На востоке Туркменистана пропала мука и подорожал хлеб. Лебап сосет лапу...

11:24 04.09.2019

В магазинах города Туркменабад в Лебапском велаяте (области) 1 сентября по неясным причинам из продажи внезапно исчезла мука местного производства, сообщает сайт Turkmen news.

В это же время цены на хлеб увеличились вдвое. Например, самые дешевые лепешки в частных магазинах, которые стоили 2-3 маната, теперь стоят по 4-5 за штуку.

Цены на хлеб в госмагазинах остались на прежнем уровне – 0,6 маната за буханку, но, по данным издания, на всех его не хватило.

Между тем 23 августа по гостелевидению Туркменистана был показан сюжет о заготовке муки из нового урожая зерна.



Напомним, что в начале июля официальные медиа объявили, что план по сбору 1,6 млн тонн пшеницы был выполнен, однако, по данным источников "Хроники Туркменистана", в этом году было собрано чуть больше половины от намеченного объема зерна – 845 тыс. тонн.

Как сообщала 23 июля ХТ, в продаже в госмагазинах была лишь местная мука "первого сорта" по цене 0,9-1 манат за килограмм. Востребованная у населения мука высшего сорта в продажу почти не поступает.