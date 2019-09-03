"Дети сейчас другие", - интервью самого коррумпированного казминистра - минобраза Аймагамбетова

14:34 04.09.2019 С какими просьбами лучше не подходить к министру и где учится его сын. Интервью с главой МОН



Новый министр образования и науки Асхат Аймагамбетов дал первое большое интервью Tengrinews.kz. Он поделился мнением, почему нельзя просто скопировать образовательную систему другой страны, рассказал, как относится к блату, сколько получает министр и в какой школе учится его сын. Глава МОН также ответил на вопрос, есть ли у него высокопоставленные родственники, и назвал мифом убеждения, что советская школа лучше подошла бы современному Казахстану.



TENGRINEWS: Судя по соцсетям, от вашего назначения большие ожидания: что вы решите все проблемы в нашем образовании, которое все критикуют.



Асхат Аймагамбетов: Это все хорошо, однако эти высокие ожидания могут сыграть злую шутку. Кто-то считает, что новый министр пришел и изменит все, что было до него, и вернет все к советской системе. Кто-то наоборот: оставит без изменения новую систему, обновленную программу и ничего не будет менять. Каждый, как вы выразились, имеет разные ожидания... Когда я только был назначен на эту должность, я встретился со всеми экспертами. С теми, кто критиковал Министерство образования, и с теми, кто поддерживал. Мне понятны их позиции. Очень полярные мнения и зачастую предельно противоречивые. Часть считает, что срочно надо внедрять передовые программы таких стран, как Финляндия, другие предлагают вернуться к программам 1980 года. Тем не менее могу сказать, что больших встрясок, изменений не будет. Когда приходит новый министр и говорит: "Все было неправильно до меня, давайте все заново пересмотрим и будем внедрять", это не совсем та политика, которой надо придерживаться. Я не собираюсь этого делать. Преемственность будет, она должна быть. Но при этом я человек, который проработал в образовании и видел систему с разных позиций: и в районе, в области... Как министру, благодаря этому мне проще принимать те или иные решения. Многие проблемные вопросы, которые ставит общество, для их решения большие реформы не нужны. Революцию вершить нет необходимости. Самая болезненная реформа уже проведена, и теперь можно поэтапно снять большинство проблем относительно безболезненно.



TENGRINEWS: В Сети часто пишут, что наши школы и вузы выпускают малограмотных людей, потребителей, а в советское время такого не было.



Асхат Аймагамбетов: Вы думаете, что в советской школе выпускали всех умных? Посмотрите, среди тех, кто обучался в советской школе тоже разные люди. И те, кто хорошо образован, и есть те, кто окончил советскую школу, но не стал успешным. Это миф, что раньше все было хорошо: школы выпускали идеальных выпускников, а двоечников не было. Говорить, что сегодняшнее образование очень плохое - неправильно. Есть недостатки. Мы это признаем. Но есть и достижения, давайте это помнить. Вот посмотрите на наших школьников. Сегодняшние дети совершенно другие. Я бы не сказал, что сегодняшние школьники чем-то хуже. Они другие.



TENGRINEWS: Какие другие? Родители школьников говорят, что детей замучили постоянными нововведениями.



Асхат Аймагамбетов: Дети сейчас другие. Они мобильнее, находчивее. Функционально грамотнее. Задача реформ, которые проведены, была в том, чтобы научить ребенка не только тому, чтобы знать, где находится та или иная страна, или ту или иную информацию. Сегодня мы эту информацию можем и в Интернете получить или в энциклопедии. Важно научить ребенка анализировать, думать, применять знания, критически мыслить, работать в команде. Эти навыки важны. Но это не значит, что знания не нужны. Без совокупности определенных знаний невозможно идти дальше, это фундамент. Мы говорим, что важны и знания, и плюс к этому нужны соответствующие навыки и компетенция. Есть международные исследования PISA (программа по оценке образовательных достижений учащихся) и TIMSS (исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования). По TIMSS наши дети занимают 7-9-е места в мире. TIMSS оценивает академические знания - насколько мы что-то знаем. В то же время PISA показывает, как мы это применяем, как умеем анализировать. К сожалению, в этом рейтинге мы в четвертом десятке стран. Вопросы критического мышления у нас, к сожалению, хромают. А современное развитие технологий в мире требует совершенно иных навыков. Очень быстро меняются профессии.



