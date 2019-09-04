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|Сайт кыргызской СДПК подвергся хакерской атаке. Кому он нужен?
19:09 04.09.2019
Была совершена хакерская атака на сайт Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), поддерживающей бывшего президента Алмазбека Атамбаева (www.sdpk.kg). Об этом пишут на странице упомянутой партии в "Фейсбуке". Отмечается, что была стерта вся информация с сайта и партия обвиняет в этом власти.
Сайт партии не открывается со вчерашнего дня.
Основатель СДПК и бывший президент Алмазбек Атамбаев был задержан в результате специальной операции 7-8 августа и водворен в следственный изолятор ГКНБ. Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения свободы до 26 октября.
Из Генпрокуратуры сообщили, что Атамбаев подозревается по тяжким и особо тяжким преступлениям.
4 сентября 2019