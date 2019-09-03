Золотая Орда – золотая колыбель: истоки казахской государственности и современность, - Т.Козырев

11:26 04.09.2019 Казахское ханство, 550-летие которого мы отметили в 2015 году, не образовалось "на пустом месте", а вышло из единой "матрицы" Золотой Орды – вместе с Казанским, Крымским, Астраханским, Сибирским ханствами и Ногайской ордой.



В своем Послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев анонсировал празднование 750-летия Золотой Орды. Эта юбилейная дата наступает в текущем году. Несколько ранее, выступая на Международном туристическом форуме "Ұлытау-2019", назвал Улытау "золотой колыбелью казахского народа, свидетелем почитаемой казахстанцами истории". Глава государства также отдельно упомянул историческую роль Жошы-хана, основателя Золотой Орды. На вопросы "Казахстанской правды" о роли золотоордынского периода в истории Казахстана, его изучении, значении исторических знаний для современного человека отвечает старший эксперт Международной Тюркской академии, известный в Казахстане политолог Тимур Козырев.

- Тимур Анатольевич, известно, что годы жизни Жошы-хана – 1182–1227. Однако 750 лет Золотой Орде сейчас исполняется в том случае, если отсчитывать от 1269 года, когда Жошы уже не было в живых. Какие события были связаны с этой датой?

– Речь шла о 750-летии Таласского курултая, по результатам которого Улус Жошы (Золотая Орда) обрела полную независимость. Этот исторический курултай был проведен в 1269 году в долине реки Талас, где-то на стыке современного Казахстана и Кыргызстана. Там правители улусов Жошы, Чагатая и Угедея – а именно Менгу-Тимур, Бораки Хайду – признали друг друга суверенными правителями, заключив союз против великого хана Хубилая на тот случай, если он не признает их самостоятельность.

Именно поэтому Таласский курултай 1269 года иногда называют "Беловежской пущей" XIII века: по его итогам прекратила свое существование единая империя Чингисхана. Именно тогда Джучиев улус (он же Улуг Улус – Великий Улус, он же Золотая Орда) окончательно стал независимым государством.

Об этом историческом событии Президент Касым-ЖомартТокаев говорил на форуме. И оно, без преувеличения, сыграло ключевую роль в истории Казахстана и всей Евразии.

- В чем же состоит эта роль?

– Прежде всего Казахское ханство, 550-летие которого мы отметили в 2015 году, не образовалось "на пустом месте", а вышло из единой "матрицы" Золотой Орды – вместе с Казанским, Крымским, Астраханским, Сибирским ханствами и Ногайской ордой.

Жанибек и Керей, основатели Казахского ханства, а также все последующие его правители, вплоть до последнего хана – Кенесары, принадлежали к Урусидской ветви династии Чингизидов. Их предок Урус-хан – один из золотоордынских правителей XIV века, которого некоторые казахские историки (например, Р. Темиргалиев) отождествляют с легендарным Алаша-ханом.

Однако дело не только в динас­тической преемственности. По мнению ряда ведущих специа­листов, этногенез казахского народа в основном состоялся как раз в золотоордынский период, и на момент распада Орды недоставало только современного названия "қазақ", которое появилось позже, в связи с рядом политических обстоятельств.

Однако уже тогда существовал практически единый кочевой народ Дешт-и-Кипчака, от которого напрямую происходят современные казахи, ногайцы и каракалпаки – три этноса, во всех отношениях чрезвычайно близкие друг другу. Волжские и крымские татары, башкиры также по праву считают себя наследниками Золотой Орды.

Чокан Валиханов в свое время писал: "По преданиям своим киргизы (дореволюционное наименование казахов со стороны российской имперской администрации) почитают себя потомками татар Золотой Орды". Разумеется, термин "татары" у Чокана Валиханова также упот­реблен в его дореволюционном, расширительном значении.

– Можно ли увидеть ордынское наследие в современной казахской культуре?

– Примеров сколько угодно. Основной пласт казахского фольк­лора, во многом общий с казанскими и крымскими татарами, башкирами, ногайцами и каракалпаками, также восходит к золотоордынской эпохе. Прежде всего вспоминаются образы эмира Едиге и Асана Кайгы – советника Азь Жанибека, великого ордынского правителя, которого в русских летописях называли "добрый царь Джанибек".