TENGRINEWS: Не успеваете готовить специалистов?



Асхат Аймагамбетов: Если мы раньше готовили конкретных специалистов и знали, что будет нужно в будущем, сейчас время неопределенности и стремительных изменений. Мы не знаем, какие профессии будут актуальны через 10 лет. А детям надо давать такие навыки, чтобы они могли учиться и в течение всей жизни. Чтобы могли переучиваться, пользоваться технологиями, ориентироваться в этом сложном мире. Та система, которая была, к сожалению, не отвечает этим требованиям. Я говорю о советской системе образования. Она, безусловно, была для своего времени одной из самых лучших. Но сегодняшнее время требует изменений и другого набора компетенций. И до сих пор некоторые элементы остаются. Никто не говорит, что мы все разрушили и создали с нуля новую систему. Многие вещи традиционно остались.



TENGRINEWS: У вас есть сын. В какой школе он учится?



Асхат Аймагамбетов: В обычной государственной казахской школе, в четвертом классе.



TENGRINEWS: Успеваете с ним заниматься, проверять домашнее здание?



Асхат Аймагамбетов: Да, кроме того, я всегда смотрю его оценки, сам расписываюсь в дневнике, интересуюсь тем, как он учится, с ним играю, разговариваю. Это очень важно, тем более для мальчика, беседовать с отцом. Мы определили его траекторию: кем он хочет стать, какие навыки он должен развивать. Вместе согласовали. Он согласился, ему это интересно. Он хорошо учится, очень переживает, если получает не совсем те результаты, которые хочет. Его все интересует, если телевизор смотрит, то совсем недолго. Уже в первом классе сын говорил, что он единственный в классе, у кого нет телефона. Сейчас мы ему купили кнопочный телефон. Я понимаю, что, как любому ребенку, ему хочется поиграть в игры в смартфоне, видео посмотреть. Навыки пользования гаджетами важны. Он должен уметь пользоваться тем же YouTube, Google, искать информацию, открывать какие-то страницы. У сына есть специально отведенное время, когда он может пользоваться смартфоном.



TENGRINEWS: Стандарты какой страны вы бы переняли и внедрили в нашу систему образования?



Асхат Аймагамбетов: Копирование образовательной системы какой-то страны не всегда бывает продуктивным и необходимым. Просто скопировать образовательную систему Финляндии или Сингапура и привнести это в Казахстан с его особенностями, ментальными, языковыми, культурными и политическими, нереально. Нужно просто брать лучшие практики, адаптировать под условия нашей страны. Лучшие практики мы берем, многие вещи взяты и из опыта Финляндии, Сингапура, кембриджского опыта, и адаптированно реализуем здесь. Многие вещи мы должны черпать из отечественной системы, например, великий методолог и педагог Ахмет Байтурсынов и его методология по ?ліппе.



TENGRINEWS: Бесплатное образование возможно в Казахстане?



Асхат Аймагамбетов: Среднее образование у нас бесплатное. Мы не должны говорить, что должны быть только госшколы. Частный сектор должен работать. У нас есть частные детсады, школы, вузы. Я считаю, что это не есть плохо.



TENGRINEWS: Но не все могут поступить в вуз бесплатно.



Асхат Аймагамбетов: А надо ли, чтобы все получали высшее образование? Я не считаю, что все, кому надо или не надо, должны идти в вуз, лишь бы получить диплом о высшем образовании. Гораздо важнее сегодня получить рабочие квалификации. Потом выйти на рынок поработать, подготовиться и затем уже поступать в вуз. Может, кто-то должен получить средне-специальное образование? Нас сегодня сильно критикуют. В этом году на получение гранта в вуз по заявкам на одно место 1,1 человека. По некоторым специальностям только один человек на одно место. Сегодня нас, наоборот, критикуют за то, что мы вместо того, чтобы развивать и делать акцент на техническое и профессиональное образование, дали чересчур много грантов для высшего образования. Никто не говорит, что высшее образование не нужно, давайте пойдем в колледжи и так далее. Понимаете, не всем необходимо получение высшего образования. У нас сегодня есть колледжи, например APEC PetroTechnic. Туда приходят обучаться те, у кого есть одно или два высших образования.



