Сайт кыргызской СДПК подвергся хакерской атаке. Кому он нужен?

19:09 04.09.2019

Была совершена хакерская атака на сайт Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), поддерживающей бывшего президента Алмазбека Атамбаева (www.sdpk.kg). Об этом пишут на странице упомянутой партии в "Фейсбуке". Отмечается, что была стерта вся информация с сайта и партия обвиняет в этом власти.



Сайт партии не открывается со вчерашнего дня.

Основатель СДПК и бывший президент Алмазбек Атамбаев был задержан в результате специальной операции 7-8 августа и водворен в следственный изолятор ГКНБ. Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения свободы до 26 октября.

Из Генпрокуратуры сообщили, что Атамбаев подозревается по тяжким и особо тяжким преступлениям.



4 сентября 2019