Первый собственно казахский историк, как известно, Кадыргали Жалаири. Его книга "Жамигат-таварих" – первый казахский исторический труд, это очень золотоордынская книга по содержанию: она показывает прямую связь Казахского ханства и Золотой Орды, дает внутренний взгляд на ее историю.

Ярко отразилось влияние Золотой Орды на духовной культуре Казахстана – именно от Орды, от ханов Берке и Узбекамы унас­ледовали наш традиционный ханафитский мазхаб суннизма, с его рациональным подходом и толерантностью.

На территории Казахстана имеется огромное количество письменных источников и культурных памятников, связанных с Золотой Ордой. Например, историкам хорошо известно, что Казахстан является своего рода "чемпионом" в Центральной Азии по количеству эпиграфических памятников (надгробных ­надписей) золотоордынской эпохи.

Отдельно стоит упомянуть мавзолей Жошы-хана в Улытау. Так "случайно", но весьма символически (!) получилось, что он находится в самом географичес­ком центре Казахстана.

Кроме того, в нашей Атырауской области находится городище Сарайшык – одна из столиц Золотой Орды, где были похоронены ордынские ханы Тохта и Азь Жанибек, а позже – казахские ханы Жанибек и Касым. Это, кстати, тоже весьма символично. И сам город Атырау местные жители еще в советское время называли не "Гурьев", а Уйшик. Так назывался древний золотоордынский город неподалеку, из кирпичей которого яицкие казаки потом построили Гурьев.

Что еще?.. Например, название национальной валюты Казахстана – "тенге" происходит от названия золотоордынской валюты "данг". Кстати, от него же происходит и русское "деньги".

Даже смелая традиция – строить прекрасные города посреди Степи, на ровном пустом пространстве – была в свое время заложена ордынскими ханами. И строительство Астаны в независимом Казахстане – это не просто смелое решение, оно опиралось на вековую традицию, изначально впечатанную в наш "национальный код", по выражению Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Примеров на самом деле гораз­до больше. Я навскидку привел те факты, которые сразу вспомнились.

– Но если все настолько очевидно, если ордынское наследие на самом деле повсюду и рядом с нами, почему же тогда казахстанское общество так мало осведомлено об этом? Или так мало обращает внимание на свои ордынские корни?

– Причина предельно проста. Она датируется 1944 годом, когда в СССР было официально запрещено исследование Золотой Орды. Тогда же был объявлен реакционным и запрещен золотоордынский историко-героический эпос "Едиге", общий для казахов, ногайцев, каракалпаков, татар и башкир.

Целый ряд видных казахских историков в тот период подверг­лись преследованиям – например, Алькей Маргулан и Каныш Сатпаев. То же самое происходило в Татарстане.

Впоследствии ордынская тематика оставалась под полным запретом до 80-х годов, когда ордыноведение в Казахстане возродил Вениамин Юдин. Также в 80-е вышла трилогия Ильяса Есенберлина "Алтын Орда" – единственное в истории советского Казахстана литературное произведение об этой славной странице отечественной истории.

Но все же в целом знание о подлинной роли Золотой Орды в истории Казахстана оставалось достоянием узкого круга специалистов. В школьных и вузовских учебниках продолжала господствовать советская версия истории, согласно которой Казахское ханство якобы не связано исторически с Золотой Ордой.

Вот и весь печальный "сек­рет"… Советскому руководству Золотая Орда "мешала" тем, что это было в самом современном смысле слова "государство-state", в котором существовали развитая городская культура и богатая письменная литература, которое имело широкие связи со всем миром и огромное влияние в масштабах континента.

Согласитесь, на этом фоне казахов и другие народы-наследники Орды называть "младшими братьями" было бы… как-то даже неприлично!.. А кроме того, самое "ужасное" – память о Золотой Орде объединяла несколько тюркских народов, давала им живое чувство единства своей общей истории.

По этим причинам тогда было сделано все возможное, чтобы стереть Золотую Орду из памяти народа. Увы, эта тяжелая инерция сформированного тогда исторического "сознания" чувствуется до сих пор.

Следует признать, что, например, в Татарстане пробуждение наступило существенно раньше, и с начала 1990-х годов казанскими учеными была проделана огромная работа по исследованию и популяризации наследия Золотой Орды.

– Но в последние десятилетия в Казахстане все-таки занимались Золотой Ордой?

