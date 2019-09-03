Багдад начал переговоры о покупке у России С-400

15:56 04.09.2019

Помощник премьер-министра Ирака посетил РФ

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Арабские СМИ продолжают обсуждать визит в Москву помощника премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалиха Аль Файяда, в чьей сфере ответственности находятся силы шиитского ополчения "Хашд аш-Шааби".



Информированные источники сообщили изданию New Arab, что в ходе своего визита в Москву Аль Файяд вел переговоры о приобретении российских систем ПВО. На это у правительства в Багдаде есть свои причины. Регулярные взрывы на военных объектах, которые принадлежат шиитским военизированным формированиям, в республике связывают с действиями Израиля. Согласно этой гипотезе, еврейское государство расширило географию своих ударов по проиранским силам. Одним из вариантов защиты власти Ирака считают приобретение С-400.



В ходе визита Аль Файяда принял у себя секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. "Николай Патрушев и Фалих Аль Файяд обсудили различные аспекты российско-иракского политического взаимодействия, вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание уделено ситуации в Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ. По данным New Arab, встретился иракский чиновник и со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым.

Однако готова ли российская сторона расширить ВТС с Ираком, пока непонятно.