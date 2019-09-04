США расширили санкции по Ирану

19:23 04.09.2019

4 сентября 2019,



Минфин США объявил о расширении санкций по Ирану. В американском ведомстве отметили, что вносят в списки 16 компаний и девять физических лиц, а также шесть танкеров.



Диалог дороже денег: Роухани и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке

В ООН не исключили, что встреча американского и иранского лидеров состоится на полях Генассамблеи в конце сентября



Как отмечается на сайте Минфина, попавшие под ограничения компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сингапуре, Сирии, ОАЭ и Индии. В их числе оказались Fourteen star Ship Management LLC, Vaniya Ship Management Private Limited, Bushra Ship Management Private Limited. Попавшие в список физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.

Среди танкеров, оказавшихся под санкциями, четыре ходят под флагом Ирана, еще два - под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.

По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана. По его словам, главная цель ограничений - вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.



"Мы вводили санкции в прошлом, ввели санкции сегодня. В дальнейшем будут еще санкции", - цитирует Хука "Интерфакс".



3 сентября сообщалось, что США ввели санкции против иранских ведомств - космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики. Отмечалось, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.



США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.