– Да, конечно, в этом направлении работал целый ряд ученых. Из востоковедов это А. Муминов, М. Абусеитова, Ж. Тулибаева. В Москве живет и работает А. Кадырбаев. Также следует назвать таких известных историков, как А. Кушкумбаев, Р. Темиргалиев, Ж. Сабитов. Эти специалисты сделали очень много для того, чтобы разбить стену забвения. Прошу прощения за патетику, но это на самом деле так и есть.

Приходится признать, что историческое сознание казахов и других тюркских народов СССР в сталинский период подверглось вивисекции беспрецедентного масштаба. И тем более отрадно, что время выз­доровления и прозрения, судя по всему, наконец наступает…

Как сотрудник и патриот Тюркской академии, хотел бы сказать несколько слов о вкладе нашей организации в исследование и популяризацию наследия Золотой Орды.

В 2019 году мы издали ряд научных трудов, посвященных истории и культурному наследию Золотой Орды. Например, 5-томный труд Рашид-ад-дина "Жамиғ-ат-тауарих" в переводе на казахский язык; обработанный нами "Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века" Э. Наджипа, составленный на материале языка золотоордынского памятника литературы "Хусрау и Ширин"; "Сокровенное сказание монголов", переведенное на казахский язык старшим экспертом академии Н. Базылханом; сборник научных статей "Золотая Орда: история, государственность, культурное наследие".

В мае наша академия совместно с ЮНЕСКО провела в Париже международный форум "Великая степь: культурное наследие и роль в мировой истории", вдохновленный идеями программной статьи Первого Президента Рес­публики Казахстан Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи". Ряд секций был пос­вящен культурному наследию Золотой Орды. Проводился нами и ряд других мероприятий.

Научная обработка и издание памятников золотоордынской литературы, а также популяризация ордынского культурного наследия на международной арене – две ключевые задачи. Именно так мы можем разбить старательно созданный в свое время стереотип, согласно которому Золотая Орда была якобы "варварским" государством ("паразитическим", по определению Иосифа Сталина), которое ничего не создавало, а лишь разрушало.

Это глубоко ложное представление, для разрушения которого необходимо просто информировать общество о реальной истории и богатой культуре Великого Улуса – благо материала предостаточно.

– Тимур Анатольевич, Вы ведь также достаточно давно занимались Золотой Ордой?

– Я, строго говоря, не историк, а политолог. Ордынской темой занимался сравнительно немного, причем в контексте формирования современной национальной идентичности – социального инжиниринга, как сейчас модно говорить.

В 2010 году в журнале "Казахстан-Спектр" вышла моя статья "Евразийский" бренд и поиск "золотого века" в контексте конструирования "национальной истории" Казахстана". В 2013-м опубликована моя небольшая книжка "Независимый Казах­стан: борьба за прошлое. (Актуальные проблемы современной казахстанской историографии)", в которой те же мысли были развиты несколько более подробно.

Речь шла о том, что Казахстан – не только объективно является прямым наследником Золотой Орды, но более того: именно сейчас обращение к золотоордынскому наследию поможет нам решить целый ряд ключевых проблем в сфере идеологии и, шире, строи­тельства гражданской нации в современном Казахстане.

– Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

– Как говорится, ұлы сөзде ұяттық жоқ: несмотря на все дос­тигнутые Казахстаном впечатляющие успехи, у нас по сей день остается актуальным различие между понятиями "казахское" и "казахстанское". И на этом различии порой спекулируют нехорошие люди.

В аспекте исторического соз­нания оно проявляется в том, что реально как "общая история для всех казахстанцев" по сей день воспринимается только советский период. Однако мы уже давно не советские люди, и этого явно недостаточно.

Казахское ханство – да, все приз­нают и уважают, но… эта тема интересна главным образом этническим казахам. И это по-своему естественно. Но вот наследие Золотой Орды объективно является в той или иной степени общим практически для всех этносов Казахстана, причем как тюркских (само собой!), так и славянских, особенно если посмот­реть в ракурсе идей евразийства.

Обращение к Золотой Орде в качестве "истока" и "колыбели" казахстанской государственности может раз и навсегда, причем легко и естественно, решить указанную проблему, "удревняя" общую историю всех казахстанцев как минимум до средневекового периода.

