 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США расширили санкции по Ирану
19:23 04.09.2019

4 сентября 2019,

Минфин США объявил о расширении санкций по Ирану. В американском ведомстве отметили, что вносят в списки 16 компаний и девять физических лиц, а также шесть танкеров.

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Как отмечается на сайте Минфина, попавшие под ограничения компании зарегистрированы в Иране, Ливане, Сингапуре, Сирии, ОАЭ и Индии. В их числе оказались Fourteen star Ship Management LLC, Vaniya Ship Management Private Limited, Bushra Ship Management Private Limited. Попавшие в список физические лица являются гражданами Ирана, Индии и Ливана.
Среди танкеров, оказавшихся под санкциями, четыре ходят под флагом Ирана, еще два - под флагами Панамы и Федерации Сент-Китс и Невис.
По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана. По его словам, главная цель ограничений - вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

"Мы вводили санкции в прошлом, ввели санкции сегодня. В дальнейшем будут еще санкции", - цитирует Хука "Интерфакс".

3 сентября сообщалось, что США ввели санкции против иранских ведомств - космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики. Отмечалось, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Источник - известия
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