзенМунайГаз" (2010-2013);

· Заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "Озенмунайгаз" (с 2013)