TENGRINEWS: Назовите минимальную зарплату учителя?



Асхат Аймагамбетов: 70 тысяч тенге у начинающего учителя. Есть как минимум семь надбавок. Если у него есть классное руководство, то у него одна зарплата. Есть надбавки за обновленное содержание. Если учитель начальных классов проверяет тетради, то у него есть надбавка. Если работает на селе, у него есть 25 процентов коэффициента. Но в среднем минимально учитель получает 70 тысяч тенге. Это маленькая зарплата. В среднем по стране, по данным Комитета по статистике, средняя зарплата учителя составляет 107 тысяч тенге. Это абсолютно недостаточно.



TENGRINEWS: Министр образования и науки может сказать руководству страны: "Поднимите учителям зарплату"?



Асхат Аймагамбетов: Министр образования и науки не может своим приказом поднять зарплату. Заработные платы регламентируются постановлением правительства. Эти средства должны быть в бюджете. Мы понимаем, что государственных обязательств и кроме образования много. Это большая кропотливая работа - согласование и принятие тех или иных решений на уровне правительства и руководства страны. Мы очень благодарны Президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял на августовском совещании решение и дал задание правительству, чтобы в следующие четыре года зарплата педагога увеличилась не менее чем в два раза. Теперь по данному поручению эти средства уже предусмотрены в бюджете, соответственно, мы будем менять нормативные правовые документы и приказы. Мы чувствуем очень большую поддержку Главы государства, и это накладывает еще большую ответственность на систему образования.



TENGRINEWS: А какая у вас зарплата?



Асхат Аймагамбетов: У меня около 915 тысяч тенге. Это зависит от стажа и других составляющих.



TENGRINEWS: Ранее глава Антикоррупционной службы назвал вас "заряженным на чистоту и честность". Вы готовы подать в отставку за коррупцию подчиненных?



Асхат Аймагамбетов: Здесь ответ очень простой. Есть поручение Главы государства, есть законопроект, который в настоящее время на стадии обсуждения. Этот вопрос, который даже не стоит обсуждать. Если этот закон будет принят, госслужащий его обязан только исполнять. Поэтому я даже не хочу обсуждать это. Мы будем только исполнять.



TENGRINEWS: Еще говорят, что высокая должность у нас в стране обеспечивается наличием высокопоставленных родственников. Не слышали о себе подобное?



Асхат Аймагамбетов: Я достаточно рано начал свою политическую деятельность. В 21 год я стал депутатом маслихата. Беспартийный, по одномандатному округу, где было 11 кандидатов. У нас в области все видели, как я рос, развивался. Ни у кого не возникало вопроса, почему я стал заместителем акима или руководителем управления. Все видели мой карьерный путь. Я из обычной семьи, как говорят, из рабочей. У нас многодетная семья. Одна сестра врач, еще две сестры - они педагоги, не директора школ. Два брата работают в сфере образования и тоже занимают абсолютно рядовые специальности. Когда мой отец умер, это были трудные времена, конец 80-х годов. Мама одна нас воспитала. Я не помню, чтобы она жаловалась на жизнь, куда-то ходила и что-то просила, как многодетная мать. Мы привыкли не просить никого ни о чем, надеяться только на себя. Я ей очень благодарен и считаю настоящим героем. На видео Асхат Аймагамбетов будучи студентом КарГУ рассказывает о дебатах на молодежном фестивале.



TENGRINEWS: А когда вас просят о чем-то? Как вы реагируете?



Асхат Аймагамбетов: Что значит "просят"?



TENGRINEWS: Ну, например, помочь устроить ребенка в хорошую школу и детсад. Предлагали ли вам деньги?



