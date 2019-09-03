Тушить страсти в Жанаозен срочно послан новый аким. Туркменский уроженец Ибагаров

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11:18 04.09.2019
Назначен аким Жанаозена
Им стал Максат Ибагаров.
Назначен аким Жанаозена, передает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.
Новым акимом стал Максат Ибагаров.
Ибагаров Максат Онгарбаевич родился в 1970 году в Туркменистане.
Трудовой стаж:
· Оператор по подземному ремонту скважин (1992);
· Мастер по подземному ремонту скважин (03.1994-05.1994);
· Оператор по добыче нефти и газа (1994-1995);
· Мастер по добыче нефти и газа (1995-1996);
· Ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа (01.1996-06.1996);
· Заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 8 (1996-1999);
· Начальник цеха добычи нефти и газа № 2 (1999-2000);
· Главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО "ОзенМунайГаз" (2000-2001);
· Заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления № 2 (2001-2002);
· Ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО "ОзенМунайГаз" (03.2002-04.2002);
· Главный инженер нефтегазодобывающего управления № 1 (2002-2004);
· Главный инженер нефтегазодобывающего управления № 3 (2004-2005);
· Начальник нефтегазодобывающего управления № 2 (2005-2007);
· Начальник нефтегазодобывающего управления № 4 (2007-2008);
· Начальник отдела управления персоналом ПФ "ОзенМунайГаз" (2008-2009);
· Председатель ОО "Профсоюз работников ПФ "ОзенМунайГаз" (2009-2010);
· Начальник нефтегазодобывающего управления № 2 АО "ОзенМунайГаз" (2010-2013);
· Заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "Озенмунайгаз" (с 2013)