ДалиЙаду? Скоропостижно скончалась ничем не болевшая сестра Юли Тимошенко

17:32 04.09.2019

В семье Юлии Тимошенко случилось горе

У политика при загадочных обстоятельствах умерла сестра.



Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустила 3 сентября заседание Верховной Рады из-за смерти двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Об этом сообщает "Страна.ua".

По его словам, Татьяне было 48 лет, она ничем не болела. Около двух недель назад у нее случился обморок, после которого она впала в кому и умерла.



4 сентября однопартиец Тимошенко Валентин Наливайченко выразил лидеру "Батькивщины" сочувствие из-за горя в ее семье, не конкретизируя, что случилось.



Днепропетровская районная организация ВО "Батькивщина" утром 3 сентября выразила соболезнования тете Юлии Тимошенко и матери Татьяны Шараповой - главе областной организации политсилы Антонине Ульяхиной.



Скриншот: Facebook/ Дніпровська районна організація ВО "Батьківщина"

4 сентября Юлия Тимошенко приехала на похороны в Днепр. Прощание с Татьяной Шараповой состоялось в театре Шевченко в 11:00.