Золотая Орда была полиэтничным и поликонфессиональным евразийским государством, которое было широко известно своей политикой толерантности по отношению к различным этносам и религиям. При желании здесь вполне можно (и нужно!) усмот­реть своего рода "исторический прототип" нашей казахстанской модели толерантности. И таким образом сделать эту модель не только "отдушиной" для всех этносов Казахстана, но и предметом искренней гордости для титульных казахов.

Иначе говоря, обращение к золотоордынскому наследию будет способствовать дальнейшей интеграции этносов Казахстана в единую гражданскую нацию, консолидированную вокруг государствообразующего казахского народа.

При этом казахское (этничес­кое) и казахстанское (гражданское) начала смогут стать по-нас­тоящему органичным единым целым, без какой-либо внутренней коллизии.

Такой подход снимает все основные проблемы в сфере идеологии, над которыми уже без малого три десятилетия бьется казахстанское экспертное сообщество. И обращение к наследию Золотой Орды потенциально является ценнейшим стратегическим ресурсом для современного Казахстана.

Следует особо подчеркнуть, что возможность для современного Казахстана опереться на Золотую Орду – это тот редкий случай, когда желаемое и действительное счастливым образом совпадают. Здесь практически не нужно ничего искусственно "конструировать", достаточно просто вернуть народу Казах­стана историческую правду.

Наконец, история Золотой Орды представляет собой наглядную иллюстрацию тезиса, высказанного в программной статье Елбасы "Семь граней Великой степи", согласно которому история Великой степи является общей историей всех этносов Казахстана.

Напомним, Елбасы во всеуслышание заявил о преемственности между Золотой Ордой и Казахским ханством еще в своем "Улытауском интервью" 2014 года, а потом еще раз, в 2015-м, в выступ­лении во время официальных торжеств в честь 550-летия Казахского ханства.

– А откуда появилось само название "Золотая Орда"?

– Хороший вопрос. Как название государства термин "Золотая Орда" впервые появляется в русском историко-публицис­тическом сочинении "Казанская история", написанном в 1566 году, – когда самой Орды уже не существовало. До того момента во всех русских источниках слово "Орда" использовалось, но без прилагательного "Золотая".

Насколько известно, "алтын ордой" называлась ханская юрта-резиденция, позолоченная снаружи. На Руси понятие "Золотая орда" могло использоваться как эквивалент таких современных понятий, как "Кремль", "Белый дом", "Ак Орда". Например, "в Золотую орду вызывали…" (смеется).

Настоящее историческое название этого великого евразийского государства – Ұлық Ұлыс, Улуг Улус (Великий Улус). Именно так оно именуется во всех тюркских письменных источниках – как собственно ордынских, так и внешних. Я полностью согласен с мнением тех специалистов, которые считают, что у нас предпочтительно использовать именно это название – Улуг Улус (Великий Улус или Великое Государство).

Во-первых, это соответствует исторической правде. Во-вторых, наименование "Золотая Орда" вызывает в сознании слишком много ассоциаций, идущих из советского прошлого.

– Тимур Анатольевич, поз­вольте спросить: а не слишком ли много сегодня внимания к прошлому? Не пытаемся ли мы возвеличить себя в далекой истории, чтобы таким образом отвлечься от решения насущных проблем в настоящем?

– Нет, ни в коем случае это не так. Если внимательно посмот­реть на успешный опыт целого ряда стран Азии и Европы, которые сумели осуществить у себя "экономическое чудо" в ХХ веке, – все они, без исключения, опирались на богатую национальную традицию, на гордость за свою историю. Именно оттуда все они черпали свой "символический капитал", который обеспечил им прочный "гуманитарный суверенитет" (есть такой термин).

Можно привести пример проще. Почитайте, что говорят современные бизнес-коучи: успеха в бизнесе легче добиваются те люди, которые имеют возможность законно гордиться своими родителями, своей семьей, своим происхождением. Это факт.

Таким образом, позитивная самооценка нации, опирающаяся на законную гордость за свое историческое прошлое, может и должна служить мощной мотивацией для поступательного развития в будущем.

Можно привести и классичес­кий контрпример. Я имею в виду неудачу советского проекта. Безжалостно искромсали историю не только тюркских, но и русского, и других народов СССР. Остались "деревом без корней". Стали обществом, которое устремилось в будущее, забыв о прошлом. И что в итоге? Как выразился один пуб­лицист, "шли к звездам, и спотк­нулись на жевачке".

Банально, но факт: без прошлого нет будущего.