Асхат Аймагамбетов: У меня сложился такой имидж, что лучше ко мне не подходить с этими вопросами. Если и обращаются, например, в детский сад надо кого-то определить, или какие-то другие вопросы, мне очень легко сказать нет. Я не комплексую, просто говорю: "Нет". Некоторые обижаются, некоторые понимают. Недавно у меня поступали в вуз близкие люди. Я знаю, что он сдал тестирование, знаю, сколько он баллов получил, и мог бы позвонить, узнать: поступил или нет. Но я дождался результатов и посмотрел все на сайте. Добропорядочность, как раз с этого и начинается, что ты чувствуешь дискомфорт от того, что ты можешь позвонить и узнать. Надо начинать с себя. Если сам никому никакие "поручения" не даешь - и повода не даешь, как-то все понимают, что лучше к тебе с такими вещами не подходить...



TENGRINEWS: Вы стали министром в июне. Какие вопросы вы намерены решать не откладывая?



Асхат Аймагамбетов: Большая работа предстоит по реорганизации. Начинать надо с самого министерства. Важным направлением является управление: пусть это будет МОН, далее областные, районные управления образования, директора школ, вплоть до детских садов, колледжей и университетов. Мы начали с МОН. Уже провели функциональный анализ и у видели, какие приоритеты стоят перед вице-министрами. К сожалению, большинство из них вместо того, чтобы принимать определенные политические решения, занимаются вопросами подписания актов, проведения конкурсов. За такой текучкой больших проблем не видно. У нескольких департаментов одни и те же функции. У нескольких экспертов прописаны те же функции. Когда что-то не получается и начинаешь привлекать к ответственности, ты видишь, что за это отвечают 10 человек. Сейчас мы начали с должностных инструкций каждого специалиста, эксперта. Четко разделили: кто чем занимается. Глава государства дал очень и очень важное поручение. Это то, о чем работники системы образования говорили уже лет 15. Речь идет об изменении системы управления образованием. Смотрите, Министерство образования и науки занимается политикой, мы формируем ее, работаем с 17 управлениями образования. Но школы и детсады не подчиняются управлению образования. Нет обратной связи между ними, нет вертикали. Поэтому у нас в целом система неэффективна. У нас излишняя децентрализация в части образования. Во многих местах политику в образовании формирует, к сожалению, не управление, не МОН, а акимы районов и городов. Я сам там работал. Некоторые вообще предлагают пойти дальше и подчинить школы министерству. Министерству образования и науки не нужно подчинять каждую школу. По крайней мере на данном этапе. МОН должен заниматься формированием политики и вести контроль. Поручение Президента таково: мы должны подчинить отделы образования управлению образования, а не акимам. Финансирование поднять на уровень области. Чтобы в одной области были единая политика и понимание. Школы, соответственно, с отделами образования будут по вертикали подчинены областному управлению.



TENGRINEWS: Сроки какие ставите ?



Асхат Аймагамбетов: Не более года, я думаю. Без этого добиться больших успехов в образовании, честно говоря, не получится. Мы можем принимать разные приказы, законы, но недостатки в системе управления образования - они не дают нам быть эффективными в реализации тех или иных реформ. Имплементация страдает и элементарное доведение политики до регионов. Здесь мы сейчас выстраиваем связь, пытаемся вести до каждого учителя и директоров.



TENGRINEWS: Оцените работу директоров школ



Асхат Аймагамбетов: Они разные. Очень много хороших директоров, есть и неэффективные. Если говорить о северных регионах, мы, наоборот, бегаем сами за директорами. Непросто найти хорошего директора. Ты его просишь, говоришь: "Пожалуйста, будьте директором", а потом с него пылинки сдуваешь. В южных регионах чуть-чуть по-другому. Существует еще проблема: очень долго директор сидит на одной и той же должности, по 10-15 лет, некоторые могут быть эффективными и 40 лет сидеть, но их 1-2 процента. Это неэффективно. Мы в правила назначения директоров школ вносим изменения, чтобы четко ограничивать срок - четыре года и четкие процедуры. То же самое по их зарплате. Сегодня ты директор школы, где 100 детей или 1200. Но ты получаешь одинаковую зарплату. Мы говорим, что это несправедливо. Директора школ сегодня получают зарплату, к сожалению, меньше чем учителя. Поэтому многие завучи и директора уходят с этих должностей, не хотят работать. Поэтому мы и хотим ввести категории директоров школ.