– Разрешите еще один "провокационный" вопрос. Может ли так случиться, что завтра кто-то захочет объявить нашим "золотым веком", например, эпоху Томирис? Или отметить 4000-летний юбилей Андроновской цивилизации с ее богатейшим культурным наследием? Мы, конечно, утрируем, но все-таки…

– Что ж, захотеть не вредно (смеется). Если же серьезно, то все данные фольклора, этнографии, археологии, политической истории и даже генетики одно­значно и убедительно показывают, что ключевым формативным периодом в истории казахского этноса была именно эпоха Золотой Орды. Именно Золотая Орда является промежуточным скрепляющим звеном между историей Казахского ханства и более древними пластами нашей истории – кипчакским, древнетюркским, хуннским…

В советский период именно искусственное изъятие этого звена породило целый ряд теоретических проблем в казахстанской историографии – прежде всего лишив ее целостности, превратив в "разбитое зеркало".

– Как Вы считаете, что нам сегодня нужно делать, чтобы вернуть казахстанскому обществу его великую историю? Чтобы ее действительно знали и каждый казахстанский школьник гордился Золотой Ордой и не только?

– Сделать необходимо многое. В решении таких вопросов ключевую роль играет образование. Главное – правильно написать учебники истории. Кстати, в учебнике "Общая тюркская история", выпущенном Тюркской академией и уже поступившем в наши школы накануне наступившего учебного года (эта дисциплина будет преподаваться как элективный курс в 8-м классе), Золотой Орде посвящен отдельный раздел.

Сейчас юбилейный год – 750-летие обретения Золотой Ордой полной независимости. Юбилей Таласского курултая 1269 года. Будет просто замечательно, если Республика Казахстан на официальном уровне торжественно отметит эту славную дату, в соответствии с указанием Президента, высказанным в его Послании.

– Год близится к завершению. Успеем ли, даже если решение будет принято?

– Совсем не обязательно проводить этот юбилей "с размахом", требующим длительной подготовки. Не обязательны и большие финансовые затраты, когда у государства так много важных дел. Достаточно трех основных составляющих.

Первое. Непременно официальный уровень. Как 550-летие Казахского ханства в 2015 году. Чтобы не просто "казахстанские ученые" провели, но именно Республика Казахстан – гордо и с достоинством, перед лицом всего мира.

Второе. Максимальное информационное освещение в стране и за рубежом. Опять же вспомним: после юбилея Казахского ханства как минимум "Қазақ хандығы – 550" гарантированно отпечаталось в сознании у всех казахстанцев. Сегодня и стар и млад сразу ответит, сколько лет Казахскому ханству. Сейчас нужно сделать так же.

Третье. Обязательно провести до конца года ряд научных мероприятий, посвященных Золотой Орде и Таласскому курултаю. Наша Тюркская академия тоже планирует проведение международной конференции.

– То есть научная составляющая имеет большое значение?

– Отдельное и очень большое. Даже стратегическое.

Как показал опыт проведения 550-летия Казахского ханства, даже просто официальное анонсирование такой даты само по себе служит мощным толчком для научно-исследовательской работы: проведения научных мероприятий, выпуска монографий и статей. В будущем серьезное, фундаментальное исследование истории Золотой Орды вполне реально может сделать казах­станскую историческую школу мировым лидером в данной сфере.

Дело в том, что, как я уже говорил, именно на территории Казах­стана имеется огромное количество письменных источников и культурных памятников, связанных с Золотой Ордой. Казахстанские историки имеют возможность в своих исследованиях опираться в основном на внутренние источники. Одно это уже изначально дает им огромное преимущество перед всеми иностранными школами.

Какие перспективы это открывает для развития туризма, в том числе международного, – можно легко представить.

Что касается науки, помимо истории, масштабное и комплекс­ное исследование Золотой Орды послужит мощным стимулом для развития целого ряда других областей гуманитарной науки в Казахстане. Прежде всего это касается археологии, историчес­кой экономики, исторической гео­графии, нумизматики, а также источниковедческих и эпиграфических исследований. В итоге продвижение золотоордынской тематики может "спровоцировать" настоящий ренессанс всей гуманитарной науки в Казахстане.

Но самое главное – народ Казахстана обретет целостное видение своего прошлого, и строи­тельство единой гражданской нации в нашей стране получит новый импульс. Источник - Казахстанская правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567585560

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