TENGRINEWS: Когда школьные ранцы станут легче?



Асхат Аймагамбетов: Когда у тебя пять учебников, а к ним добавилось пять рабочих тетрадей, понятное дело, почти в два раза рюкзак стал тяжелее. Мы принимаем меры. У нас есть проект "легкий ранец". Вводим электронные учебники. Если ребенок или его родитель не хочет, чтобы он с собой брал домой книги, он может учебники оставлять в школе. Дома мы даем возможность пользоваться электронным учебником уже в этом году. Весь первый и второй классы я носил рюкзак сына в школу. В школе же не пускают родителей внутрь. Я вот я его приводил к школе, вешал ему рюкзак на спину, и он, покачиваясь, шел. А класс был на втором этаже. Я стоял и смотрел, лишь бы рюкзак его не перевесил. Поэтому я прекрасно понимаю родителей. Мы принимаем целый комплекс мер для того, чтобы эту проблему постепенно решить.



TENGRINEWS: Обязательно ли сейчас покупать детям специальные рабочие тетради в школу?



Асхат Аймагамбетов: Сейчас они есть, но мы говорим, что они не обязательны для использования. В тех регионах, где государство не приобрело рабочие тетради, заставлять родителей покупать их за свой счет они не должны. Мы в прошлом году сделали так, чтобы рабочие тетради не были привязаны к учебникам. Если кто-то хочет - пожалуйста, можно использовать.



TENGRINEWS: Родители считают, что дети сильно загружены. И задавать домашнее задание им не нужно.



Асхат Аймагамбетов: Министерство образования и науки приняло меры по уменьшению объема домашнего задания. Но каждый учитель считает, что его предмет самый важный, и пытается больше всех заданий дать. Сейчас мы создали рабочую группу и дальше будем принимать меры по регламентации этого направления.



TENGRINEWS: Английский язык могут снова начать преподавать с пятого класса?



Асхат Аймагамбетов: Президент страны сказал, что английский язык нужно изучать со второго, третьего класса или по выбору родителей с пятого класса. Вы понимаете, когда, условно, у нас в первом классе будет три графики: казахский язык на латинице, английский язык на латинской графике и русский язык на кириллице - ребенку будет очень сложно. Глава государства четко сказал это на августовском совещании. Я считаю, что это нужное и важное решение. Что касается ведения на английском языке таких предметов, как физика, химия, биология и информатика. Сейчас мы уже новых учителей-предметников на языковые курсы не направляем. Основной акцент делаем на то, чтобы довести до необходимого уровня тех учителей, которых мы уже отучили. Мы дальше их мониторим и сопровождаем, помогаем совершенствовать язык. Основной приток и дополнение учителей-предметников, владеющих английским языком, мы будем получать из вузов. Как раз у нас будут первые выпуски тех, кто в свое время поступил по спецгрантам на отделение, где обучение ведется в течение четырех лет на английском языке. Они скоро выпустятся. Сам же переход может происходить по мере готовности, по желанию и по возможности школ, плавно и постепенно.



TENGRINEWS: Справитесь со всеми задачами?



Асхат Аймагамбетов: Другого пути у меня нет. Конечно. Теперь я в ответе за шесть миллионов детей. Это очень большая ответственность. Я благодарен за такое большое доверие Президенту нашей страны. Я помню, когда я пришел в Управление образования Карагандинской области, первая мысль была почему-то такая: "Как я должен себя чувствовать, когда уйду с этой должности?" Но я там проработал достаточно долго. Очень важно, когда ты уйдешь, чтобы было чувство удовлетворения. Важно же держать отчет перед сами собой, сказать, что я смог реализовать какие-то вещи, сделал лучше, при этом сохранить человеческие отношения. Это все очень важно... Да, проблем очень много. Чтобы их решить, принимать революционные решения нет необходимости. Но это непросто, небыстро - это будет решаться постепенно.



Подготовила Асель Сатаева Источник - Tengrinews.kz

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